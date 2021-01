Returnal: Release des PS5-Exclusives offiziell verschoben

Das große PS5-Exclusive Returnal des PlayStation-Studios Housemarque wird nicht wie vorher angekündigt im März 2021 erscheinen. Sony hat jetzt bekannt gegeben, dass wir uns etwas länger auf das Sci-Fi-Roguelike gedulden müssen.

PS5-Exclusive Returnal erscheint erst im April

Erst vor einigen Wochen wurde der Release-Termin von „Returnal“ für den 19. März 2021 mitgeteilt. Nachdem Cyberpunk 2077 jedoch in einem katastrophalen und unfertigen Zustand erschienen war und heftige Kritik einstecken musste, häufen sich in letzter Zeit die Verschiebungen anderer großer Titel. Auch Sony und Housemarque zeigen größere Vorsicht und verschieben „Returnal“ um einige Wochen.

Wann ist der neue Release? „Returnal“ wird nur um etwas mehr als einen Monat verschoben. Das Game erscheint am 30. April 2021 exklusiv für die PS5.

Was ist der Grund für die Verschiebung? Sony teilt offiziell mit, dass das Team mehr Zeit für das Polishing benötigt. Entwickler Housemarque möchte eine hohe Qualität des Spiels zu Release sicherstellen.

Returnal jetzt vorbestellen und diese Boni erhalten

In letzter Zeit wurden noch weitere Games verschoben

The Lord of the Rings: Gollum war eigentlich für dieses Jahr angekündigt, wurde aber vor einigen Tagen auf 2022 verschoben. Genauso verhält es sich mit Hogwarts Legacy, auf das wir ebenfalls bis zum nächsten Jahr warten müssen.

Es darf davon ausgegangen werden, dass in naher Zukunft Verschiebungen weiterer Spiele folgen werden.