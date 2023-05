Alle 5 Essenzen auf Zerstörter Mond in Star Wars Jedi Survivor finden, so geht´s (Lösung)

Es ist weitgehend bekannt, dass das Action-Adventure Star Wars Jedi Survivor stellenweise extrem schwer sein kann und wer nicht dauern beim gleichen Gegner sterben will, braucht gegebenenfalls Essenzen, um stärker zu werden. Wo ihr diese Power-Ups auf Zerstörter Mond finden könnt und welche Boni sie euch gewähren, verraten wir euch in diesem ausführlichen Guide.

Star Wars Jedi Survivor: Fundorte aller 5 Essenzen auf Zerstörter Mond

Essenzen sind die mitunter am besten versteckten Collectables in Star Wars Jedi Survivor und dafür gibt es einen guten Grund. Diese Überreste der Macht gewähren euch nämlich einen dauerhaften Bonus, beispielsweise in Form von einem zusätzlichen Fähigkieten-Punkt, durch das Erhöhen der Macht oder des maximalen Lebens oder durch einen neuen Bonus/Bonus-Slot.

Kein Wunder also, dass viele Spieler*innen nach diesem Collectable besonders achtsam suchen, doch nicht alle könnt ihr bei eurem ersten Besuch auf Zerstörter Mond finden. Manch ein Sammlerstück dieser Art setzt nämlich eine gewisse Fähigkeit und/oder ein besonderes Equipment voraus. In beiden Fällen braucht ihr aber nicht viel zu tun, um die Voraussetzungen zu erfüllen.

Spielt einfach die Story des Spiels durch und ihr werdet nach und nach alles freischalten, was ihr zum Sammeln der vielen Collectables in „Star Wars Jedi Survivor“ benötigt. Kehrt nach Abschluss der Handlung nach Zerstörter Mond zurück und ihr könnt in 4 Gebieten insgesamt 5 Essenzen finden, die euch dauerhaft stärker machen und damit eure Überlebenschancen steigern.

Verlassene Giesserei – Automatisierte Fertigungsanlage (02/02)

Gesundheitsessenz

Fundort: Nehmt den Meditationspunkt Automatisierte Giesserei als Ausgangspunkt. Folgt dem Weg nun hinein in die Anlage, bis kurz vor dem Durchgang mit den gelb leuchtenden Stäben. Biegt dort links ab und quetscht euch durch die Lücke in der Wand, um das Rohr dahinter betreten zu können. Dort dreht ihr euch direkt wieder um und begebt euch mit Doppelsprung und Wandlauf zur Essenz.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Fähigkeiten-Punkt

Fundort: Nachdem ihr die Fertigungsanlage durchquert habt, kurz nach der Kletterpassage an den elektrisierten Wänden, schwingt ihr euch mit BD-01 via Seil über eine Schlucht. Statt auf der mittleren Plattform die nächste, unter Strom stehende Seilrutsche zu verwenden, lasst ihr euch eine Etage tiefer fallen und findet so schließlich diese Essenz.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Verlassene Giesserei – Montagebereich (01/01)

Fähigkeiten-Punkt

Fundort: Sucht im Montagebereich den Entsorgungsbereich auf, nahe der grünen Barriere, die ihr bei eurem ersten Besuch noch nicht durchqueren konntet. Vor Ort fliegen Roboter auf und ab, hängt euch an den einen, schwingt euch zu dem anderen und ihr erreicht einen erhöhten Punkt, wo dieses Collectable der Kategorie Essenzen gut sichtbar liegt.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Forschungsanlage der Hohen Republik – Anlagekanal (01/01)

Fähigkeiten-Punkt

Fundort: Wenn ihr kurz vor dem Meditationspunkt Forschungslabor der Republik das zweite Mal durch den Kanal laufen müsst, müsst ihr euch links und rechts in kleine Kammern retten, sobald es brenzlig wird. In der letzten Kammer auf der rechten Seite, hinter einer grünen Energiebarriere, liegt schließlich dieses Sammelobjekt der Kategorie Essenzen.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Forschungsanlage der Hohen Republik – Forschungslabor der Republik (01/01)

Bonus: Zentriert

Fundort: Im innersten Labor zu finden, also dem obersten Raum im Hauptbereich dieses Gebiets. Ihr könnt das Labor ganz oben erst betreten, wenn ihr den verbesserten Greifhaken erhalten habt. Sollte dies der Fall sein, nutzt die gelben Drohnen in der Luft, um euch Stück für Stück nach oben zu schwingen, wo ihr schließlich die letzte der Essenzen auf Zerstörter Mond findet.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

