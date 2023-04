Kammer der Vernunft auf Koboh lösen – Star Wars Jedi Survivor

In Star Wars Jedi Survivor gibt es sehr viele Jedi-Kammern, die ein paar wertvolle Schätze beinhalten. Falls sie euch zu schwer sind, dann sorgt euch nicht um die Lösung. In dieser Anleitung verraten wir euch so schnell wie möglich, wie ihr die Kammern löst.

Dieser Guide beinhaltet die vollständige Lösung der Kammer der Vernunft auf Koboh.

Erkunde die Kammer der Hohen Republik im Wald – Gerücht

Wo finde ich die Quest alias das Gerücht? Wenn wir uns auf den Weg zur Waldanlage auf Koboh befinden, kommen wir an den NPC Toa vorbei. Die Twi’lek teilt uns ein Gerücht mit, dass es hier in der Nähe eine Anlage der Hohen Republik geben soll.

Fundort Kammer der Vernunft auf Koboh. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Von hier aus machen wir uns auf direkt zum Punkt auf der Karte. Wir schwingen uns einmal über die Brücke und betreten die Kammer.

Innen drinnen seilen wir uns nach unten ab und dann kann es auch schon losgehen. Hier gibt es eine Kugel, die wir mit der Macht aufnehmen (L2 gedrückt halten).

Diese Energiekugeln sind gemeint! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Geleitet sie in die Einsparung (Hebel rechts daraufhin bedienen). Dann passiert ihr die rechte Brücke und nehmt die 2. Energiekugel auf zu eurer Rechten. Die 2. Energiekugel gibt es, wenn ihr die Wand rechts mit der Macht zerschmettert.

Dann lauft ihr wieder auf der Brücke zurück (mit der Kugel in der Hand), legt die Kugel kurz ab, betätigt den Schalter und nehmt dann die Brücke auf der linken Seite. Mit der Kugel in der Hand nehmt ihr den Fahrstuhl, um schließlich oben mit der 2. Kugel anzukommen. Platziert sie in der Einsparung und drückt den Hebel.

Lauft über die rechte Brücke, nehmt den Fahrstuhl (Hebel betätigen) und springt auf die rechte Seite herunter (kaputte Brücke). Hier könnt ihr an der Wand entlanglaufen und oben die Echos aufnehmen und einen Schatz finden.

Um voran zu kommen, müsst ihr die 1. Energiekugel aufnehmen, indem ihr euch auf die Brücke stellt, die mit der 2. Energiekugel aktiviert wurde (also die obige Brücke). Auf halber Höhe zieht ihr die Kugel von unten hoch und nehmt sie mit zum Fahrstuhl ganz nach oben.

Von hier aus könnt ihr sie in das große goldene Loch werfen, um an die Truhe zu gelangen. Oder ihr macht direkt weiter. Werft die Kugel dann einmal über die Brücke.

Wenn ihr richtig zielt, mit der Macht werfen! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Es wird euch angezeigt (Energiestrahl), wenn ihr richtig werft. Dann könnt ihr die Brücke zum Schrein der Hohen Republik passieren. Als Dankeschön gibt es eine Essenz, den Bonus Geschicklichkeit.