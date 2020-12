Nachdem Epic Games zum Black Friday das eine oder andere Spiel zum Sonderpreis zum Bestpreis über die digitale Ladentheke geliefert hat, gibt es jetzt eine weitere Sales-Aktion: Die großen Feiertagsangebote im Epic Games Store sind da!

Epic Games Store: GOG, Itch, Discord & Co: Der Kampf der Steam-Alternativen

Epic Games Store: 15 Gratis-Spiele im Dezember 2020

Wann beginnt der Christmas-Sale im Epic Games Store? Die Feiertagsangebote starten in diesem Jahr am 17. Dezember 2020 und halten dann ganze 15 Tage lang an.

Das Besondere ist allen Rabatten voran, dass ihr an jedem Tag ein kostenloses Spiel erhaltet. Heißt also, dass ihr ab morgen jeden Tag im Epic Games Store vorbeisehen könnt, wo jeweils wie in einem Adventskalender immer wieder ein neues Spiel vollkommen gratis abgeholt werden kann.

Jedes kostenlose Spiel kann dann in einem Zeitrahmen von 24 Stunden aktiviert werden. Ihr solltet also ausreichend Zeit haben, um in den 24 Stunden einmal kurz den Store zu besuchen. Denn hier müsst ihr das Spiel dann lediglich in den Warenkorb schieben und gratis aktivieren.

Insgesamt erhaltet ihr so bis zum 31. Dezember 2020 über 15 kostenlose Spiele.

Black Friday Sale startet früher im Epic Games Store

Parallel dazu gibt es im Store Rabatte mit bis zu 75%, die ihr ebenso in Anspruch nehmen könnt. Ihr könnt eure Lieblingsspiele schon jetzt auf die Wunschliste packen und wenn sie dann reduziert werden, werdet ihr von Epic Games via E-Mail informiert.