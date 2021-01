Seit Anfang des Jahres wird mit Star Wars: The High Republic ein neues Kapitel im „Star Wars“-Universum aufgeschlagen: Die Veröffentlichung einer neuen Reihe von Comics und Romanen bietet eine Fülle an neuen Geschichten und ihren Helden, die rund 200 Jahre vor der Skywalker Saga angesiedelt sind – der Auftakt einer neuen Ära: Das Goldene Zeitalter der Jedi.

Wer sind die Nihil?

Neben vielen neuen Helden kündigt sich auch eine völlig neue Bedrohung in der Galaxie weit, weit entfernt an: Die Nihil. Während die Jedi als Beschützer von Frieden und Gerechtigkeit auf ihrem Höhepunkt in einer hoffnungsvollen und optimistischen Zeit dienen, kreuzen sich ihre Wege schon bald mit den brutalen und mordlüsternen „Weltraum-Wikingern“ – lange vor den Sith, Darth Vader und dem galaktischen Imperium.

Während ein neue und gewaltige Raumstation namens Starlight Beacon in der Dark Zone installiert wird, um am Rande der Galaxie Frieden und Hoffnung zu geben, treiben die Nihil im Outer Rim ihr Unwesen.

Die Plünderer überfielen Planeten, wie das paradiesische Nelgenam, und verwüsteten ihn schwer. Die brutalen und rücksichtslosen Raub- und Mordzüge machen die Nihil zu den gefürchtetsten Gegnern der neuen Saga. Laut Autor Charles Soule ist vor allem der Anführer Marchion Ro ausschlaggebend dafür, dass es sich bei den Nihil um eine Bedrohung handelt, die sowohl die ganze Galaxis als auch Jedi fürchten. Welcher Rasse die Nihil angehören und welches Ziel sie verfolgen, ist derzeit noch nicht bekannt. Jetzt ist ein neues Video erschienen, das die Nihil vorstellt:

Neue Gegenspieler schon bald in Film und Serie?

Wann wir die neuen Gegenspieler auch in Film und/oder Serie zu Gesicht bekommen werden, ist noch nicht bekannt. Jedoch dürften die vielen Geschichten der neuen Ära, die in den nächsten Monaten und Jahren in Form von Comics und Romanen erscheinen werden, sicherlich irgendwann auch verfilmt werden – oder als Videospiel umgesetzt werden.

Derweil kündigt Lucasfilm eine Menge neuer Serien-Produktionen für den Streamingdienst Disney+ an. Mit dem Erfolg von The Mandalorian geht es in diesem Jahr mit der 3. Staffel weiter, gefolgt von weiteren Serien mit den beliebten Charakteren Obi-Wan Kenobi, Ahsoka und Lando. Auch im Kino geht es demnächst mit Rogue Squadron von „Wonder-Woman“-Regisseurin Patty Jenkins sowie dem angekündigten Star Wars-Film von Marvel-Chef Kevin Feige weiter.

