Silent Hill f – Grafische Probleme auf der PS5 Pro enthüllt

Die Veröffentlichung von Silent Hill f steht kurz bevor, und es gibt bereits erste technische Analysen, die auf Probleme auf der PlayStation 5 Pro hinweisen. Das Spiel, entwickelt von NeoBards Entertainment und veröffentlicht von Konami, verspricht eine spannende Rückkehr zu den Wurzeln der Survival-Horror-Serie, die in den 1960er Jahren im fiktiven japanischen Ort Ebisugaoka spielt. Doch trotz der positiven Kritiken, insbesondere für seine vielschichtige Handlung und das einzigartige Setting, gibt es Bedenken hinsichtlich der Optimierung für die PS5 Pro.

Technische Herausforderungen auf der PS5 Pro

Welche technischen Probleme treten bei Silent Hill f auf der PS5 Pro auf? Eine kürzlich durchgeführte technische Analyse von Digital Foundry zeigt, dass PS5 Pro-Nutzer im Gegensatz zu PS5-Spielern, die zwischen Qualitäts- (30fps) und Leistungsmodus (60fps) wählen können, nur im „Enhanced“-Modus spielen können. Dieser Modus kombiniert beide Optionen, wobei das PSSR AI-Upscaling ständig aktiv ist und dabei hilft, die Zielvorgabe von 60fps zu erreichen. Allerdings treten hier gravierende Probleme auf, wie flimmernde Gräser, rauschende Schatten und flackernde Reflexionen.

Ein weiteres Problem ist, dass das PSSR-Upscaling in Silent Hill f mit Raytracing und Umgebungsokklusion interferiert, was viele Szenen auf der PS5 Pro schlechter aussehen lässt als auf der Basis-PS5. Während die Basis-PS5 im Leistungsmodus auf eine interne Auflösung von bis zu 360p herunterfällt, wird im Enhanced-Modus der PS5 Pro intern bei etwa 720p gerendert und dann auf 4K hochskaliert. Diese niedrige Ausgangsauflösung könnte die Ursache für die grafischen Unregelmäßigkeiten sein, die auf der PS5 Pro auftreten.

Vergleich mit früheren Konami-Spielen

Wie steht Silent Hill f im Vergleich zu anderen Konami-Titeln auf der PS5 Pro da? Spieler, die das Silent Hill 2 Remake im Jahr 2024 auf der PS5 Pro erlebt haben, erinnern sich möglicherweise an ähnliche Probleme. Auch das kürzlich veröffentlichte Metal Gear Solid Delta: Snake Eater schnitt auf der PS5 Pro schlechter ab als auf der Basis-PS5. Ein gemeinsames Merkmal dieser hochkarätigen Konami-Spiele ist die Verwendung der Unreal Engine 5, die möglicherweise nicht gut mit dem PSSR-Upscaling harmoniert.

Sony arbeitet jedoch an einer verbesserten Version von PSSR, die 2026 für die PS5 Pro verfügbar sein wird. Bis dahin bleibt zu hoffen, dass Konami die Probleme mit Silent Hill f, sowie mit den Remakes von Snake Eater und Silent Hill 2 behebt.

Die Zukunft von Silent Hill und der PS5 Pro

Was erwartet die Spieler in Zukunft bei der Kombination von Silent Hill und PS5 Pro? Die Rückkehr von Silent Hill f bietet eine aufregende Gelegenheit, die Serie in einem neuen Licht zu erleben. Der Fokus auf japanischen Horror und die Zusammenarbeit mit bekannten Autoren und Künstlern versprechen ein einzigartiges Erlebnis. Für PS5 Pro Nutzer bleibt zu hoffen, dass zukünftige Updates und Patches die derzeitigen technischen Probleme beheben werden.

