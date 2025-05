Sony verbessert PS5 Pro mit PSSR-Technologie für Retro-Games – Neues Update angekündigt

Die PlayStation 5 Pro hat gerade ein aufregendes Update erhalten, das die Herzen von Retro-Gamern höher schlagen lässt. Sony arbeitet an einem großen Upgrade, das das Spielerlebnis von PS3-, PS2-, PS1- und PSP-Spielen auf der PS5 Pro erheblich verbessern soll. Diese Informationen stammen aus einem Bericht von Moore’s Law Is Dead, einer Quelle, die in der Vergangenheit schon zutreffende Informationen zur PS5 Pro geliefert hat.

Die Vorteile der PSSR-Technologie

Wie verbessert PSSR das Spielerlebnis? Die PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) ist eine spezielle Upscaling-Technologie, die Sony für die PS5 Pro entwickelt hat. Ihr Hauptziel ist es, Spiele mit niedriger Auflösung auf höhere Ausgänge wie 4K hochzuskalieren, ohne dabei die visuelle Qualität zu beeinträchtigen. Dies unterscheidet die PS5 Pro stark von der Basisversion der PS5.

Derzeit benötigt PSSR auf der PS5 Pro eine Basisauflösung von 864p, was bedeutet, dass sie nicht mit Spielen funktioniert, die eine Auflösung von 720p oder niedriger haben. Dies betrifft viele klassische PS3-, PS2-, PS1- und PSP-Spiele. Bisher wurden diese Spiele auf der PS5 Pro mit traditionellen Methoden hochskaliert, aber nicht über PSSR, das die überlegene Methode darstellt.

Künftige Entwicklungen und Verbesserungen

Was plant Sony für die Zukunft? Laut dem Bericht plant Sony ein Update für die PSSR-Technologie der PS5 Pro, das es ermöglichen soll, diese niedrig aufgelösten Spiele hochzuskalieren. Dadurch könnten PS3-, PS2-, PS1- und PSP-Spiele theoretisch besser auf der PS5 Pro aussehen und laufen. Seit dem Start der PS5 Pro gab es zahlreiche Probleme mit der PSSR, die viele Spiele negativ beeinflusst haben. Dies liegt weniger an der Technologie selbst als an der Entwicklung von Spielen dafür. Sony versucht deshalb auch, die Entwicklung zu vereinfachen.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Informationen nicht offiziell bestätigt sind und sich möglicherweise ändern könnten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat sich PlayStation nicht zu dem Bericht geäußert, und es ist unwahrscheinlich, dass sich dies bald ändert. Sollten sich jedoch Neuigkeiten ergeben, werden wir die Geschichte entsprechend aktualisieren.

Ein Blick in die Zukunft

Wie könnte sich die PS5 Pro weiterentwickeln? Die PS5 Pro, die am 7. November 2024 veröffentlicht wurde, bietet bereits einige beeindruckende Features wie einen schnelleren GPU, verbesserte Ray Tracing-Technologie und eine KI-gesteuerte Upscaling-Technologie. Mit diesen neuen Verbesserungen könnte sie die ideale Konsole für Gamer werden, die sowohl moderne als auch klassische Spiele genießen wollen.

Die Gaming-Community in Deutschland darf gespannt sein, wie sich diese Entwicklungen in den kommenden Monaten und Jahren auswirken werden. Welche klassischen Spiele würdest du gerne auf der PS5 Pro in verbesserter Qualität spielen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!