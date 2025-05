Resladero bald weltweit fangbar – Änderungen zum Pokémon Go Fest 2025

Pokémon Go hat von Anfang an Spieler dazu motiviert, die Welt zu bereisen, um sie alle zu fangen. Ein wichtiger Aspekt des Spiels sind regionale Exklusiv-Pokémon, die nur in bestimmten Gebieten der Welt zu finden sind. Ein solches Pokémon ist Resladero, das bisher nur in Mexiko gefangen werden konnte. Diese Einschränkung wird sich jedoch bald ändern.

Regional exklusives Pokémon im Fokus

Was ändert sich für Resladero beim Pokémon Go Fest 2025? Niantic hat bestätigt, dass Resladero während der Pokémon Go Fest 2025 Veranstaltungen in Paris, Jersey City und Osaka verfügbar sein wird. Dies ist eine großartige Nachricht für Spieler, die an diesen Events teilnehmen können. Leider scheinen Spieler, die nicht an diesen Orten sind, weiterhin Pech zu haben.

Die Ankündigung deutet darauf hin, dass Resladero nur während der In-Person-Events erhältlich sein wird und nicht während der globalen Veranstaltung, die am 28. und 29. Juni 2025 stattfindet. Diese Einschränkung hat bei vielen Spielern weltweit für Enttäuschung gesorgt, die gehofft hatten, dieses besondere Pokémon auch außerhalb der Events zu fangen.

Die Zukunft von Resladero

Könnte Resladero 2026 leichter verfügbar werden? Auch wenn die aktuelle Situation enttäuschend ist, gibt es Hoffnung für die Zukunft. Es besteht die Möglichkeit, dass die Einschränkungen für Resladero im Jahr 2026 aufgehoben werden könnten. Bisher hat sich das Pokémon Go Tour Event jedes Jahr auf eine andere Region konzentriert. Dieses Jahr lag der Fokus auf der Einall-Region, und nächstes Jahr könnte die Kalos-Region im Mittelpunkt stehen.

Dies würde es Spielern erleichtern, Resladero zu fangen, da Niantic in der Vergangenheit ähnliche regionale Exklusivitäten gelockert hat. Auch wenn dies derzeit nur Spekulation ist, basieren diese Annahmen auf Niantics bisherigem Vorgehen.

Die Rolle regionaler Pokémon

Warum sind regionale Pokémon ein zweischneidiges Schwert? Regionale Pokémon können für viele Spieler frustrierend sein, da nicht jeder die Möglichkeit hat, weit zu reisen, um sie zu fangen. Dennoch bieten sie einen Anreiz, das Spiel auch auf Reisen zu spielen. Spieler, die reisen, können versuchen, seltene Pokémon zu fangen, um sie später mit Freunden zu tauschen. Dies trägt dazu bei, den sozialen Aspekt des Spiels lebendig zu halten.

Besonders Resladero macht als regionales Pokémon in Mexiko Sinn, da sein Design von Luchador-Wrestlern inspiriert ist. Dennoch ist es verständlich, dass Spieler aus anderen Regionen neidisch sind, da Resladero sowohl im Design als auch in seiner Popularität, unter anderem durch Ash Ketchums Verwendung im Pokémon-Anime, hervorsticht.

Wie stehst du zu den regionalen Exklusiv-Pokémon in Pokémon Go? Bist du frustriert, dass Resladero nicht im globalen Event verfügbar sein wird? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!