Sapkowskis neuer Witcher-Roman ab 2025 – Entdeckung eines jungen Geralt

Der bekannte Autor von The Witcher, Andrzej Sapkowski, hat kürzlich auf einem Buchfestival in Opole Stellung zu den Verzögerungen von George R.R. Martins lang erwartetem Buch The Winds of Winter bezogen. Sapkowski, der selbst keine unbekannte Größe in der Welt der Buchadaptionen ist, verteidigte Martin und zeigte großes Verständnis für dessen Situation. Während seiner Rede auf dem Festival betonte Sapkowski, dass er Martin persönlich kenne und nannte es „unverständig“, wenn Serienmacher mit der Adaption fortfahren, bevor das Quellmaterial vollständig ist.

Verständnis für George R.R. Martin

Warum zeigt Sapkowski Verständnis für Martin? Sapkowski erklärte, dass er sich in Martins Lage hineinversetzen könne, da die Situation, in der eine Serie die Buchreihe überholt, auch für ihn eine Herausforderung darstellen würde.

In seinen eigenen Worten sagte Sapkowski:

Wenn jemand solch einen Trick bei mir abziehen würde, eine Serie basierend auf meinen Büchern zu filmen und dann die Geschichte zu überholen, die ich schreiben wollte, würde ich mich auch fragen, ob es überhaupt noch einen Sinn macht weiterzuschreiben.

Diese Einfühlsamkeit zeigt, dass er die Komplexität versteht, die mit der Adaption von literarischen Werken einhergeht.

Neuer Witcher-Roman in den Startlöchern

Was erwartet uns im neuen Witcher-Roman? Sapkowski bereitet sich darauf vor, sein neuestes Werk innerhalb des Witcher-Universums zu veröffentlichen. Der Roman mit dem Titel Crossroads of Ravens wird in der Vergangenheit spielen und einen jüngeren Geralt von Riva in den Mittelpunkt stellen.

Anders als der legendäre Weiße Wolf, den du vielleicht kennst, wird dieser Geralt noch damit ringen, seine Identität und sein Schicksal in einer rauen Welt zu finden. „In Rozdroże Kruków kehre ich zu den Wurzeln von Geralts Reise zurück – nicht der furchtlose Monsterschlächter, den wir kennen, sondern ein junger Hexer, der gerade beginnt, die Last seines Schicksals zu verstehen“, erläuterte Sapkowski.

Die Herausforderungen der Adaption

Wie beeinflusst die Adaption von Serien die Autoren? Sowohl Sapkowski als auch Martin haben erfahren, wie es ist, wenn ihre Werke für Serien und andere Medien adaptiert werden. Dabei bleibt die Frage, wie weit eine Adaption gehen sollte, ohne das ursprüngliche Werk zu überholen.

Sapkowski äußerte, dass es zwar für einen Autor schmeichelhaft sei, wenn sein Werk adaptiert wird, es aber „unverschämt“ sei, wenn dies auf Basis eines noch nicht existierenden Materials geschehe. Dies zeigt die Gratwanderung, die Autoren gehen müssen, wenn ihre Werke die Popkultur erreichen.

Ein Blick in die Zukunft

Was hält die Zukunft für The Witcher bereit? Mit Crossroads of Ravens, das am 30. September 2025 in den USA erscheinen wird, bieten sich neue Einblicke in die Welt des Hexers. Sapkowski freut sich darauf, den Lesern diesen weniger bekannten Teil von Geralts Leben näherzubringen.

„Ich kann es kaum erwarten, dass Leser weltweit an der Seite eines jüngeren Geralts wandeln – die Prüfungen erleben, die ihn prägten, und die Reise, die ihn auf den Weg zu seinem Schicksal führte“, sagte Sapkowski.

Was hältst du von Sapkowskis Kommentaren und der Art und Weise, wie die Game of Thrones-Adaption gehandhabt wurde? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!