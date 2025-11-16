Resident Evil Requiem – Zurück zu den Wurzeln mit traditionellem Horror im Fokus

Resident Evil Requiem, das neueste Kapitel der beliebten Survival-Horror-Serie von Capcom, sorgt bereits vor seiner Veröffentlichung für Aufsehen. Der Produzent Masato Kumazawa hat angedeutet, dass das Spiel ursprünglich als Open-World-Multiplayer konzipiert war, bevor es zu einem klassischen Einzelspielererlebnis umgestaltet wurde. Obwohl viele dieser Multiplayer-Elemente verworfen wurden, könnten einige davon doch den Weg in die finale Version gefunden haben.

Die Entwicklung von Resident Evil Requiem

Wie hat sich Resident Evil Requiem entwickelt? Capcom enthüllte das Spiel erstmals auf dem Summer Game Fest im Jahr 2025. Ursprünglich als Open-World-Multiplayer konzipiert, erkannte das Entwicklerteam, dass diese Richtung nicht den Erwartungen der Fans entsprach, die vor allem Wert auf den Gruselfaktor legen. Daher wurde das Konzept zugunsten eines traditionellen Einzelspielerformats überarbeitet.

Capcom setzt bei Requiem auf bewährte Techniken wie die RE Engine, die bereits in vorherigen Titeln wie Resident Evil 7: Biohazard Verwendung fand. Diese Engine ermöglicht es, beeindruckende Lichteffekte und realistische Schatten zu erzeugen, was dem Spiel eine dichte, unheimliche Atmosphäre verleiht.

Gameplay-Elemente und neue Protagonistin

Welche Neuerungen gibt es im Gameplay? In Resident Evil Requiem schlüpfst du in die Rolle der FBI-Analystin Grace Ashcroft, die im von Monstern heimgesuchten Wrenwood Hotel in Raccoon City ermittelt. Das Spiel bietet die Möglichkeit, zwischen der Ego- und der Third-Person-Perspektive zu wechseln, was sowohl den Fans von spannungsgeladenem als auch actionorientiertem Gameplay entgegenkommt.

Ein zentrales Spielelement ist der neue Stalker-Stil, bei dem ein Monster den Spieler durch Wände und Decken verfolgt. Um diesem zu entkommen, kannst du dich ducken, schleichen oder dich unter Möbeln verstecken. Durch das Werfen von Glasflaschen lassen sich diese Kreaturen ablenken. Die Verwendung eines Feuerzeugs bringt Licht ins Dunkel, erhöht jedoch das Risiko, entdeckt zu werden.

Veröffentlichung und Plattformen

Wann und auf welchen Plattformen erscheint das Spiel? Resident Evil Requiem wird am 27. Februar 2026 veröffentlicht und ist auf mehreren Plattformen erhältlich, darunter Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S. Die Entscheidung, das Spiel auch für die Nintendo Switch 2 anzubieten, wurde getroffen, nachdem die Portierung von Resident Evil Village auf dieses System erfolgreich war.

Der Trailer, der bei der Ankündigung auf dem Summer Game Fest gezeigt wurde, präsentierte eindrucksvoll die zerstörte Landschaft von Raccoon City, einschließlich ikonischer Schauplätze wie der Polizeistation aus Resident Evil 2 und 3.

Der Einfluss der Community

Wie beeinflusst die Community die Entwicklung? Rückmeldungen der Community spielten eine entscheidende Rolle in der Entwicklung von Resident Evil Requiem. Masato Kumazawa erklärte, dass der Fokus des Spiels wieder verstärkt auf Horror gelegt wurde, um den Erwartungen der Fans gerecht zu werden, die sich vor allem gruselige und intensive Spielerlebnisse wünschen.

Der Produzent betonte, dass das Team zwar einige Action-Elemente implementiert hat, diese jedoch nur dazu dienen, die Spannung zu steigern und sicherzustellen, dass Spieler auf die nächsten Schreckmomente nicht vorbereitet sind. Diese Mischung aus Horror und gelegentlichen Action-Sequenzen könnte durch die Einbindung von Figuren wie Leon Kennedy noch verstärkt werden.

Bist du gespannt auf Resident Evil Requiem und welche Erwartungen hast du an das Spiel? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!