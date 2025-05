Retro Classics im Xbox Game Pass Ultimate – Jetzt klassische Activision-Spiele streamen

Am 21. Mai 2025 haben Xbox und Activision die Retro Classics als Vorteil für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten veröffentlicht. Diese Sammlung, die in Zusammenarbeit mit Antstream Arcade entstanden ist, bietet eine Auswahl älterer Activision-Videospiele, die ursprünglich für Retro-Plattformen wie Atari 2600, DOS und Amiga erschienen sind. Der Clou dabei ist, dass du diese Titel über Antstreams Cloud-Gaming-Technologie streamst, anstatt sie nativ auf einer Konsole zu spielen.

Mit einer guten Internetverbindung ist dies eine hervorragende Möglichkeit, einige dieser wichtigen Retro-Titel zu erleben. Es stehen bereits 50 Retro-Spiele zur Auswahl, und es werden im Laufe der Zeit weitere hinzugefügt. Daher kann es schwierig sein, sich für ein Spiel zu entscheiden. Um dir die Auswahl zu erleichtern, stelle ich dir sieben Spiele vor, die du als Game Pass Ultimate-Abonnent unbedingt ausprobieren solltest.

Pitfall!

Warum Pitfall spielen? Pitfall ist wohl das ikonischste Spiel in den Retro Classics. Es hat maßgeblich dazu beigetragen, Activision bekannt zu machen und war eines der frühesten 2D-Platformer. Viele grundlegende Elemente des Genres wurden durch dieses Spiel etabliert. Es ist ein Klassiker, den du spielen solltest, um besser zu verstehen, wie sich Videospiele im Laufe der Jahre entwickelt haben.

Atlantis

Was macht Atlantis besonders? Atlantis ist ein eher unterschätztes Atari 2600-Spiel, in dem du die Stadt Atlantis vor angreifenden Raumschiffen verteidigen musst. Dabei schießt du aus drei festen Winkeln auf die Angreifer und sammelst Punkte für jedes abgeschossene Schiff. Das Ziel ist es, so lange wie möglich zu überleben, bevor die Stadt zerstört wird. Trotz seiner Einfachheit bietet Atlantis jede Menge Spielspaß.

MechWarrior 2: 31st Century Combat

Weshalb ist MechWarrior 2 besonders erwähnenswert? MechWarrior 2: 31st Century Combat ist ein herausragendes Spiel, das sich in Retro Classics vor allem durch einen Punkt auszeichnet: Es ist ein PlayStation 1-Spiel. In den MechWarrior-Spielen steuerst du einen riesigen Mech, musst Aufgaben erledigen und diesen gleichzeitig anpassen und warten. Die Version in Retro Classics ist die PS1-Version, was den Reiz ausmacht, ein Spiel dieser Konsole über Xbox Game Pass zu erleben.

Zork 1: The Great Underground Empire

Warum Zork 1 spielen? Um zu sehen, wie weit Videospiele gekommen sind, solltest du die Zork-Spiele in Retro Classics ausprobieren. Zork I: The Great Underground Empire ist eines der bahnbrechenden Text-Abenteuer-Spiele, in denen du durch Eingabe von Textkommandos eine Rolle spielst. Der Umgang mit einer virtuellen Tastatur auf einem Xbox-Controller kann etwas umständlich sein, aber das Spiel erinnert an eine Zeit, bevor Echtzeitgrafiken in Videospielen standardisiert wurden.

River Raid

Was macht River Raid zu einem Klassiker? River Raid ist ein weiterer Activision-Klassiker, ein Shoot ‚em up, bei dem du ein Jagdflugzeug hinter feindlichen Linien steuerst. Es ist einfach, aber das Zusammenspiel aus dem Abschießen von Feinden und Hindernissen, deren Umgehung und dem Auftanken des Flugzeugs, macht es auch heute noch spielenswert. Wenn du Wert auf Repräsentation in der Videospielbranche legst, solltest du wissen, dass dieses Spiel von Carol Shaw entwickelt wurde, einer der ersten weiblichen Spieleentwicklerinnen.

Bloody Human Freeway

Warum Bloody Human Freeway ausprobieren? Bloody Human Freeway ist ein Prototyp eines Atari 2600-Spiels namens Freeway. Während du in der finalen Version von Freeway als Huhn die Straße überquerst und Autos ausweichst, steuerst du in der Originalversion einen Menschen, der beim Aufprall zum Blutfleck wird. Es ist interessant, dass Activision diese Originalversion in einer Sammlung wie Retro Classics aufgenommen hat.

Space Quest 6

Was ist an Space Quest 6 besonders? Die Abenteuer-Spiele von Sierra machen derzeit einen großen Teil der Retro Classics-Bibliothek aus. Während du mit jedem von ihnen nichts falsch machen kannst, gefällt mir von den aktuell verfügbaren Spielen Space Quest 6 am besten. Es ist ein humorvolles Sci-Fi-Abenteuerspiel, dessen Humor auch heute noch funktioniert. Obwohl Abenteuerspiele nicht mehr so beliebt sind, freue ich mich, dass Sierra durch Retro Classics die Anerkennung erhält, die es verdient.

Welche der Retro Classics wirst du als erstes ausprobieren? Teile deine Meinung und Erfahrungen gerne in den Kommentaren!