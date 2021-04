Resident Evil 8 Village besitzt zwei spezielle Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger Resident Evil 7. Das wird in einem kürzlich veröffentlichten Gameplay-Video klar.

RE8 Village: Fotomodus und endlich wieder Cutscenes überspringen

In einem Gameplay-Video von IGN, das erstmals die PS4 Pro-Version von „Resident Evil 8 Village“ zeigt, verstecken sich zwei neue Features, die eine große Verbesserung gegenüber RE7 darstellen.

Es handelt sich dabei um einen Fotomodus und die Möglichkeit, Cutscenes zu überspringen. Für einen kurzen Moment ist in der Szene mit dem Telefonat von Lady Dimitrescu eine Einblendung in der rechten, unteren Ecke des Bildes zu sehen. Die Einblendung enthält den Hinweis, dass sich mit der Options-Taste die Szene überspringen oder der Photo Mode aktivieren lässt.

© Capcom

Fotomodus ist Novum für Resident Evil und Cutscene-Skipping ein Segen für Trophäenjäger

Ein Fotomodus wäre ein Novum für die Horror-Survival-Reihe und Capcom hatte dazu bislang noch kein Wort verloren. Noch mehr dürften sich eingefleischte Spieler und Trophäenjäger aber über die Möglichkeit freuen, Cutscenes zu überspringen. Das war in RE7 nämlich leider nicht möglich und gerade bei der Jagd auf die Platin-Trophäe muss das Spiel in mehreren Durchgängen abgeschlossen werden.

Resident Evil 8 Village: Geheimnisvolle, maskierte Person auf neuem Artwork gesichtet

Weitere Details zu den Features dürfte Capcom in Zukunft wohl verraten und vor allem den Fotomodus näher vorstellen. Für April ist ein neues Showcase angekündigt worden, in dem „Resident Evil 8 Village“ näher vorgestellt wird. Der Release des Spiels findet am 7. Mai 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Google Stadia und PC statt.