Spieler kritisieren Preise für neue FF14-Kosmetik – Diskussion entfacht!

Am 30. September 2025 hat Square Enix neue kosmetische Artikel für Final Fantasy 14 im Online-Store veröffentlicht, um die langersehnte Veröffentlichung von Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles zu feiern. Diese neuen Kosmetika haben jedoch bei den Spielern von Final Fantasy 14 Bedenken hervorgerufen. Einige Spieler merkten an, dass die Gesamtkosten der neuen Kosmetikartikel höher sind als der Preis von Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles bei dessen Markteinführung.

Die Kontroverse um die neuen Kosmetika

Warum sind die neuen Kosmetika in Final Fantasy 14 umstritten? Die neuen kosmetischen Gegenstände im Online-Store von Final Fantasy 14 beinhalten das Outfit von Ramza, Ovelias Kleidung, Gaffgarions Gewand sowie das Final Fantasy Tactics Orchestrion Set. Jedes dieser Outfits kostet 18 Euro vor Steuern, während das Orchestrion Set die Spieler 15 Euro kostet. Die individuellen Preise entsprechen vergleichbaren Artikeln, aber der Gesamtpreis von 69 Euro vor Steuern hat bei einigen Spielern für Unmut gesorgt.

Auf Reddit äußerten Spieler ihre Bedenken, dass der kombinierte Preis der neuen Final Fantasy Tactics-inspirierten Artikel etwa 19 Euro teurer ist als das Spiel Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles selbst bei dessen Veröffentlichung. Diese Preisstruktur hat viele Spieler dazu gebracht, die Preispolitik von Square Enix infrage zu stellen und ihre Unzufriedenheit kundzutun.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Spieler auf die Preisgestaltung? Die Reaktion der Community auf die neuen Kosmetika ist gemischt. Während einige die Preise als gerechtfertigt betrachten, da sie mit anderen kosmetischen Artikeln im Spiel vergleichbar sind, sehen viele Spieler den hohen Gesamtpreis als übertrieben. Die Diskussionen in den Foren und sozialen Netzwerken zeigen, dass viele Spieler das Gefühl haben, dass Square Enix die Loyalität der Spielerbasis ausnutzt, um höhere Gewinne zu erzielen.

Die anhaltende Debatte über die Preispolitik von Square Enix zeigt, dass viele Spieler der Meinung sind, dass kosmetische Gegenstände in einem Spiel, für das sie bereits monatliche Abonnements zahlen, erschwinglicher sein sollten. Diese Kontroverse fällt in eine Zeit, in der Final Fantasy 14 sich auf den Start des Patches 7.35 am 7. Oktober 2025 vorbereitet.

Ein Blick auf Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Was macht Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles besonders? Final Fantasy Tactics, ursprünglich 1997 für die PlayStation veröffentlicht, ist ein taktisches Rollenspiel, das in der kriegsgebeutelten Welt von Ivalice spielt. Die Geschichte dreht sich um Ramza Beoulve und Delita Heiral, die inmitten der politischen Intrigen des Löwenkrieges stehen. Das Spiel erhielt 2007 eine erweiterte Portierung mit dem Titel The War of the Lions, und nun, im Jahr 2025, wurde es mit der Ivalice Chronicles Edition für moderne Plattformen neu aufgelegt.

Diese neue Edition umfasst sowohl die klassische PlayStation-Version mit einer aktualisierten Übersetzung als auch eine Enhanced Edition mit Sprachaufnahmen und verschiedenen Verbesserungen der Lebensqualität. Das Spiel gilt unter Fans als Kultklassiker und hat seinen Platz in der Videospielgeschichte als eines der besten taktischen Rollenspiele aller Zeiten gefestigt.

Was kommt als Nächstes?

Welche weiteren Updates sind für Final Fantasy 14 geplant? Mit dem bevorstehenden Patch 7.35, der am 7. Oktober 2025 erscheint, sind die Erwartungen der Community hoch. Spieler sind gespannt, welche neuen Inhalte und möglicherweise auch kosmetischen Artikel Square Enix in naher Zukunft plant. Die Entwickler haben eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Updates für Final Fantasy 14, und viele hoffen, dass zukünftige Veröffentlichungen die Community positiv überraschen werden.

Es bleibt abzuwarten, wie Square Enix auf das Feedback der Spieler hinsichtlich der Preispolitik reagieren wird. Diese Situation könnte für das Unternehmen eine Chance sein, die Beziehung zu seiner Community zu stärken, indem es auf ihre Bedenken eingeht.

