Black Friday Sale startet früher im Epic Games Store

Der Termin für den großen Sale im Epic Game Store steht fest. Es ist der 26. November 2020. Was das für euch bedeutet, erklären wir euch hier in der News!

Gaming-Deals bei Amazon: Black Friday Week mit PS Plus, Xbox, Games und mehr

Der große Black Friday startet in diesem Jahr am 27. November 2020. Das ist der Tag, an dem sämtliche Shops, ob physischer oder digitaler Natur, die heftigsten Rabatte des Jahres anbieten.

Black Friday startet früher im Epic Games Store

So hat es sich mittlerweile etabliert, dass auch Games-Vertriebslplattformen wie zum Beispiel die Steam-Konkurrenz Epic Games Store auf zahlreiche Rabatte setzen. Am Ende bedeutet das also im Preis reduzierte Spiele für eine beschränkte Zeit.

Der große Black Friday Sale im Epic Games Store startet im Detail am 26. November 2020 um 19 Uhr deutscher Zeit und endet am 3. Dezember 2020!

Was es genau gibt, ließ Epic Games noch nicht durchsickern. Hier meinen sie lediglich:

„Ganz richtig, so langsam wird es Zeit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen – und da kommt die Cyber Week mit festlichen Rabatten genau richtig. Wir können leider noch nicht verraten, was wir im Angebot haben werden, aber es fehlen ja nur noch zwei Tage. So lange hältst du noch durch.“

Allerdings könne man sich ab sofort im Epic Games Store umsehen und die gewünschten Spiele auf die Wunschliste legen. Wenn diese dann ab morgen reduziert werden, erhaltet ihr eine E-Mail!

PS Plus und PS Now reduziert: Schlagt bei diesem Black Friday-Deal zu!

Zeitgleich gibt es ab den 26. November 2020 im Epic Games Store auch wieder kostenlose Spiele. Und zwar MudRunner, das bislang bestätigt wurde. Ob noch mehr dazukommen, ist die große Frage. Das werden wir womöglich morgen erfahren.