Star Wars Jedi Survivor bringt legendären Charakter ins Spiel

Respawn Entertainment und Lucasfilm Games haben ganze Arbeit geleistet, die Geschichte eines Überlebenden der Order 66 fortzuführen. Die Star Wars-Community zeigt sich begeistert von Star Wars Jedi Survivor, genauso wie die Fachpresse und Spieler*innen auf der ganzen Welt, die nicht so viel mit dem Franchise zu tun haben.

Im Kern baut Jedi Survivor hier auf ein solides Roster an mehr oder weniger neuen Charakteren. Viele der Spielfiguren gab es bereits im ersten Teil zu sehen. Allen voran Cal Kestis und BD-1, Cere Junda, Greez oder gar Merrin.

Doch es gibt im Sequel viele Charaktere, die wir weder im ersten Teil noch in der „Star Wars“-Vorlage gesehen haben. Die meisten Originalcharaktere sind gut gemacht und passen ins Universum.

Aber, und das ist ein großes Aber. Es gibt einen Helden, den wir sehr wohl bereits aus dem „Star Wars“-Universum kennen. An dieser Stelle sprechen wir eine ausdrückliche Spoilerwarnung aus.

Wer einem legendären Charakter aus dem Filmfranchise begegnen möchte, sollte Folgendes tun.

Folge unserer Komplettlösung und absolviere alle Kopfgeldjägeraufträge Schließe alle Aufträge ab und spreche danach mit Caij in der Cantina auf Koboh Folge den finalen Events

Welcher legendäre Charakter erscheint in Star Wars Jedi Survivor?

Nun kommen wir zur Auflösung des Ganzen. Falls ihr keine Lust auf die Kopfgeldjägeraufträge habt oder euch diese zu schwer sind, dann verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen im Detail, worum es sich hierbei handelt.

Wenn ihr all diese Nebenquests abgeschlossen habt, erscheint (wenig überraschend) ein bekannter Kopfgeldjäger der weit, weit entfernten Galaxis. Es ist Boba Fett.

Ist das wirklich Boba Fett in „Star Wars Jedi Survivor“? © Lucasfilm Games/EA/Disney

Er steht euch kurz zur Seite und strahlt in seiner altbekannten Rüstung. Es ist ein cooles Easter-Egg, das wir selbst so nicht erwartet hätten in dieser Form.

Natürlich ist das nur ein kleiner Cameo-Auftritt, aber als kleine Belohnung für das Ausschalten aller Kopfgelder mündet hier alles in ein ziemlich schönes Finale.

Boba Fett in „Star Wars Jedi Survivor“ © Lucasfilm Games/EA/Disney

Was haltet ihr von der Idee, Boba Fett in „Star Wars Jedi Survivor“ auftreten zu lassen? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!