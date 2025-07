RimWorld-Odyssey bringt Grav-Schiffe und Weltraumabenteuer auf Steam!

Das Sci-Fi-Koloniesimulationsspiel RimWorld hat es dank seiner neuen Erweiterung Odyssey in die wöchentlichen Top 10 von Steam geschafft. Diese fünfte Erweiterung bietet dir die Möglichkeit, Grav-Schiffe zu bauen, mit denen du die Karte erkunden und sogar das Weltall bereisen kannst. Zusätzlich bringt die Erweiterung zahlreiche neue Inhalte, Leistungsverbesserungen und Änderungen zur Verbesserung der Spielqualität mit sich.

Den Verkaufszahlen der Drittanbieter-Website SteamDB zufolge belegte RimWorld in der Woche vom 8. Juli bis zum 15. Juli 2025 den dritten Platz. Der Verkauf der Odyssey-Erweiterung erreichte den fünften Platz, was bedeutet, dass RimWorld in der Woche gleich zwei Plätze unter den Top 10 Verkäufern von Steam einnahm.

Ein beeindruckender Erfolg

Wie hat es RimWorld geschafft, sich in den Steam-Charts zu behaupten? Trotz der starken Konkurrenz durch Titel wie Counter-Strike 2 und PUBG: Battlegrounds konnte RimWorld sogar Giganten wie Marvel Rivals und Destiny 2 übertreffen. Das ist eine beeindruckende Leistung, wenn man die eher nischenhafte Natur des Koloniesimulationsgenres bedenkt. Die vierte Erweiterung von RimWorld, Anomaly, schaffte es im April 2024 nur auf Platz fünf.

Die Odyssey-Erweiterung brach am 13. Juli 2025 den Rekord für gleichzeitige Spieler. Tage nach der Veröffentlichung am 11. Juli 2025 sind die Spielerzahlen weiterhin stark. Fans loben die kontinuierliche Fürsorge und Detailverliebtheit, die RimWorld weiterhin erhält.

Odyssey: Ein Game-Changer?

Was macht die Odyssey-Erweiterung so besonders? Mit einer überwältigend positiven Bewertung von 95 % auf Steam wird die Erweiterung als eine der besten Inhaltserweiterungen des Spiels gefeiert. Ein Steam-Rezensent namens Hobbit bezeichnete sie als „im Grunde RimWorld 2“ und lobte die neuen Spielmöglichkeiten.

Ein weiterer Nutzer, Mello, schrieb: „Might be the best DLC for this game to date.“ Die neuen Grav-Schiffe, Biome und Features eröffnen zahlreiche neue Möglichkeiten für deine Spielrunden. Das Spiel wurde auf Version 1.6 aktualisiert, um die neuen Features zu integrieren und die Kompatibilität mit alten Spielständen zu gewährleisten. Auch Spieler ohne DLC profitieren von den Änderungen durch das kostenlose Update.

Community und Modding

Wie reagiert die Community auf die neuen Inhalte? Die Modding-Community hat bereits begonnen, viele Mods an die neue Version und die Erweiterung anzupassen. Du kannst jedoch weiterhin in Version 1.5 spielen, falls du dich noch nicht von einigen älteren Mods trennen möchtest.

Offiziell im Juni 2025 angekündigt, ermöglicht Odyssey es dir, eine fliegende Basis zu bauen, um die Karte, neue Biome und Kreaturen zu erkunden. Die Erweiterung fügt über 40 neue Tiere hinzu, die gezähmt und in die Kolonie integriert werden können. Einige dieser Kreaturen sind flugfähig oder selten und legendär, was sie schwerer auffindbar macht.

Neue Features und Preis

Welche neuen Features bringt Odyssey mit sich? Neben den Grav-Schiffen und neuen Kreaturen bietet die Erweiterung viele weitere Features wie Angeln, orbitale Abenteuer, einzigartige Waffenvarianten, Outfit-Ständer und Wasser-Kolonien. Die Erweiterung ist für 24,99 Euro auf Steam und anderen PC-Plattformen verfügbar. Beim Kauf über die offizielle RimWorld-Website erhältst du eine DRM-freie Version, die dennoch auf Steam spielbar ist.

Was hältst du von der neuen Odyssey-Erweiterung? Teile deine Meinung in den Kommentaren!