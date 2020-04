Überlebende gegen Mastermind, Mensch gegen Monster. Das neue Multiplayer-Erlebnis in der Welt von Resident Evil hört auf den Namen Resident Evil Resistance und ist ein asymmetrischer 4vs1-Multiplayer, der seit dem 27. März 2020 in Form einer Open Beta für die Playstation 4, die Xbox One und den PC zur Verfügung steht. Ab dem 3. April 2020, wenn das Hauptspiel regulär erscheint, könnt ihr in diesem Modus euer taktisches Genie und eure Fähigkeit im Team zu arbeiten unter Beweis stellen. In diesem Guide erklären wir euch, worum es in dem Modus geht und geben euch hilfreiche Tipps und Tricks.

Resident Evil Resistance: Tipps und Tricks für Anfänger

Ähnlich wie in „Left 4 Dead“, „Dead by Daylight“ oder „Evolve“ handelt es sich bei Resistance um einen Modus, in dem sich zwei bis vier Spieler gegen einen anderen Spieler verbünden. Es ist natürlich auch möglich, alleine gegen den sogenannten Mastermind anzutreten, doch diese Vorgehensweise ist deutlich schwieriger und macht unterm Strich schlicht weniger Spaß. Erst mit insgesamt fünf Spielern kann der Multiplayer-Titel nämlich all seine Möglichkeiten entfalten und verlangt von den Spielern ein Höchstmaß an taktischem Geschick.

Damit ihr in „Resident Evil Resistance“ nicht ins kalte Wasser springen müsst, haben wir für euch einige nützliche Tipps und Tricks zusammengetragen. Im Vorfeld braucht ihr eigentlich nur zu wissen, dass maximal vier Überlebende einer Umbrella-Corporation-Testanlage versuchen, dieser zu entkommen, während ein Mastermind seine besonderen Fähigkeiten nutzt, um alle vier Überlebenden zu schnappen. So wie die flüchtenden Spieler auf verschiedene Talente und Ausrüstungen zurückgreifen können, verwendet der Mastermind unter anderen Fallen und Monster, um sie an der Flucht zu hindern.

Tipps für die Überlebenden

Zum Release von „Resident Evil Resistance“ stehen euch insgesamt sechs Überlebende zur Verfügung. Diese haben verschiedene Fähigkeiten, die sich gut ergänzen. Doch ihr solltet vor einer Partie Absprache mit den anderen Spielern halten, damit ein ausgewogenes Team entsteht, das auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. Einer der Überlebenden sollte auf jeden Fall einen Tank spielen, damit ihr die Monstermassen in den Griff bekommt, während ein anderer einen Hacker wählen sollte, da ihr ansonsten in manchen Gebieten schlichtweg ernsthafte Schwierigkeiten bekommt. Die anderen zwei Charaktere können weitgehend frei gewählt werden.

Samuel Jordan

Typ: Schaden

Fähigkeit 1: Luftschlag

Fähigkeit 2: Eisenfäuste.

Benutzt Samuels fliegende Fäuste, um kleineren Gegnergruppen den Garaus zu machen oder stürzt euch mit den fliegenden Fäusten direkt ins Geschehen. Eignet sich besonders gut gegen Gruppen aus schwächeren Monstern.

Becca Woolett

Typ: Schaden

Fähigkeit 1: Wachstellung

Fähigkeit 2: Kugelhagel

Schadenstyp Becca ist besonders gegen einzelne, mächtige Gegner zu empfehlen. Ihre kraftvolle, stationäre Attacke und ihr verheerender Kugelhagel empfehlen sich besonders gegen die speziellen Monster des individuellen Masterminds.

January Van Sant

Typ: Hacker

Fähigkeit 1: Überladen

Fähigkeit 2: EMP

Nutzt die Hacker-Skills von January, um euch in die Technologie des Masterminds einzuklinken. Schränkt dadurch seine Fähigkeit euch zu überwachen ein und lockert die Kontrolle die er über das Geschehen besitzt.

Valerie Harmon

Typ: Unterstützung

Fähigkeit 1: Überlebensinstinkt

Fähigkeit 2: Modifiziertes Erste-Hilfe-Spray

Valerie kann nicht nur nahe Gegenstände und Feinde markieren, sondern auch die eigenen Teammitglieder heilen. Wenn ihr das erste Mal spielt, wollt ich auf jeden Fall einen Heiler wie Valerie im Team haben. Außerdem hat sie zehn statt der üblichen acht Plätze im Inventar.

Martin Sandwich

Typ: Unterstützung

Fähigkeit 1: Provisorische Minen

Fähigkeit 2: Blitzschlagstock

Hierbei handelt es sich um einen erstklassigen Unterstützungs-Charakter, der sich besonders gut dafür eignet, um heranstürmende Monster zu stoppen und dem Team Zeit zu verschaffen.

Tyrone Henry

Typ: Tank

Fähigkeit 1: Krafttritt

Fähigkeit 2: Anfeuern

Nutzt diesen Charakter, um euer Team zu beschützen. Sein mächtiger Tritt ist sehr effektiv gegenüber einzelnen Gegnern, außerdem kann seine zweite Fähigkeit die Werte des gesamten Teams verbessern, was gerade in kritischen Situationen von unschätzbaren Wert sein dürfte.

Sobald ihr in „Resident Evil Resistance“ versucht der Testanlage zu entkommen, gibt es ein paar Regeln, an die ihr euch halten solltet, um zu überleben. Erst einmal ist es sinnvoll mit Leuten zu spielen, die via Headset mit euch kommunizieren können. Wer sich in „Resident Evil Resistance“ absprechen kann ist klar im Vorteil. Bleibt zudem im Spiel immer zusammen und geht nicht alleine auf Erkundungstour. So etwas machen Klischeefiguren aus einem Horrorfilm und wir wissen ja alle, wie die in solchen Geschichten enden. Habt ihr das Spiel noch nie gespielt, experimentiert mit den Fähigkeiten eurer Figur, damit ihr ein Gefühl für sie bekommt.

Bleibt von Beginn des Szenarios an in Bewegung. Jede Sekunde die ihr verschwendet, ist Zeit, die der Mastermind nutzen kann, um seine Fallen zu platzieren. Wenn die vorgegebene Zeit abgelaufen ist, habt ihr verloren, ihr müsst schließlich entkommen, um zu gewinnen. Macht euch um Munition nicht zu viele Gedanken, jede gefundene Munition passt zu jeden Waffentyp. Stellt jedoch sicher, dass ihr vor Erreichen des Ausgangs genügend Munition, Heilgegenstände und Granaten (oder ähnliches) besitzt, denn dies ist der Zeitpunkt an dem der Mastermind euch in der Regel noch einmal alles entgegen wirft, was er zu bieten hat.

Tipps für den Mastermind

Der Mastermind ist seinen Opfern in der Regel gnadenlos überlegen. Dieser Spieler nutzt eine Karte und die speziellen Fähigkeiten seines Charakters, um die Überlebenden stets im Blick zu haben, Fallen aufzustellen und schreckliche Monster zu beleben. Durch die Überwachungskameras sollte der Mastermind seine Gegenspieler stets im Auge behalten, während er Energiepunkte nutzt, um Fallen und Monster zu platzieren. Zum Release von „Resident Evil Resistence“ stehen euch vier verschiedene Figuren zur Verfügung, die über spezielle Fähigkeiten verfügen.

Daniel Fabron, Mitarbeiter von Alex Wesker. Besitzt Kreaturenkarten mit hoher Angriffskraft, die dafür aber auch hohe Energiekosten haben.

Spezialfähigkeit: Tyrant. Benutzt seine mächtigen Kreaturen, um die Überlebenden anzugreifen, wenn sie bereits geschwächt sind, um sie ein für allemal auszurotten.

Annette Birkin, Umbrella-Forscherin und Mitschöpferin des G-Virus. Kann ihre Kreaturen durch das Einsetzen von Injektionen verstärken.

Spezialfähigkeit: G-Birkin. Annettes Fähigkeit, Monster mutieren zu lassen, eignet sich besonders gut, um die Gruppe langsam zu zermürben. Ihr mutierter Ehemann, G-Birkin, um verheerenden Schaden bei den anderen Spielern anzurichten.

Alex Wesker, Umbrella-Forscher, zuständig für die Gewinnung neuer Probanden. Nutzt hauptsächlich Fallen.

Spezialfähigkeit: Biowaffe Yateveo. Setzt mit Wesker Fallen ein, um die Überlebenden immer wieder am Vorankommen zu hindern, platziert außerdem die Biowaffe Yateveo vor spielentscheidende Elemente, um die Flucht der Überlebenden zu behindern.

Ozwell E. Spencer, Mitbegründer von Umbrella. Setzt bei seinen Experimenten auf Virusmutationen.

Spezialfähigkeit: Mysteriöse Umbrella-Technologie. Sein Desintegrationsfeld hat eine relativ kurze Abklingzeit, nutzt es also so oft wie nur möglich, um das Vorankommen der Überlebenden zu behindern. Platziert dann schnell Monster in der Nähe, die das Feld problemlos passieren können.

Setzt eure Fallen und Monster nicht planlos ein, sondern schaut euch die ganze Karte zu Beginn in Ruhe an. Versucht zwei bis drei Räume im Voraus zu planen. Achtet dabei vor allen Dingen auf enge Passagen, die sich hervorragend für Spezialmonster eignen. Wer „Resident Evil Resistance“ noch nie gespielt hat sollte mit Annette oder Daniel anfangen, da deren Kräfte recht selbsterklärend sind. Habt ihr ein wenig an Erfahrung gewonnen, könnt ihr euch an Alex oder Ozwell heranwagen, die sehr spezialisierte Taktiken einsetzen.

Habt ihr keine Möglichkeit, eine enge Passage für eure Monster zu nutzen, treibt die Überlebenden in einen kleinen Raum, in dem ihr dann euer Boss-Monster beschwört. Hier sind Attacken mit Bereichsschaden natürlich am wirkungsvollsten. Achtet zusätzlich stets darauf, dass spezielle Versorgungszombies durch Fallen und andere Monster vor den Überlebenden geschützt sind. Schaffen diese es nämlich, diese speziellen Zombies zu töten, erhalten sie wertvolle Gegenstände. Wenn dieser Zombie überlebt, erhält der Mastermind hingegen eine sehr mächtige Karte zur Belohnung.

Und zu guter Letzt: schließt die verdammten Türen! Selbst diese kleine Tat kann helfen, die Überlebenden auszubremsen und ihnen kostbare Zeit zu rauben. Ihr könnt außerdem Türen abschließen und Lichter ausschalten, um die anderen Spielern noch weiter zu entmutigen.