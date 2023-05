Alle Truhen auf Jedha, Fundorte in Star Wars Jedi Survivor – Lösung

Die Galaxis retten ist in Star Wars Jedi Survivor ja eine Sache, aber schick will man dabei ja schon aussehen. Und genau aus diesem Grund findet ihr in allerlei Truhen Anpassungsmöglichkeiten für euch, euer Lichtschwert und euren treuen Begleiter BD-01. Wo auf Jedha ihr diese Truhen finden könnt und was ihr tun müsst, um sie zu erreichen, verraten wir euch in diesem Guide.

Alle Truhen in: Alte Ruinen – Klostermauern (06/06)

Wer sich in Star Wars Jedi Survivor gerne neu kleidet und seine Technik farblich anpassen mag hat auf Jedha gut lachen, denn hier gibt es haufenweise Truhen zu finden, die diese Bedürfnisse abdecken. Da bildet auch die Region Alte Ruinen und das dazugehörige Gebiet Klostermauern keine Ausnahme. Alle Fundorte solcher Truhen und die Voraussetzungen, diese zu erreichen, erfahrt ihr wie folgt.

BD-1-Anpassung – Audiogerät: Fernglas

Fundort: Vom Meditationspunkt Klostermauern aus geht es schräg rechts über den Strand, zu der umgefallenen Steinsäule, die zu einer Öffnung im Gemäuer führt. Im Inneren erwarten euch einige Feinde, aber auch diese Kiste samt Inhalt für euren kleinen Begleiter.

BD-1-Anpassung – Fotorezeptoren: Fernglas

Fundort: Kurz vor dem Meditationspunkt Sühnekammern befindet sich ein Ort mit einer Abkürzung, einer Werkbank und einer Schriftrolle, die im Sand liegt. Direkt über der erwähnten Werkbank befindet sich die gesuchte Kiste. Nutzt die kleine Steinsäule, um auf die nächst Höhere und schließlich zur Kiste zu springen.

BD-1-Anpassung – Kopf: Fernglas

Fundort: Ihr müsst den Bereich über der Grube mit dem Sutaban erreichen, am nordwestlichen Punkt der Sandwüste nördlich des ersten Meditationspunkts. Entweder, indem ihr vom Fundort des Machtrisses aus über die Steinsäulen springt oder, indem ihr vom Fundort des Echos Drei Pilger aus nach unten rutscht und den Greifhaken einsetzt. Verwendet einen Wandlauf und ihr erreicht diese Kiste.

Generalschlüssel

Fundort: Nehmt die Treppe nahe der Stelle, wo die Sturmtruppen gegen den Sutaban kämpfen, als Ausgangspunkt. Folgt den Stufen nach oben, schwingt euch via Greifhaken zu der Wand und nutzt eine Kombination aus Wandlauf und Doppelsprung, um nach oben zu gelangen. Dort angekommen müsst ihr nun nur noch von dem Steinhaufen aus nach oben springen.

Hose: Wanderer

Fundort: Sucht den Wehrgang über dem Eingang zu den Ruinen auf. Nehmt den Fundort von Jedha-Schriftrolle Nr. 3 als Ausgangspunkt. Nutzt vor Ort die Wand als Möglichkeit für einen Wandlauf, den ihr mit einem Doppelsprung in allerletzter Sekunde kombiniert, um die andere Seite zu erreichen. Dort findet ihr diese Kiste und obendrauf noch eine weitere Schriftrolle.

Hemd: Wanderer

Fundort: Vom Fundort der Schriftrolle Nr. 4 beziehungsweise der Kiste mit der Hose Wanderer aus geht es direkt an den Abgrund über der Grube mit dem Sutaban. Ihr könnt mit Anlauf und einem Doppelsprung in allerletzter Sekunde auf die andere Seite springen, wo die Plattform ein paar Meter unter euch liegt. Einfacher ist es jedoch mit dem Macht-Sprint.

Alle Truhen in: Alte Ruinen – Hallen von Ranvell (02/02)

Kurz nach eurem Trip durch die Klostermauern erreicht ihr auch schon das Gebiet Hallen von Ranvell, welches ebenfalls zu Alte Ruinen gehört. Hier findet ihr zwei weitere Truhen, die sich bereits sehr früh in der Handlung von Star Wars Jedi Survivor finden lassen. Wo genau, könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen, wo wir euch genaue Wegbeschreibungen zu den Truhen liefern.

BD-01-Anpassung: Gewöhnliche Plastoide

Fundort: Im Raum mit den vielen Säulen zu finden, dort, wo ihr auch den Datenbank-Eintrag Alte Kriege finden könnt. Folgt einfach der Wegbeschreibung zu diesem Eintrag und ihr findet automatisch auch diese Farbpalette für euren treuen Begleiter. Sucht danach gegenüber von dem Eintrag, den BD-1 für euch scannen kann.

Frisur: Undercut

Fundort: Vom Datenbank-Eintrag Alte Ruinen aus geht es nach unten und via Wandlauf auf die andere Seite, klettert das Gitter hoch, um den Gang weiter oben zu erreichen. Folgt dem Gang. Kurz vor der Wand, die ihr nach oben springen könnt, um eine Schriftrolle zu finden, oder nach unten rutschen könnt, um den Eintrag Brandspuren zu erreichen, springt ihr einen Gang höher und findet somit diese Truhe.

Alle Truhen in: Ceres Basis – Verborgener Hangar (02/02)

Sobald ihr Ceres Basis erreicht habt, was in der Handlung von „Star Wars Jedi Survivor“ sowieso passiert, könnt ihr den Ort näher unter die Lupe nehmen und ganz ohne Überraschung noch mehr Collectables finden. Zwei davon sind Truhen, die ihr jedoch nicht von Anfang an erreichen könnt. Wann sie euch zur Verfügung stehen und wie ihr zu ihnen kommt erfahrt ihr wie folgt.

Cere Jundas Lichtschwert

Fundort: Diese Kiste erscheint erst, wenn ihr die Handlung komplett durchgespielt habt. Sollte dies der Fall sein, steht die übergroße Kiste oberhalb der Übungspuppe, kurz vor der Tür, die zu den Archiven führt. Habt ihr die dazugehörigen Missionen noch nicht abgeschlossen, befindet sich an dieser Stelle jedoch absolut gar nichts.

Lichtschwert-Anpassung – Klingenemitter: Schrottplatz

Fundort: Auch diese Kiste könnt ihr erst im späteren Spielverlauf erreichen. Sobald der Fahrstuhl nahe der Übungspuppe, also direkt hinter eurem Schiff, genutzt werden kann, fahrt nach oben und sucht die dunkle Lagerhalle auf. Dort findet ihr diese Kiste und damit eine weitere Anpassung für euer überaus edles Mordinstrument.

Alle Truhen in: Ceres Basis – Das Archiv (02/02)

Wer den Hangar auf Jedha in „Star Wars Jedi Survivor“ zur vollen Zufriedenheit abgegrast hat, ist noch nicht am Ende der fröhlichen Ostereiersuche, denn auch im angrenzenden Raum Das Archiv können Sammelobjekte gefunden werden. Gleich zwei Lichtschwertanpassungen warten hier darauf, von euch entdeckt zu werden, doch wie genau ihr das anstellen sollt, könnt ihr in der nachfolgenden Auflistung einsehen.

Lichtschwert-Anpassung – Schalter: Schrottplatz

Fundort: Folgt der Beschreibung zum Fundort von Jedha-Schriftrolle #1. Anschließend benötigt ihr jedoch den Macht-Sprint und die Fähigkeit, grüne Barrieren durchqueren zu können, beide erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Handlung von „Star Wars Jedi Survivor“. Hinter der Barriere findet ihr schließlich diese Truhe.

Lichtschwert-Anpassung – Griff: Schrottplatz

Fundort: Kann erst erreicht werden, nachdem ihr die letzte Hauptmission auf Jedha abgeschlossen habt. Sobald das Versteck leer steht, befindet sich an der Decke eine Drohne, mit welcher ihr auch via Greifhaken zur höchsten Ebene schwingen könnt. Springt von dort aus auf die mittlere Ebene und ihr seht die noch versperrte Kiste in einem der beiden Eckbereiche.

Links neben der Kiste befindet sich ein Loch in der Wand, durch welches BD-01 eine elektrische Ladung jagen kann, um die Kiste mit Strom zu versorgen. Zielt auf den blauen Energiespeicher, jagt etwas Strom hindurch, und ihr könnt den Behälter plündern. Zur Belohnung gibt es eine neue Anpassung für euer Lichtschwert.

(…) Liebe Leser*innen: Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird von uns täglich aktualisiert. Wir danken euch für eure Geduld.