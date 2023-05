Holo-Taktik – Alle 8 Strategen schlagen in Star Wars Jedi Survivor

Wir erklären euch alle Gegner in Holotaktik. © Lucasfilm Games/EA/Disney

In Star Wars Jedi Survivor gibt es ein Spiel im Spiel – Gameception, sozusagen. Es handelt sich hierbei um ein Brettspiel, das im Star Wars-Universum weit verbreitet ist. Es lehnt sich an Schach an, kommt aber mit Monstern und weiteren Entitäten aus jenem Franchise daher.

Mit Cal Kestis und BD-1 können wir das sogenannte Holo-Taktik-Spiel in der Cantina von Koboh angehen. Insgesamt gibt es hier 8 Strategen, die wir besiegen müssen, um schließlich an wertvolle Items zu gelangen.

Doch wirklich alle zu besiegen, ist gar nicht mal so einfach. Deshalb zeigen wir euch in diesem Guide, welche Figuren ihr gegen welchen Gegner platzieren müsst, um sie alle erfolgreich und recht simpel schlagen zu können. Mehr Infos zu weiteren Hilfen gibt es in unserer Komplettlösung.

Holotaktik in Star Wars Jedi Survivor

Bedenkt vorab eine Sache: Ihr müsst die einzelnen Gegenspieler auf Koboh erst einmal finden und in die Cantina schicken. Wie ihr das schafft, erfahrt ihr hier sehr schnell in unserem Guide: Alle Charaktere für Pyloon’s Saloon rekrutieren!

Tipps zum Start: Bedenkt, dass ihr mit L1 und R1 zwischen den Arten der Truppen hin- und herschalten könnt. Ihr könnt also auf das Kontingent des Imperiums, der Bedlam Raiders und auf Fauna (also Monster etc.) zugreifen.

Tipps für den Kampf: Nicht nur die Auswahl der Spielfigur ist wichtig. Ebenso sehr müsst ihr darauf achten, dass ihr sie richtig positioniert. Fernkampf-Einheiten sollten zum Beispiel immer hinter Nahkampf-Einheiten stehen, da sie weniger aushalten.

Holo-Taktik Gegner Nr. 1 – Turgle

Belohnung: Ein Diorit-Schatz

Ein Diorit-Schatz Schwierigkeit: Stufe 2

Welle 1 – Kampfpunkte 6

Toggle verwendet 2x Scout-Truppler.

Sicher, 1 KP übrig: Ihr könnt sie mit 1x Elektrostab-Auslöschungstruppler (5) oder 1x Schwerer Angriffstruppler (5) garantiert ausschalten Unsicher, 2 KP übrig: Der riskante Weg sieht 1x Flammentruppler (4) oder 2x Schlinger (2) vor

Bedenkt, dass ihr die übrig gebliebene Kampfpunkte für die nächste Welle spart! Es lohnt sich also immer, weniger in der ersten Welle auszugeben.

Welle 2 – Kampfpunkte 6

Toggle verwendet 2x Scout Truppler + Energiestab-Auslöschungstruppler.

Weg 1 mit 12 KP: Verwendet 2x Scout-Truppler-Kommandant (3) + 1x Schwerer Angriffstruppler (6) Weg 2 mit 14 KP: 1x Bedlam-Schläger (14) oder Gorocco (14)

Turgle ist ein Klacks! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Holo-Taktik Gegner Nr. 2 – Greez

Belohnung: Ein kosmetisches Item

Ein kosmetisches Item Schwierigkeit: Stufe 3

Welle 1 – Kampfpunkte 16

Greez verwendet 2x Rawka + 1x Scouttruppler-Kommandeur.

Weg (sicher) mit 0 KP – 2x Flammentruppler (5) + 2x Sturmtruppen-Kommandeur (3) Weg 4 KP Überschuss – 1x Droideka (12)

Welle 2 – Kampfpunkte 18

Greez verwendet 2x Scouttruppler-Kommandeur + 2x Sturmtruppen-Kommandeur (3).

Weg (sicher) mit 0 KP – 1x Raketentruppler (6) + 4x Scouttruppler-Kommandeur (3) Weg 6 KP Überschuss – 1x Rollmine (5) + 1x Raider-Veteran (5) + 1x BX-Droide (6) klappt, wenn Rollmine nicht vorzeitig zerstört wird

Welle 3 – Kampfpunkte 16

Weg (sicher) mit 0 KP – 1x Schildtruppler (6) + 1x Auslöschungstruppler-Kommandeur (10) Weg mit insgesamt 22 KP – 1x Magna-Wache (8) + 1x Bedlam-Schläger (14)

Greez benötigt die richtige

Holo-Taktik Gegner Nr. 3 – Tulakt

Belohnung: Eine Farbpalette

Eine Farbpalette Schwierigkeit: Stufe 3

Welle 1 – Kampfpunkte 16

Tulakt verwendet 2x Sturmtruppler-Kommandeur + B2-Droide.

Weg (sicher) – 1x Schwerer Angriffstruppler (6) + 1x DT-Wachdroide – Hammer & Raketen (10) – ihr könnt einen Raketentruppler als Alternative für den Angriffstruppler verwenden!

Welle 2 – Kampfpunkte 18

Tulakt verwendet 3x B1-Droide + 2x Raider-Fußsoldat.

Weg (sicher) – 1x BX-Droide (6) + 2x B2-Droide (6)

Welle 3 – Kampfpunkte 16

Tulakt verwendet 2x Raider-Veteran + 1x BX-Droide (Hybrid).

Weg (sicher) – 2x Scouttruppler-Kommandeur (3) + 1x Auslöschungstruppler-Kommandeur (10)

Tulakt zählt noch zu den einfacheren Gegnern. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Holo-Taktik Gegner Nr. 4 – Merrin

Belohnung: Alte Schriftrollen

Alte Schriftrollen Schwierigkeit: Stufe 3

Welle 1 – Kampfpunkte 25

Merrin verwendet 1x DT-Wachdroide plus 2x Bramlik.

Weg (sicher) – 2x Sutaban-Alpha + 1x Rawka

Welle 2 – Kampfpunkte 26

Merrin verwendet 2x Hartschale und 1x Sutaban-Alpha.

Weg (sicher) – 2x Flammentruppler + 2x Schwerer Angriffstruppler + 1x Energiestab-Auslöschungstruppler

Welle 3 – Kampfpunkte 30

Merrin verwendet Skriton

Weg (sicher) – Verwendet einfach 6x Rawka (Zerg-Taktik, hehe)

Bei Merrin gibt es Trick 17. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Holo-Taktik Gegner Nr. 5 – Caij

Belohnung: Ein Kopfgeld-Puck

Ein Kopfgeld-Puck Schwierigkeit: Stufe 3

Welle 1 – Kampfpunkte 28

Caij verwendet 2x Raketentruppler, 2x B1-Droide und einen B2-Droide.

Weg (sicher) – 3x Magna-Wache (8) + 4x B1-Droide – Nahkampf (1)

Welle 2 – Kampfpunkte 18

Caij verwendet DT-Wachdroide – Stab & Blaster und Schildtruppler

Weg (sicher) – 1x Sutaban-Alpha (10) + 1x Rollmine (5) + 1x Sturmtruppen-Kommandeur (3), aber platziert die Mine mittig und die anderen beiden Charaktere unbedingt außen, weit weg von der Mine Weg (Alternative) – 2x Rollmine (5) + 1 B1-Droide Nahkampf (1) + 1 BX-Droide Gewehr (7) ist eine solide Alternative. Den meisten Dreck machen die Rollminen, der BX-Droide dient als Backup, während der B1-Droide ablenken kann

Welle 3 – Kampfpunkte 25

Caij verwendet zwei Magnawachen und einen Auslöschungstruppler-Kommandeur.

Weg (sicher) – 2x Rollmine (5) + 3x B1-Droide Nahkampf (1) + 2x B2-Droide ist exzellent, um die Magna-Wachen mit den B1-Droiden im Nahkampf zu beschäftigen. Die Rollminen schalten die Wachen aus, während die B2 auf den Truppler feuern. Häufig eine knappe Kiste. Aber es funktioniert, wenn ihr die Minen und B1-Droiden nach vorne stellt und die B2-Droiden nach hinten

Holo-Taktik Gegner Nr. 6 – Skoova

Belohnung: Eine kosmetische Anpassung

Eine kosmetische Anpassung Schwierigkeit: Stufe 4

Welle 1 – Kampfpunkte 28

Skoova spielt mit 2x Schwerer Angriffstruppler und 2x Schildtruppler. Bedenkt, dass Skoova der erste Stufe-4-Gegner ist.

Weg mit 8 KP plus! – 1x Auslöschungstruppler (10) + DT-Wachdroide – Hammer & Stab (10) ist eine unabdingbare Taktik. Wir schalten Skoova mit 20 KP aus und behalten 8 KP für Welle 4 (nicht in Welle 2 oder 3 ausgeben).

Welle 2 – Kampfpunkte 22 (+8)

Skoova kämpft mit einem Raketentruppler, zwei Sturmtruppen-Kommandeuren und einem BX-Droiden (Hybrid).

Weg (sicher) – 2x Magna-Wache (8) und 6x B1-Droide Nahkampf (1) klappt sehr gut. Wenn der Raketentruppler einen B1-Droiden anvisiert, können die Magna-Wachen in der Zwischenzeit kräftig austeilen. Der B1-Droide kann sogar einen Raketentruppler ausschalten. In gewisser Weise ist er sowas wie ein Konter. Weg (Alternative) – 1x Bedlam-Schläger (14) + 2x B1-Droide Nahkampf (2) + 2x Raider-Fußsoldat (3) ist eine funktionierende Nahkampffront.

Welle 3 – Kampfpunkte 24 (+8)

Skoova kämpft mit einem zwei Energiestab-Auslöschungstruppler und einem Gallenschlund.

Weg (sicher) – 1x Gallenschlund und 3x Energiestab-Auslöschungstruppler. Die einfachste Taktik ist hier ein Mirror-Game, aber mit einem Energiestab-Träger mehr. In den meisten Fällen gewinnt ihr.

Welle 4 – Kampfpunkte 22 (+8) = 30 KP

Skoova kämpft mit einem Schildtruppler, einem Droideka und einem B2-Droiden.

Weg (sicher) – Skoova verfügt hier über ein mächtiges Fernkampf-Potenzial und der Schildtruppler hält unsere Truppen auf. Deshalb brauchen wir 30 KP für einen soliden Konter. Stufe-4-Gegner sind eben eine andere Nummer.

Spielt wie fogt: 1x AT-ST (25) + 1 Rollmine (5) – positioniert den AT-ST dabei vorn und die Rollmine hinten, sodass der AT-ST das Feuer auf sich lenkt, während die Mine seelenruhig nach vorne rollt. Freut euch auf das Feuerwerk!

Holo-Taktik Gegner Nr. 7 – T-1N8

Belohnung: Eine Datendisk

Eine Datendisk Schwierigkeit: Stufe 4

Welle 1 – Kampfpunkte 16

T-1N8 kämpft zuerst mit einem Gorocco.

Weg mit 8 KPs plus! – 1x schwerer Angriffstruppler und 2x B1-Droide – Nahkampf Alternativer Weg mit 6 KP plus – Falls euch 32 KP im Endkampf reichen, könnt ihr auch die folgende Taktik am Anfang anwenden: 2x Bramlik (5) – selten kommt es vor, dass ihr verliert, aber der Weg bringt euch 6 wertvolle KPs. Startet den Kampf dann einfach noch mal. Wichtig ist nur eine Sache: die beiden Bramlik müssen ganz nahe beieinander stehen!

Welle 2 – Kampfpunkte 26 (+8)

T-1N8 setzt einen Gallenschlund und einen Gorocco.

Lösung mit 8 KP auf Halde – Wichtig ist auch hier, dass ihr eure 8 KPs für später aufspart, wieder für Welle 4 . Deshalb setzen wir nur 26 KPs ein, das reicht vollkommen! Gespielt wird mit 1x Skriton (20) + 3x Schlinger (2) . Die Schlinger lenken ab und der Skriton zwiebelt voll drauf (aber Hallo)

. Deshalb setzen wir nur 26 KPs ein, das reicht vollkommen! Gespielt wird mit . Die Schlinger lenken ab und der Skriton zwiebelt voll drauf (aber Hallo) Alternativ tun es auch 1x Skriton (20) und 1x B2-Droide (6)

Welle 3 – Kampfpunkte 30 (+8)

T-1N8 legt dieses Mal zwei Alpha-Sutaban und einen Droideka aufs Feld.

Lösung mit 8 KP auf Halde – Der Robokumpel spielt eine vernichtende Kombi. Die Sutaban schlagen unaufhörlich zu, während der Droideka aus der Ferne feuert. Doch auch hier gibt es einen Konter: 1x Droideka (12) + 1 BX-Droide – Gewehr (7) + 3x Hartschale (3) + 1x Schlinger (2) , weil die Hartschalen die Treffer von den Sutaban gut abfangen, während eure Fernkampffront sie bearbeitet. Bei uns ist es jedes Mal sehr eng, aber es klappt, wenn ihr die Hartschalen nach vorne und alle anderen nach hinten stellt

, weil die Hartschalen die Treffer von den Sutaban gut abfangen, während eure Fernkampffront sie bearbeitet. Bei uns ist es jedes Mal sehr eng, aber es klappt, wenn ihr die Hartschalen nach vorne und alle anderen nach hinten stellt Alternative 1x Skriton (20) und 2x Rollmine (5), die gute alte Mine!

Welle 4 – Kampfpunkte 26 + 8 = 34

Zuletzt spielt T-1N8 zwei Bramlik, zwei Rawka und einen Bedlam-Schläger.

Lösung mit allen 34 KPs im Einsatz – Mit 26 Punkten hätten wir hier nur kaum eine Chance, deshalb setzen wir alles! 1x AT-ST (25) + 3x B1-Droide – Nahkampf (1) + Raketentruppler (6) – Der AT-ST kann die Feinde vorne schocken, was gut ist im Kampf gegen den Schläger. Und der Truppler nimmt direkt 1-2 der kleineren Viecher heraus (schön hinten positionieren).

– Der AT-ST kann die Feinde vorne schocken, was gut ist im Kampf gegen den Schläger. Und der Truppler nimmt direkt 1-2 der kleineren Viecher heraus (schön hinten positionieren). Versucht es alternativ mit einem B2-Droiden im Fernkampf anstelle des Raketentrupplers.

Holo-Taktik Gegner Nr. 8 – Tulli ist der Endgegner

Belohnung: Fähigkeiten-Punkt

Fähigkeiten-Punkt Schwierigkeit: Stufe 4

Welle 1 – Kampfpunkte 25

Tulli kämpft zuerst mit 2x Flammentruppler + 1x Schildtruppler und 3x Sturmtruppen-Kommandeuren.

Lösung mit 5 KP – In der ersten Runde könnt ihr euch 5 Bonus-KP sichern, wenn ihr 2x Alpha-Sutaban spielt. Stellt einen in die linke, obere Ecke und einen oben rechts. Dann räumen sie das Feld von zwei Seiten auf!

Welle 2 – Kampfpunkte 45 (+5)

Tulli setzt 2x Schwerer Angriffstruppler, 1x Sicherheitsdroide und 1x Sicherheitsdroide – Schlagstock sowie einen DT-Wachdroiden Hammer und Stab.

Lösung mit 5 KP + 10 KP – 1x Droideka (12) + 2x DT-Wachdroide – Hammer & Stab (10) + 1x Hartschale (3) – Bei dieser Kombi bleiben nun 15 Bonuspunkte übrig. Positioniert die Nahkämpfer um den Droideka. Ab und zu wird es eine knappe Kiste. Aber es geht hier auch um 15 saftige Bonus-KPs.

Welle 3 – Kampfpunkte 50 (+15)

Tulli spielt 1x Bedlam-Schläger, 1x Droideka und 4x BX-Droiden (kein einfacher Tobak)

Lösung mit 15 KP + 1 KP – Nun haben wir 65 KPs, setzen aber lediglich 50 ein. Wir setzen folgende Figuren: 1x DT-Wachdroide – Hammer & Stab (10) + 2x Scouttruppler-Kommandeur (3) + 3x Hartschale (3) und 2x Droideka (12) – diese Taktik gibt euch die nötige Feuerkraft aus dem hinteren Reihen, dank Droidekas. Und die Hartschalen positioniert ihr auch hinten, da sie nachrücken müssen. Vorne steht der DT-Wachdroide und daneben die Truppler. So habt ihr genug Abwehr vorne und gutes Laserfeuer hinten.

Welle 4 – Kampfpunkte 30 +16 -46 KP All-in

Tulli kämpft mit einem AT-ST.

Finale Lösung mit 16 Bonus-KP – Insgesamt schaffen wir es so auf 46 Punkte. Nun. Wenn wir so gute Vorarbeit geleistet haben, können wir doch jetzt auch ein wenig Spaß haben?

Wie wäre es mit 2x Skriton ? (meine Lieblingslösung)

Wie wäre es mit ? (meine Lieblingslösung) Sichere Lösung – Natürlich könnt ihr aber auch selbst einen 1x AT-ST (25) + 3x Raketentruppler (6) + 1x Sturmtruppen-Kommandeur (3) setzen, zum Beispiel. Damit seid ihr auf der sicheren Seite

Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid jetzt Holotaktik-Meister*in. Als Dankeschön gibt es übrigens die Silber-Trophäe namens Glücksspiel.

Wie hat euch unsere Lösung gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn ihr noch Anmerkungen habt, dann immer her damit! Natürlich gibt es gerade bei Holotaktik sehr viele Wege zum Ziel.