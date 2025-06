So überträgst du deine Spielstände von der Nintendo Switch auf die Switch 2

Mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 steht für viele Switch-Fans ein großer Umstieg bevor. Doch eine der wichtigsten Fragen lautet:

„Wie bekomme ich meine Spielstände, Profile und Erfolge von der alten auf die neue Konsole?“

Nintendo bietet dafür mehrere Möglichkeiten – abhängig davon, ob du Nintendo Switch Online nutzt oder nicht. Ich zeige dir alle Methoden zur Datenübertragung, was funktioniert, worauf du achten musst und was nicht geht.

1. Die bequemste Methode: Cloud-Speicherung via Nintendo Switch Online

Wenn du ein aktives Nintendo Switch Online-Abo hast (Basis oder Erweiterungspaket), kannst du deine Spielstände über die Cloud sichern und später auf der Switch 2 wiederherstellen.

So funktioniert’s:

Auf deiner alten Switch (Switch 1):

Verbinde dich mit dem Internet.

Gehe zu:

Systemeinstellungen > Datenverwaltung > Speicherdaten-Cloud

Wähle das gewünschte Spiel aus und lade den Spielstand hoch.

Auf deiner neuen Switch 2:

Melde dich mit demselben Nintendo-Account an.

an. Öffne erneut Datenverwaltung > Speicherdaten-Cloud

Lade die gesicherten Spielstände wieder herunter.

✅ Vorteile:

Schnell, einfach, ohne Kabel

Du kannst nur ausgewählte Spielstände übertragen

⚠️ Achtung:

Nicht alle Spiele unterstützen diese Funktion – vor allem Titel mit Online-Progression wie Pokémon, Splatoon oder Animal Crossing sind teilweise ausgeschlossen oder bieten nur eingeschränkte Synchronisierung.

2. Direkte Übertragung von Konsole zu Konsole (Offline-Transfer)

Falls du keine Online-Mitgliedschaft hast oder den Transfer lieber lokal machen willst, gibt es die Möglichkeit, Benutzerprofile und Spielstände direkt zu verschieben.

So geht’s:

Stelle sicher, dass beide Konsolen nebeneinander stehen und genügend Akku bzw. Strom haben.

stehen und genügend Akku bzw. Strom haben. Auf beiden Geräten :

Gehe zu Systemeinstellungen > Benutzer > Benutzer übertragen

: Gehe zu Folge den Schritten auf dem Bildschirm.

Dabei wird dein Nintendo-Account samt zugehöriger Spielstände komplett auf die neue Switch übertragen – also nicht kopiert, sondern verschoben. Danach sind die Daten auf der alten Konsole nicht mehr nutzbar.

✅ Vorteile:

Funktioniert komplett offline

Überträgt alles in einem Schritt (Account + Daten)

❗Wichtig zu wissen:

Du brauchst beide Konsolen gleichzeitig – sie müssen nah beieinander stehen und aktiv sein.

– sie müssen nah beieinander stehen und aktiv sein. Diese Methode eignet sich also nur, wenn du deine alte Konsole nicht mehr brauchst oder bewusst leer übergeben möchtest (z. B. bei Weiterverkauf, Familienübergabe etc.).

(z. B. bei Weiterverkauf, Familienübergabe etc.). Sobald der Transfer abgeschlossen ist, kannst du die Switch 2 mit deinem alten Profil wie gewohnt nutzen – aber auf der alten Switch ist der Account dann deaktiviert.

3. SD-Karte – leider keine Option für Spielstände

Ein häufiger Irrtum: Speicherdaten können nicht über die SD-Karte übertragen werden.

Nintendo erlaubt lediglich die Speicherung von Screenshots und Videos auf microSD-Karten, aber keine Spielstände oder Nutzerprofile.

Wenn du also gehofft hast, deine Daten einfach per Karte umzustecken: Das funktioniert leider nicht.

Digitale Spiele: Kein Problem

Wenn du deine Spiele im eShop gekauft hast, kannst du diese ganz einfach auf der Switch 2 wieder herunterladen.

Denn: Digitale Spiele sind an deinen Nintendo-Account gebunden, nicht an die Konsole selbst.

Dafür musst du nur:

Dich auf der neuen Konsole mit deinem bestehenden Nintendo-Account anmelden

Den eShop öffnen

Unter „Neu herunterladen“ deine bisherigen Käufe auswählen

Tipp: Du kannst auf der Switch 2 auch ein neues System als Primärkonsole festlegen, damit Downloads und Onlinefunktionen ohne Einschränkungen funktionieren.

Welche Methode ist die beste?

Methode Was wird übertragen? Voraussetzungen Besonderheiten Cloud-Speicher Einzelne Spielstände Nintendo Switch Online erforderlich Sehr bequem, aber nicht für alle Spiele verfügbar Lokaler Transfer Account + alle Spielstände Beide Konsolen parallel aktiv Keine Cloud nötig, Daten werden verschoben SD-Karte Nur Medieninhalte SD-Karte Spielstände nicht übertragbar eShop-Spiele Digitale Käufe Bestehender Nintendo-Account Erneuter Download möglich

Gut geplant ist halb gewonnen

Die gute Nachricht: Nintendo bietet mehrere Wege, deine Fortschritte in die neue Konsolengeneration mitzunehmen.

Am einfachsten geht’s über die Cloud – am zuverlässigsten mit direkter Übertragung. Wer auf der sicheren Seite sein will, sollte:

rechtzeitig ein Nintendo Switch Online-Abo aktivieren

vor dem Umstieg alle wichtigen Daten sichern

und prüfen, welche Spiele keine Cloud-Unterstützung bieten

So gelingt der Umzug zur Switch 2 – ohne Spielstandverlust, Frust oder Neu-Anfänge.