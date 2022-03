Star Wars-Fans müssen jetzt stark sein: Eigentlich war demnächst ein überraschendes Wiedersehen mit dem ikonischen Bösewicht und Publikumsliebling Darth Maul geplant, doch daraus wurde nichts. Denn wie nun bekannt wurde, war ursprünglich der Sith-Lord als großer Gegenspieler in der neuen Serie Obi-Wan Kenobi am 25. Mai bei Disney+ vorgesehen. Doch im Laufe der Entwicklung der Serie entschied man sich dazu, stattdessen gleich den noch größeren Bösewicht und legendären Gegenspieler Darth Vader zu nehmen.

Laut dem US-Magazin The Hollywood Reporter wurden sogar schon erste Szenen mit Ray Park als Darth Maul vorbereitet, der den Fans bereits seit „Die dunkle Bedrohung“ bestens bekannt sein dürfte. Zuletzt sorgte er am Ende des Kinofilms „Solo: A Star Wars Story“ für einen Überraschungsauftritt, als sich Darth Maul als großer Schurke hinter den Kulissen zu erkennen gibt, der als Anführer des Syndikats Crimson Dawn die Fäden zieht.

Seine damalige Ankündigung auf ein weiteres Wiedersehen macht nun auch endlich Sinn! Denn da wurde (2018) den Fans versprochen, dass der Sith-Lord in weiteren Produktionen zurückkehren wird – und nicht nur als animierte Figur in Serienform wie in Clone Wars– und Rebels.

Mandalorian-Macher nehmen Einfluss auf Obi-Wan-Serie

Jetzt wird auch deutlich, wie das gemeint war: Darth Maul sollte in der „Obi-Wan Kenobi“-Serie erneut auf den legendären Jedi-Meister treffen, der ihn später zu Fall bringt und ihn mit dem Lichtschwert entzwei teilt (was jedoch später in den Serien mit seinem Überleben wieder relativiert wird). Als dann aber Drehbuchautor Hosseini Amini und Regisseurin Deborah Chow dem Filmstudio und Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy ihre Skripte für die Serie vorstellten, wurde die Idee Darth Maul wieder verworfen.

Stattdessen schlugen die „Star Wars: The Mandalorian“-Macher Jon Favreau und Dave Filoni einen anderen Oberschurken vor: Darth Vader! Das wurde von der Lucasfilm-Chefin begeistert aufgenommen und so wurden die Skripte und die Ausrichtung der Serie umgeworfen, auch Filonis Großinquisitor aus der „Rebels“-Serie wird erstmals eingeführt.

Ein entscheidender Grund für die Kehrtwende sollen auch die angebrachten Bedenken von Favreau und Filoni sein, die in den von Hossein Amini verfassten Skripten zu große Ähnlichkeit mit der Held-und-Kind-Geschichte von „Mandalorian“ gesehen haben und gleichzeitig Showrunnerin Deborah Chow dazu ermutigt haben, die Story größer zu machen.

Wiedersehen mit Darth Maul weiterhin offen

Fakt ist, dass der vor einiger Zeit schon angekündigter Kampf Obi-Wan vs. Darth Vader regelrechte Begeisterungsstürme unter den Fans auslöste. Hinzu kommt ein Wiedersehen mit einem jungen Luke Skywalker und weitere bekannte Figuren aus dem „Star Wars“-Universum in der „Obi-Wan“-Serie.

Die 6 Episoden der Miniserie „Star Wars: Obi-Wan Kenobi“ startet am 25. Mai 2022 auf Disney+. Ein Wiedersehen mit Darth Maul dürfte es sicherlich in einer anderen Form geben, eventuell in der Ahsoka-Serie, bestätigt ist das aber noch nicht.

