Star Wars: Wer ist Gar Saxon?

Gar Saxon via Mod in „Star Wars Battlefront 2“. © Disney/Lucasfilm

Es gibt viele bekannte Gesichter in der Galaxis weit, weit entfernt. Und es gibt einen Namen, immer mal wieder auftaucht: Gar Saxon. Und so auch in The Mandalorian: Staffel 3. Aber wer ist dieser Mann eigentlich?

In diesem Beitrag erfahrt ihr alles Wichtige über Gar Saxon in der übersichtlichen Kurzform.

Gar Saxon ist ein Mandalorianer

Allem voran sei erwähnt, dass Gar Saxon ein waschechter Mandalorianer aus dem Hause Vizsla ist. Er gehört dem gleichnamigen Saxon-Clan an und kämpft um und für den Planeten Mandalore – wenn auch auf seine eigene Art und Weise.

Gar Saxon hat blonde Haare, später grau, und ist eigentlich ein Soldat, bis sein Schicksal ihn zu Höheren beruft.

Gar Saxon in den Klonkriegen

Während der Zeit der Klonkriege dient Gar Saxon unter anderem Darth Maul, der ihn und seine Verbündeten als mandalorianische Superkommandos rekrutiert. Er rettet Darth Maul aus seiner Gefangenschaft, doch zu einem späteren Zeitpunkt wird er von Maul verraten.

Gar Saxon und seine Death Watch. © Disney/Lucasfilm

Zuvor kämpft Saxon an der Seite vieler Verbrechersyndikate. Als Mitglied des ominösen Schatten-Kollektivs (Death Watch, Hutts, Schwarze Sonne, Pyke-Familie, Crimson Dawn), das von Darth Maul gegründet wurde, gelingt es ihnen schließlich, die Kontrolle über Mandalore zu erlangen.

Die Verbrecher der Syndikate richten Schaden an und die rettende Death Watch mit Gar Saxon kommt zur Hilfe. Mauls ausgeklügelter Plan sollte funktionieren.

Später kämpft er auf Ord Mantell gegen die Separatisten. Am Ende der Schlacht gelang es Gar Saxon, Count Dooku in Gewahrsam zu nehmen, der sich später im Vizsla Keep 09 dem finstern Darth Maul anschließen sollte.

Am Ende der Klonkriege kommt es schließlich zur Belagerung von Mandalore, wo er unter anderem gegen Bo-Katan Kryze kämpft. Doch die Superkommandos und der Rest von Darth Mauls Streitkräften verlieren den Kampf gegen die republikanischen Kämpfer.

Er wird von Commander Rex auf den Straßen von Mandalore dingfest gemacht, bevor er weitere Verstärkung rufen kann.

Gar Saxon beim Galaktischen Imperium

Beim Galaktischen Imperium sollte es jedoch etwas anders kommen für Gar Saxon. Als Imperialer schafft er es zum imperialen Gouverneur unter Clan Saxon, er wird demnach der Vizekönig Mandalores.

Er ist zu diesem Zeitpunkt sozusagen der verlängerte Arm des Imperators auf Mandalore. Hier führt er die Imperialen Superkommandos an und sorgt für Ordnung.

Gar Saxon zu seiner Zeit beim Galaktischen Imperium. © Disney/Lucasfilm

Als solcher wird er also auf Mandalore stationiert und regiert von hier aus den Planeten. Sein Schicksal nimmt allerdings eine dramatische Wendung, als Ezra Bridger, Kanan Jarrus und weitere Freunde von Sabine Wren auftauchen.

Seine Amtszeit sollte nicht allzu lange anhalten. Es kommt zu einem Kampf mit Sabine Wren und ihren Verbündeten. Während des Kampfes schwingt er sogar das Dunkelschwert gegen Sabine, die mit Ezras Lichtschwert antritt. Sabine gewinnt den Kampf jedoch.

Gar Saxon im Kampf gegen Sabine Wren. © Disney/Lucasfilm

Er wird schließlich von der Mutter von Sabine Wren (so sieht sie in Ahsoka aus) ausgeschaltet, die tapfere Ursa Wren, nachdem Sabine ihn nach ihrem Kampf freundlicherweise am Leben ließ.

Gar Saxon selber spielen, das geht!

Wissenswert: Via Nexusmods gibt es eine Mod, die den Look und Gameplay von Gar Saxon für Star Wars: Battlefront 2 freischaltet. Falls ihr einmal mit dem Mandalorianer in den Kampf ziehen wolltet, dann ladet euch hier die Mod herunter und installiert sie für Battlefront 2.