Shiny Schligda und Gigadynamax-Smettbo: Neue Highlights in Pokémon Go!

Die kommende Woche wird für dich als Pokémon Go-Fan besonders spannend. Mit einer Vielzahl von Events und neuen Pokémon, die es zu entdecken gilt, solltest du dir diese Termine unbedingt freihalten. Vom 29. Juli 2025 bis in die erste Augustwoche hinein warten einige Highlights auf dich.

Abenteuerwoche: Ein Fest für Shiny-Jäger

Was macht die Abenteuerwoche 2025 so besonders? Die Abenteuerwoche beginnt am 29. Juli 2025 und läuft bis zum 3. August 2025. Zum ersten Mal kannst du die Paldea-Pokémon Schlapfel und seine Entwicklung Schlapfelkaiser fangen. Diese Pokémon erscheinen als Wildspawns, allerdings vorerst nicht als Shiny.

Ein Highlight dieser Woche ist das Debüt von Shiny Schligda. Zusammen mit anderen Shiny-Pokémon werden sie vermehrt in bestimmten Biomen auftauchen. Hier ist eine Übersicht der Shiny-Pokémon und ihrer Fundorte:

Stadtbiom: Snubbull, Unratütox, Pygraulon, Gladiantri (nicht als Shiny fangbar), Psiau

Snubbull, Unratütox, Pygraulon, Gladiantri (nicht als Shiny fangbar), Psiau Wälder oder Grasland: Raffel, Hepepe, Olini, Lichtel (nicht als Shiny fangbar), Schlapfel (nicht als Shiny fangbar)

Raffel, Hepepe, Olini, Lichtel (nicht als Shiny fangbar), Schlapfel (nicht als Shiny fangbar) Berge: Hippopotas, Rotomurf, Geronimatz, Skorgro

Hippopotas, Rotomurf, Geronimatz, Skorgro Strand oder Wasser: Iscalar, Aggrostella, Araqua, Sankabuh, Schligda

Forschung und Belohnungen während der Abenteuerwoche

Welche Boni und Aufgaben erwarten dich? Neben diesen Spawns kannst du dich auf spezielle Feldforschungsaufgaben freuen. Zudem gibt es kostenlose zeitlich begrenzte Forschungen mit Rauch und seltenen Bonbons als Belohnung. Während des Events erhältst du doppelte EP für das Fangen von Pokémon, und aktivierter Rauch hält zwei Stunden.

Gigadynamax-Smettbo Max-Kampftag: Ein Event für Kämpfer

Wann findet der Gigadynamax-Smettbo-Tag statt? Direkt im Anschluss an die Abenteuerwoche kannst du dich am 3. August 2025 von 14:00 bis 17:00 Uhr auf den Gigadynamax-Smettbo Max-Kampftag freuen. Dies ist das erste Mal, dass Gigadynamax-Smettbo in Pokémon Go erscheint, und es kann sogar Shiny sein!

Alle Power-Spots werden Gigadynamax-Kämpfe mit Smettbo ausrichten, und die Partikelsammelgrenzen werden temporär erhöht. Du kannst also leichter Vorräte anhäufen. Mit doppelten Max-Partikeln aus Erkundungen und einem Viertel der üblichen Distanz für Max-Partikel aus dem Abenteuersync wirst du bestens unterstützt.

Remote-Raids und strategische Überlegungen

Welche weiteren Vorteile bietet der Gigadynamax-Smettbo-Tag? An diesem Tag wird das Remote-Raid-Limit von 10 auf 20 erhöht, was dir mehr Flexibilität bietet, wenn du nicht genügend Leute in deiner Nähe hast. Gigadynamax-Smettbo ist ein 6-Sterne-Max-Kampf, für den du etwa 30 Trainer benötigst, um eine gute Chance zu haben, es zu besiegen. Einige Spieler berichten jedoch, dass es mit der richtigen Strategie und Vorbereitung auch mit weniger Trainern möglich ist.

Freust du dich auf die Abenteuerwoche in Pokémon Go? Wirst du Gigadynamax-Smettbo herausfordern? Teile deine Pläne und Erfahrungen mit uns in den Kommentaren!