Space Pilgrim Episode 3 bis November 2025 kostenlos auf Steam sichern

Bis zum 1. November 2025 hast du die Möglichkeit, auf Steam ein spannendes Sci-Fi-Abenteuer kostenlos zu ergattern. Das Spiel Space Pilgrim Episode 3: Delta Pavonis, ein pixelbasiertes Weltraum-Abenteuer, steht derzeit für alle Steam-Nutzer zum kostenlosen Download bereit. Dieses Spiel, das 2016 veröffentlicht wurde, hat sich durchweg sehr positive Bewertungen verdient und bietet dir eine nostalgische Reise in die tiefen des Weltraums.

Space Pilgrim Episode 3: Delta Pavonis folgt der Geschichte von Captain Gail Pilgrim und ihrer Crew, die das Unbekannte im Weltraum erkunden. Das Spiel bietet dir ein Top-Down-Erlebnis mit pixelbasierter Grafik und einer fesselnden Geschichte. Obwohl nur die dritte Episode kostenlos erhältlich ist, hast du die Möglichkeit, die erste Episode kostenlos zu spielen und die zweite für weniger als einen Euro zu erwerben. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich, die gesamte Geschichte zu einem günstigen Preis zu erleben.

Der Reiz von Space Pilgrim Episode 3

Was macht Space Pilgrim Episode 3 so besonders? Laut Steam konzentriert sich die Geschichte dieses Teils auf planetare Politik und schwierige Entscheidungen, die du als Spieler treffen musst. Das Spiel bietet dir eine Spielzeit von etwa drei bis fünf Stunden, in denen du mit verschiedenen Crewmitgliedern interagierst, einfache Rätsel löst und Sci-Fi-Missionen abschließt, um im Spiel voranzukommen. Die positiven Bewertungen auf Steam spiegeln die Begeisterung der Spieler wider, und es wird spannend zu beobachten, ob weitere Rezensionen hinzukommen, während das Spiel kostenlos erhältlich ist.

Zusätzlich zu diesem Angebot gibt es auch ein weiteres Sci-Fi-Spiel namens Distant Space, das zur gleichen Zeit auf Steam kostenlos erhältlich ist. Im Gegensatz zu Space Pilgrim bietet Distant Space ein Arcade-Erlebnis mit wenig narrativem Inhalt. Wenn du jedoch eine tiefere und bedeutungsvollere Kampagne suchst, ist Space Pilgrim Episode 3 die bessere Wahl.

Weitere spannende Angebote auf Steam

Welche weiteren Spiele sind auf Steam aktuell kostenlos? Neben Space Pilgrim kannst du auch von anderen Angeboten profitieren. The Texas Chain Saw Massacre bietet dir bis zum 3. November 2025 zwei kostenlose Skin-Bundles an, die Teil eines Halloween-Events mit doppelten XP-Boostern sind. Darüber hinaus kannst du Cities: Skylines 2 bis zum 10. November 2025 kostenlos spielen. Beachte jedoch, dass Cities: Skylines 2 nach dem Ende des Angebots nicht kostenlos bleibt und wieder kostenpflichtig wird.

Cities: Skylines 2, das kürzlich im Oktober 2023 veröffentlicht wurde, erweitert die bekannten Stadtbau-Mechaniken seines Vorgängers und bietet dir eine verbesserte Verkehrs-KI sowie erweiterte Anpassungsmöglichkeiten. Trotz einiger technischer Mängel wurde das Gameplay allgemein gelobt. Wenn du also Interesse an Stadtplanung hast, könnte dieses Spiel ein Blick wert sein.

Jetzt liegt es an dir, diese Angebote zu nutzen und in die Welt dieser spannenden Spiele einzutauchen. Lass uns in den Kommentaren wissen, welches Spiel du ausprobieren wirst!