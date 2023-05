Wo befindet sich der Machtriss auf Zerstörter Mond in Star Wars Jedi Survivor? (Fundort)

In dem Action-Rollenspiel Star Wars Jedi Survivor gibt es so allerlei heftige Herausforderungen, die euch als Jedi alles abverlangen werden. Wer sich darüber hinaus aber in noch schwierigeren Situationen beweisen will, kann sich einem Machtriss stellen. Diese speziellen Orte der Macht gibt es überall zu entdecken, so auch auf Zerstörter Mond.

In diesem Fall befindet sich das gesuchte Sammelobjekt jedoch in einem optionalen Raum, den man leicht übersehen kann. Damit euch das nicht passiert und ihr die Chance bekommt, das Spiel auf 100% durchzuspielen, verraten wir euch in diesem Guide ganz genau, wo ihr den Machtriss auf Zerstörter Mond finden und wie ihr ihn erreichen könnt.

Machtriss auf Zerstörter Mond in Star Wars Jedi Survivor finden (Lösung)

Der Machtriss auf Zerstörter Mond wird als Zersplitterte Ausdauer bezeichnet und konfrontiert euch mit einem ganzen Bataillon an Droiden, die nicht nur unaufhörlich plappern, sondern auch eure Fähigkeiten mit der Macht auf die Probe stellen. Wer diese Herausforderung gewinnen will, muss genau wissen, wann das Lichtschwert und wann Machtfähigkeiten sprechen sollten.

Über die erforderliche Taktik für diesen optionalen Kampf müsst ihr euch aber erst Gedanken machen, wenn ihr den entsprechenden Ort denn gefunden habt, und dafür müsst ihr das Gebiet Verlassene Giesserei – Automatisierte Fertigungsanlage auf Zerstörter Mond erreichen und bis zu einem gewissen Punkt abgeschlossen haben.

Bestenfalls habt ihr sogar schon die Story von Star Wars Jedi Survivor komplett durchgespielt, damit alle Abkürzungen freigeschaltet sind und ihr euch so frei wie möglich bewegen könnt. Sollte dem der Fall sein, begebt euch zum Meditationspunkt Automatisierte Fertigungsanlage und folgt dort dem Verlauf der Anlage bis hinter den Raum mit den Droide-Ladestationen.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Dahinter geht es rechts entlang, wo ihr einen rot beleuchteten Bereich mit einem Durchgang erreicht, aus dem regelmäßig heißer, verletzender Dampf entweicht. Anschließend seht ihr bereits das Blitzen und Zucken der elektrisierten Wände, an welchen ihr im Verlauf der Story hochklettern müsst. Bestenfalls müsst ihr diesen Weg aber kein zweites Mal nehmen.

Denn wer das Gebiet weiter oben bereits einmal erreicht hat, kann dort eine Abkürzung freischalten, wodurch es euch fortan möglich ist, hinter dem dampfenden Durchgang ein Seil zu schnappen und damit nach oben zu flitzen. Oben angekommen schaut nach rechts, wo ihr die Möglichkeit findet, auf eine Haltestange zuzuspringen, die euch in einen optionalen Raum befördert.

Achtet beim Absprung aber auf das Timing, da im Zielgebiet immer wieder Funken aus dem Boden sprühen, die euch verletzen können. Seid ihr sicher auf der anderen Seite gelandet, dürft ihr euch über insgesamt drei Sammelobjekte erfreuen, die allesamt in diesen kleinen Raum gezwängt wurden und auf einen Schlag mitgenommen werden können.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Links hinter den Kisten findet ihr einen der Schätze auf Zerstörter Mond, der die Form einer Datendisc hat. Direkt geradezu könnt ihr mit BD-01 eine Konsole scannen und somit eure Datenbank durch einen neuen Eintrag erweitern. Und rechts habt ihr schließlich den Machtriss auf Zerstörter Mond, mit dem ihr nun nur noch interagieren müsst.

Stellt den Meditationspunkt auf eurer Karte so ein, dass er im Süden liegt.

Sucht nun das nordöstliche Ende der Fertigungsanlage auf.

Hinter dem Durchgang mit dem heißen Dampf, kurz vor den elektrisierten Wänden, müsst ihr das obere Ende der Abkürzung erreichen.

Von dort geht es mit einem beherzten Sprung an die nahe Stange und von dort auf die andere Seite, in einen optionalen Raum.

Star Wars Jedi Survivor: Die Macht ist mit unserer Komplettlösung

Ihr sucht noch mehr Collectables? Ihr habt Probleme mit starken Gegnern oder könnt ein kniffliges Rätsel nicht lösen? Dann schaut doch mal in unsere Komplettlösung rein, wo wir euch auf alle etwaigen Fragen passende Antworten liefern und euch mit nützlichen Tipps und Tricks zur Seite stehen: Star Wars Jedi: Survivor – Komplettlösung & Guides mit nützlichen Tipps zum Adventure!