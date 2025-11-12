Schillerndes Galar-Arktos für 13.000 Euro verkauft – Pokémon GO im Visier!

In der Welt von Pokémon GO sorgt derzeit ein besonders seltenes Phänomen für Aufsehen: Ein Spieler bietet ein schillerndes Galar-Arktos zum Verkauf an – und das für eine beeindruckende Summe von über 13.000 Euro. Schillernde oder auch Shiny Pokémon, die sich durch eine alternative Farbpalette von ihren normalen Artgenossen unterscheiden, sind seit ihrer Einführung in Pokémon Gold und Silber im Jahr 1999 ein begehrtes Sammlerobjekt. Der Reiz, ein Pokémon in seiner seltenen schillernden Form zu besitzen, hat über die Jahre hinweg zahlreiche Spieler dazu bewegt, auf „Shiny-Jagd“ zu gehen.

Die Seltenheit von Galar-Arktos

Warum ist Galar-Arktos so besonders? Galar-Arktos, das erstmals in Pokémon Schwert und Schild eingeführt wurde, ist besonders selten in Pokémon GO anzutreffen. Das Pokémon wurde im Oktober 2024 im Rahmen des Galar-Expeditions-Events eingeführt und kann nur durch das tägliche Abenteuer-Rauch-Modul mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1:500 erscheinen. Die Chance, dass dieses Galar-Arktos dann auch noch in seiner schillernden Form erscheint, liegt bei etwa 1 zu 10.000.

Diese extrem seltene Wahrscheinlichkeit macht schillernde Galar-Arktos zu einem der wertvollsten Pokémon im Spiel. Der Verkauf solcher Pokémon verstößt jedoch gegen die Nutzungsbedingungen von Pokémon GO. Trotzdem scheint es schwierig zu sein, solche Verstöße effektiv zu ahnden, da die Verkäufer oft durch Spoofing, also das Vortäuschen eines falschen Standorts, agieren.

Armored Mewtu und andere seltene Pokémon

Wie steht es um andere seltene Pokémon? Neben dem schillernden Galar-Arktos wird auch ein gepanzertes Mewtu angeboten, das erstmals während zweier Raid-Fenster in den Jahren 2019 und 2020 verfügbar war. Auch dieses schillernde Pokémon wird für über 13.000 Euro angeboten. Mewtu, bekannt als eines der stärksten Pokémon in der Franchise, wurde erstmals in den Spielen Pokémon Rot und Blau eingeführt und hat sich seitdem als legendäres Pokémon einen Namen gemacht.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Verkaufspreis dieser Pokémon übertrifft bei weitem die Preise anderer schillernder Pokémon, wie zum Beispiel ein schillerndes Hexenhut-Pichu, das auf eBay in den USA für etwa 2.467 Euro angeboten wird. Diese Preise spiegeln die Seltenheit und den Sammlerwert wider, den solche Pokémon für Enthusiasten weltweit haben.

Rechtliche und ethische Bedenken

Welche Konsequenzen drohen Verkäufern? Der Verkauf von Pokémon verstößt klar gegen die Nutzungsbedingungen von Niantic, dem Entwickler von Pokémon GO. Abschnitt 5.4 der Nutzungsbedingungen verbietet jeglichen Handel außerhalb der von Niantic bereitgestellten Mittel. Während es für Niantic schwierig sein könnte, solche Verstöße zu verfolgen, könnten sie theoretisch durch Telemetriedaten oder verdeckte Operationen herausfinden, wer an solchen Transaktionen beteiligt ist.

Es bleibt abzuwarten, wie Niantic auf diese Verstöße reagieren wird. Bisher scheint es keine klaren Hinweise darauf zu geben, dass das Unternehmen aktiv gegen diese Verkäufer vorgeht. Dennoch ist die Diskussion um die Legalität und Ethik des Verkaufs von Pokémon für echtes Geld ein heißes Thema in der Community.

Was denkst du über den Verkauf von schillernden Pokémon für solch hohe Summen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!