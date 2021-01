Star Wars Battlefront 2 kostenlos im Epic Games Store nächste Woche

Aktuell könnt ihr euch Crying Suns (klicken und kostenlos erhalten) gratis im Epic Games Store sichern. Es ist ein Sci-Fi-Spiel, das ein wenig an „Faster Than Light“ erinnert:

„Crying Suns ist ein taktisches Rogue-lite, in dem du in die Rolle eines Raumflottenkommandanten schlüpfst und ein geheimnisvolles gefallenes Imperium erkundest.“

In der kommenden Woche allerdings wartet hingegen ein echter Gratis-Kracher auf alle, die ein Account bei Epic Games haben. Epic Games und Disney tun sich zusammen, um Star Wars Battlefront 2 kostenlos anzubieten.

Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen! Hier erfahrt ihr, wann es losgeht und was ihr über das Gratis-Angebot wissen müsst.

Baby Yoda-Mod kann nun endlich heruntergeladen werden für Battlefront 2

Star Wars Battlefront 2 gratis im Epic Games Store

Was umfasst das Gratis-Angebot im Epic Games Store? Es ist die Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition, die mit allen Post-Launch-DLCs ausgestattet ist.

Was muss ich tun, um Star Wars Battlefront 2 kostenlos zu erhalten? Im Grunde nicht viel, ihr benötigt jedoch einen Account bei Epic Games. Wenn ihr sowieso schon einen Account besitzt, müsst ihr lediglich die nachfolgende Page im angegeben Zeitraum besuchen und dann könnt ihr Battlefront 2 kostenlos eintüten.

Hier geht es zum Spiel im Epic Games Store!

Alternativ erstellt ihr euch kurzerhand einen Account im Epic Games Store und stellt die 2-Faktor-Authentifizierung ein, was keine 5 Minuten dauert. So oder so ist das Spiel vollkommen gratis.

Wann ist Star Wars Battlefront 2 gratis erhältlich? Der Startschuss für das kostenlose Battlefront 2 fällt am 14. Januar 2020 um 17 Uhr deutscher Zeit. Dann gilt das Angebot sieben Tage bis zum 21. Januar 2020.