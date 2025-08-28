Spiele diese Sony-Hits bald ohne Abo – Nur bis September 2025 verfügbar!

PlayStation Plus Extra und Premium Abonnenten erwarten im September 2025 viele neue Spiele. Doch das bedeutet auch, dass einige Titel den Dienst verlassen. Acht Spiele werden PS Plus bald verlassen, und es bleibt nur begrenzt Zeit, um sie alle zu spielen. Sie sind bis zum 16. September 2025 um 19:00 Uhr verfügbar. Hier sind vier Spiele, die du spielen solltest, bevor sie den Dienst verlassen.

Night in the Woods

Warum ist Night in the Woods einen Blick wert? Night in the Woods zählt zu den älteren Titeln auf dieser Liste, bleibt aber eines der besten Spiele. Es ist relativ einfach durchzuspielen und benötigt etwa acht bis zehn Stunden. Für Komplettisten kann es jedoch länger dauern, da bestimmte Entscheidungen andere Gespräche und Trophäen ausschließen.

Das Spiel ist bekannt für seine tiefgehenden Dialoge, die die Zeit überdauert haben. In diesem zoomorphen Abenteuer folgst du Mae, einer Herumtreiberin, die in ihre kleine Heimatstadt zurückkehrt und sich mit vernachlässigten Beziehungen und schlechten Entscheidungen auseinandersetzt. Die ausgewogene Mischung aus ernsten Themen wie Depressionen und humorvollen Momenten lässt die Charaktere sehr menschlich erscheinen, trotz ihrer tierischen Merkmale.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

Was macht F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch besonders? Der Action-Plattformer F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch hebt sich durch seine komplexen Upgrade-Mechaniken und Kampfsysteme hervor. In einem autoritären dystopischen Setting kämpfst du gegen ein Regime, das von Hunden regiert wird. Das Spiel bietet eine überraschend gut ausgearbeitete Welt mit tiefgründigen Beziehungen zwischen den Charakteren.

Die Kämpfe basieren auf Kombos und Luftangriffen, was sie herausfordernd und anspruchsvoll macht. Neue Angriffe und Waffen bieten zusätzliche Komplexität und fördern die Erforschung der Spielwelt. Trotz einiger Schwächen im narrativen Bereich überzeugt das Spiel mit einer soliden Zusammenstellung kreativer Ideen.

Pistol Whip

Warum solltest du Pistol Whip ausprobieren? Als VR-Rhythmusspiel bietet Pistol Whip ein intuitives und gleichzeitig tiefgehendes Spielerlebnis. Du schießt auf Feinde und weichst Kugeln physisch aus, während du im Takt der Musik agierst. Diese Kombination aus Bewegung und Rhythmus macht das Spiel zu einem wahren Workout.

Die Musik in Pistol Whip ist abwechslungsreich und hält die Intensität hoch, um dich im Spiel zu halten. Kostenlos hinzugefügte Tracks und Kampagnen erweitern das Spielerlebnis. Mit seiner beeindruckenden Auswahl an Levels und einem fesselnden Gameplay-Leistungszyklus ist Pistol Whip ein herausragendes Spiel im VR-Rhythmusgenre.

Road 96

Was macht Road 96 einzigartig? Road 96 ist ein experimentelles Abenteuer, das politische Themen anspricht. Das Spiel kombiniert narrative Abenteuer mit Roguelike-Elementen, indem es semi-zufällige Ereignisse bietet. Du hilfst dem Protagonisten, einem prozedural generierten Charakter, aus einem faschistischen Land zu entkommen.

Das Spiel bietet einfache Systeme für Ressourcenverwaltung und verzweigte Dialoge, die es von seinen Genrekollegen abheben. Trotz einiger erzählerischer Schwächen ist Road 96 ein interessantes Experiment, das versucht, politische Themen anzusprechen, die in Spielen selten behandelt werden.

Welches dieser Spiele wirst du noch spielen, bevor es aus PlayStation Plus verschwindet? Lass es uns in den Kommentaren wissen!