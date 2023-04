Alle 12 Fische finden in Star Wars Jedi Survivor – Lösung

In Star Wars Jedi Survivor gibt es unzählige Sammelaufgaben und darunter befindet sich eine Quest, die sich auf das Auffinden von 12 verschiedenen Fischarten bezieht. Aber wo finde ich alle Fische und was muss ich beachten?

In dieser Lösung verraten wir euch, was ihr tun und wo ihr suchen müsst, um all diese verschiedenen Fische für das Aquarium freizuschalten. Seid ihr bereit für eure neue Berufung? Ab geht es mit PlayCentral auf Fischfang!

Dieser Beitrag befindet sich gerade in der Aktualisierung. Schaut später nochmal vorbei!

Welche Voraussetzung hat die Nebenaufgabe?

Um überhaupt zum waschechten Fischer zu werden, müssen wir zunächst einmal einen Gleichgesinnten finden. Deshalb starten wir mit der Suche auf dem Planeten Koboh.

Sucht einmal kurz bei den Vorgebirgswasserfälle, die vom Aussenposten von Koboh abgehen. Hier trefft ihr nach wenigen Metern auf einen nicht funktionierenden Aufzug. Gegenüber wartet eine merkwürdig anmutende Gestalt, die sich leicht übersehen lässt. Das ist Skoova.

Fundort des Fischers. © Lucasfilm Games/EA/Disney Leicht zu übersehen der Gute! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Das ist der Fischer, mit dem ihr erst einmal plaudern müsst. Er überlegt sich im Anschluss, auch zu der Cantina umzuziehen. Beendet das Gespräch und die Grundvoraussetzung ist gegeben.

Fortan findet ihr ihn in der oberen Etage der Cantina, beim großen Wassertank, den ihr jederzeit mit euren freigeschalteten Fischen inspizieren könnt.

Wie viele Fische gibt es in Star Wars Jedi Survivor? © Lucasfilm Games/EA/Disney

Alle 12 Fische in Star Wars Jedi Survivor

Fingerlippiger Garpon

Den Fisch Fingerlippiger Garpon findet ihr direkt neben dem Fischer im Gebiet Vorgebirgswasserfälle. Nachdem ihr mit ihm gesprochen habt, schaut einmal rechts neben dem Boot. Da ist ein kleiner Minisee.

Hier findet ihr den allerersten Fisch in „Star Wars Jedi Survivor“. Und dabei soll es nicht bleiben!

See-Fisch

Den zweiten Fisch, den sogenannten See-Fisch erhaltet ihr in der Region Aussenposten. Ein Stück entfernt von der Cantina ist ein Stall. Dahinter entspannt der Fischer gerade, der sich wieder kurz vor einem großen Fang befindet. Quatsch mit ihm und holt euch den wundervoll anzusehenden See-Fisch!

Ray-Fisch

Dieses Prachtexemplar von einem Fisch findet ihr in Verwüstete Ansiedlung, wenn ihr das Zentrale Anwesen durchquert habt. Landet mit dem Flugsaurier an der nachfolgenden Stelle auf der Karte und sprecht mit Skoova, der alsgleich in den Tümpel springt. Danach ist der Ray-Fisch euer! Skoova ist eben ein echter Profifischer.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Fächerschwänziger Laa

Um an den vierten Fisch zu gelangen, müsst ihr auf Jedha das 8-Stein-Rätsel, oder auch das 8-Säulen-Rätsel genannt, vollenden. Das könnt ihr im Gebiet Grab von Uhrma machen.

Schaut hier in unserem Guide vorbei, um die schnellste Lösung für das schwierige Rätsel zu erfahren.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Danach müsst ihr in der Kammer nach herunterspringen und dann nach links laufen. Ein Stück weiter wartet dann der gute Skoova auf euch. Sprecht mit ihm und dann geht es auch schon los. Skoova fängt den Fächerschwänziger Laa für euch, der zwischen den Tafelbergen und Klippen auf Jedha beheimatet ist. Na, vielen Dank aber auch bester Skoova!

Stachliger Hakenfisch

Diesen Fisch finden wir in dem Gebiet Schmugglertunnel. Lauft von der Cantina aus los und dann noch einmal in den „Keller“. Hier könnt ihr jetzt so weit laufen, bis ihr zum ersten grünen Lasertor gelangt. Dahinter ist eine große Höhle mit Wasser (am Boden), schaut also nach unten. Und huch, wen haben wir denn da?! Ist das nicht Skoova? Springt vorsichtig nach unten ins Wasser und sprecht ihn an. Er hat dieses mal ein Exemplar von Stachliger Hakenfisch.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Mee-Fisch

Den nächsten Fisch bekommen wir in Koboh auf dem Bergaufstieg. Wir benötigen die Fähigkeit grüne Lasertore zu passieren und dann kann es auch schon losgehen bei MP. Passiert beide Tore, schaltet die Truppler und den KX-Droiden aus und schaut einmal in Richtung Wasserfall (rechts nach dem Ausgang). Unten beim Wasserfall sitzt der gute Skoova. Er zieht dieses Mal den Mee-Fisch für uns heraus!

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Grossmaul-Faa

Den sagenumwobenen Grossmaul-Faa gibt es bei der Kluftpassage. Spawnt beim Meditationspunkt und Skoova steht direkt neben euch (das ist ja auch mal was). Er fängt euch dieses Mal den Grossmaul-Faa, einen echten Leckerbissen!

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Glottsam-Krabbe

Den nächsten Fisch findet ihr im Gebiet Klebriges Moor. Fliegt mit dem Flugtier einmal über das Moor und lauft nach rechts. Beim Haus müsst ihr dann direkt rechts die Steine herunterspringen. Da fischt der gute Skoova eine Glottsam-Krabbe aus dem Tümpel.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Kragenmolch

Als nächstes trefft ihr Skorva, wenn ihr einen Ausflug zur Absturzstelle macht. Das ist der allererste Punkt auf Koboh, erinnert ihr euch? Ihr könnt einfach beim MP spawnen und dann Richtung See schauen. Da ist er bereits zugange. Dieses Mal hat er einen wunderschön anzusehenden Molch für euch im Gepäck, den Kragenmolch.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Klebriger Schleicher

Skoova wartet dann später in den Phon’qi-Höhlen auf euch. Diese Fisch könnt ihr nur fangen, wenn ihr die Fähigkeit Macht-Heben und Macht-Schmettern erlernt habt. Betretet dann die Höhle und folgt ihr solange, bis ihr zum Rancor kommt. Von hier aus geht es noch ein Stück weiter den Pfad herunter (siehe Bild) und dann treffen wir Skoova bei dem kleinen Tümpel. Er zieht einen Klebriger Schleicher aus dem See.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Blauflossiger Krebs

Diesen Fisch bekommt ihr bei der Verlassenen Ansiedlung, wo ihr den Javas begegnet. Reitet am besten beim MP Nekko-Becken und lauft dann noch einmal zur Ansiedlung hoch. Kurz nach dem Betreten der Ansiedlung seht ihr Skoova, der wieder auf Fischjagd gegangen ist. Dieses Mal gibt es ein Exemplar eines schmackhaft zarten Blauflossiger Krebs.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Fisch 12

Noch UNBEKANNT.

Dieser Guide befindet sich weiterhin im Aufbau. Schaut gerne später nochmal vorbei für mehr Infos!