Commander-Outfit in Star Wars Jedi Survivor freischalten – So geht’s

Coole Klamotten sorgen in Videospielen immer für ein Mehr an Immersion – und auch Star Wars Jedi: Survivor macht da keine Ausnahme. Das sogenannte Commander-Outfit gehört dabei zu den Highlights, die die Garderobe von Hauptcharakter Cal Kestis zu bieten hat.

Das Commander-Outfit besteht aus drei Teilen, nämlich einer Jacke, einer Hose und einem Shirt. Außerdem könnt ihr verschiedene Farben für die einzelnen Kleidungsstücke freischalten. Wir erklären euch jetzt, wo ihr alle Bestandteile des Sets finden könnt.

Commander-Outfit: Fundort der Jacke

Wo finde ich die Jacke für das Commander-Outfit? Um die Jacke des Commander-Outfits zu finden, müsst ihr zunächst nach Jedha reisen, wo ihr das Kleidungsstück in einer Truhe findet. Begebt euch dort zum Meditationspunkt der Anchorite-Basis in der Narkis-Wüste.

Lauft von da aus in die Trockene Ebene nach oben in Richtung Geschützter Holraum. Klettert die Klippen hinauf und sucht dort nach einer Truhe. In dieser Truhe findet ihr dann die Commander-Jacke.

Sowohl die Commander-Jacke als auch die Commander-Hose findet ihr auf Jedha. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Wo finde ich die Farben für die Commander-Jacke? Um die Farben für die Commander-Jacke freizuschalten, müsst ihr zum Meditationspunkt Ladegerüst auf Koboh reisen. Auf der Kranbrücke findet ihr dort einen Deflektor-Schild.

Um diesen Schild zu deaktivieren, müsst ihr mit BD-1s elektronischen Dartpfeilen auf die blauen elektrischen Ladungen schießen, die den Schild mit Energie versorgen. Nutzt jetzt euren Greifhaken, um in den Raum zu gelangen, in dem sich die Truhe mit den Farben für die Commander-Jacke befindet.

Commander-Outfit: Fundort der Hose

Wo finde ich die Hose für das Commander-Outfit? Die Hose für das Commander-Outfit findet ihr ebenfalls auf Jedha. Begebt euch zum Meditationspunkt Trockene Ebbene und schnappt euch die Hosen aus einer Truhe, die sich direkt in der Nähe des Punktes an einer Felswand befindet.

Das Commander-Outfit in „Star Wars Jedi Survivor“ macht optiscch einiges her. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Wo gibt es die Farben für die Commander-Hose? Ähnlich wie im Fall der Commander-Jacke findet ihr die Farben für die Commander-Hose wiederum in einer Truhe auf Koboh im Moor. Vom Meditationspunkt Ladegerüst haltet ihr euch links und springt per Macht-Spurt nach oben in den offenen Gang.

Nehmt die erste Abzweigung links und erklimmt dann die blaue Wand. Besiegt die Feinde im nachfolgenden Raum und setzt euren Weg durch Schilde per Macht-Spurt und an Wänden entlang fort. Schließlich erreicht ihr eine Sackgasse, in der sich eine Truhe mit den Farben für die Commander-Hose befindet.

Commander-Outfit: Fundort des Shirts

Wo finde ich das Shirt für das Commander-Outfit? Um das Shirt für das Commander-Outfit zu bekommen, müsst ihr nicht viel tun. Begebt euch einfach zu Domas Laden im Außenposten auf Koboh (wird im Laufe der Story freigeschaltet) und kauft euch das Shirt für drei Priorit-Klumpen.

Die Farben bekommt ihr übrigens automatisch, wenn ihr das Shirt kauft. Anschließend könnt ihr euer neues Shirt direkt anlegen und ganz nach euren Wünschen farblich anpassen.