Silksong in China: Kritik an Übersetzung – Entwickler versprechen Besserung

Hollow Knight: Silksong hat in China für Aufsehen gesorgt, aber nicht aus den Gründen, die du vielleicht erwartest. Während das Spiel weltweit überwiegend positive Bewertungen erhält, sieht das in der chinesischen Community anders aus. Gerade einmal 42 % der chinesischen Spieler haben eine positive Bewertung abgegeben, was auf die schlechte Übersetzung ins Chinesische zurückzuführen ist.

Team Cherry, der Entwickler des Spiels, hat schnell auf die Kritik reagiert. Matthew Griffin, der für die Veröffentlichung und das Marketing des Spiels verantwortlich ist, versprach, die chinesische Lokalisierung zu verbessern. Team Cherry arbeitet bereits daran, die Übersetzung in den kommenden Wochen zu überarbeiten.

Unterschiedliche Bewertungen weltweit

Wie unterscheiden sich die Bewertungen? Während Silksong weltweit eine „Sehr Positive“ Bewertung von 80 % aus über 80.000 Rezensionen hat, sieht das in China anders aus. Von den etwa 16.000 negativen Bewertungen weltweit stammen 11.800 aus der chinesischen Community. Kritikpunkte sind vor allem die kreative Übersetzung, die eher an einen Wuxia-Roman erinnert, als den Ton des Spiels einzufangen.

Tiger Tang, der die chinesische Lokalisierung des RPGs Omori leitete, bemängelte, dass das Problem nicht in der Grammatik, sondern im Stil und in der Richtung liege. Eine Lösung könnte hier sein, den Übersetzer komplett auszutauschen, um die gewünschte Stimmung im Spiel zu treffen.

Die Rolle der Übersetzer

Wer ist für die Übersetzung verantwortlich? Im Gegensatz zum ersten Teil des Spiels, der von einem Team aus sechs Übersetzern bearbeitet wurde, hatten bei Silksong nur zwei Personen die Verantwortung. Einer dieser Übersetzer, Hertzz Liu, soll sogar Details über das Spiel in sozialen Medien geleakt haben. Laut einer Diskussion auf der Plattform Tieba, die von einem Reddit-User geteilt wurde, deutete er auf eine Veröffentlichung vor Weihnachten hin.

Die Kritik an der aktuellen Übersetzung ist umfassend. Loek van Kooten, ein Experte für Übersetzungen, verglich die chinesischen Dialoge von Silksong mit einer „Improvisationsnacht eines High-School-Dramaclubs“. Solche strukturellen Probleme könnten nur durch eine komplette Neuübersetzung gelöst werden, was jedoch Zeit in Anspruch nehmen wird.

Die Herausforderung der Übersetzung

Warum ist die Übersetzung so problematisch? Die Herausforderung liegt darin, den einzigartigen Ton und die Atmosphäre des Spiels in eine andere Sprache zu übertragen. Dies hat bei der chinesischen Version von Silksong offenbar nicht funktioniert. Die Übersetzung wurde als anachronistisch und in Teilen als unverständlich kritisiert.

Die enttäuschten Reaktionen der chinesischen Spieler sind verständlich, wenn man die hohen Erwartungen an das Spiel bedenkt. Obgleich Team Cherry schnell reagiert hat, wird es einige Zeit dauern, bis eine komplett neue Lokalisierung umgesetzt ist. Bis dahin bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt.

Was denkst du über die Übersetzungsprobleme in Hollow Knight: Silksong? Teile deine Meinung in den Kommentaren!