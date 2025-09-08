Silksong bietet Spannung pur: So besiegst du Widow mit Leichtigkeit!

In Hollow Knight: Silksong, das am 4. September 2025 für mehrere Plattformen veröffentlicht wurde, übernimmst du die Kontrolle über Hornet, die ehemalige Prinzessin des Königreichs Hallownest. Die Handlung des Spiels folgt Hornet, die in das geheimnisvolle Land Pharloom entführt wird, wo sie sich durch eine weitläufige, miteinander verbundene Welt navigieren muss, die von einzigartigen Feinden und herausfordernden Bossen bevölkert ist.

Den Boss Widow bezwingen

Wie besiegst du die schnelle Widow in Silksong? Um die Stadt Glockenherz von ihren verfluchten Netzen zu befreien, musst du die Spinnenkönigin Widow besiegen, die sich darüber versteckt. Dieser herausfordernde Bosskampf ist einer der spannendsten in Akt 1 des Spiels, da die Angriffe der Widow nur einen Schaden verursachen, im Gegensatz zu den schmerzhaften Doppelschlägen vieler anderer Bosse.

Die Widow ist schnell, aber ihre Angriffe sind gut vorhersehbar. Mit ein wenig Beobachtung und Geduld kannst du ihre Muster lernen und die erste Phase meistern, indem du den Drifter’s Cloak und die Cling Grip-Fähigkeit einsetzt. Die zweite Phase wird chaotischer, aber mit den richtigen Tipps kannst du Widow besiegen, bevor sie dich mit einem Regen aus Glocken überwältigt.

Vorbereitung auf den Kampf

Was benötigst du, um gegen Widow zu kämpfen? Zur Vorbereitung auf den Kampf gegen Widow brauchst du keine spezielle Ausrüstung, die den Kampf trivialisiert. Es gibt jedoch einige hilfreiche Gegenstände und Fähigkeiten:

Fünf Masken für Gesundheit (Startanzahl)

Reaper Crest für Reichweite und einfachere Abwärtsangriffe

Gerade Nadel, Schutzglocke und Flohtrank (letzterer aus der verlorenen Floh-Quest)

Drifter’s Cloak und Cling Grip-Fähigkeiten

Taktiken für den Kampf

Welche Taktiken helfen im Kampf gegen Widow? Die Widow ist ein schneller Gegner, aber ihre Bewegungen sind überschaubar. Hier sind einige allgemeine Tipps für den Kampf:

Konzentriere dich auf deine Positionierung, um ihren Glockenangriffen auszuweichen.

Wenn Widow das spitze Geröll vom Boden beschwört, erscheint sie auf der gleichen Seite, von der sie den Angriff gestartet hat. Nutze diese Gelegenheit, um einige Treffer zu landen.

Beide ihrer Bodenangriffe bieten eine sichere Gelegenheit, in der Luft zu springen und zu heilen.

Sei auf Widows vorgetäuschten Tod vorbereitet. Sie kann dreimal betäubt werden, bevor sie in eine kürzere, aggressivere zweite Phase übergeht.

Spare deine Fernkampfwaffen und Flohtrank für die zweite Phase auf, in der der Kampf intensiver wird.

Widows Schlüsselangriffe

Welche Angriffe sind besonders gefährlich? Widows Angriffe sind schnell, aber mit der richtigen Strategie gut zu bewältigen:

Angriff Schaden Beschreibung Glockenboden-Trümmer 2 Masken Einfach zu vermeiden durch Sprünge oder Wandklettern. Vertikale und diagonale Glocken 1 Maske Gut telegraphiert, einfach auszuweichen. Diagonalangriff gefolgt von Eilattacke 1 Maske, dann 2 Masken Leicht zu lesen, gute Gelegenheit für Heilung oder Angriff. Mehrfach-Glockenangriffe 1 Maske Goldene Fäden zeigen die Angriffe an, einfach auszuweichen.

Mit diesen Informationen kannst du dich optimal auf den Kampf gegen Widow vorbereiten. Hast du bereits eigene Taktiken gegen diesen Boss entwickelt? Teile sie gerne in den Kommentaren!