Resident Evil feiert 25. Jubiläum und Capcom haut richtig raus, neues RE8 Village-Showcase kommt

Resident Evil feiert dieses Jahr das 25. Jubiläum und selbst nach einem Vierteljahrhundert geht es mit der immens erfolgreichen Survival-Horror-Reihe munter weiter. Serien- und Film-Ableger sind in der Mache sowie der neueste Teil der Hauptreihe, zu dem Capcom kräftig die Marketingtrommel rührt.

Resident Evil: Die erfolgreiche Horror-Reihe feiert 25. Jubiläum und hat noch keine Alterserscheinungen

1996 begann auf der Ur-PlayStation alles mit der Infiltration von S.T.A.R.S.-Mitgliedern im Spencer-Anwesen, seitdem hat sich die Horror-Reihe konstant weiterentwickelt, neue Story-Stränge und sogar eine (nicht ganz unumstrittene) Kinofilm-Reihe hervorgebracht.

Die mittlerweile siebenteilige Hauptreihe an Games wird von zahlreichen Spin-offs und Remakes begleitet und bald bekommen wir den neuesten Hauptteil – Resident Evil 8 Village – spendiert, der uns weiterhin das Fürchten lehren soll.

„Resident Evil“-Fans dürfen sich also auf das Jubiläum freuen. Capcom hält die Reihe weiter am Leben und beschert uns allein in diesem Jahr folgende Leckerbissen:

Resident Evil 8 Village: Zweite Demo angekündigt und diesmal geht’s Gegnern an den Kragen!

Neues Showcase zu Resident Evil 8 Village angekündigt

Der Release von „Resident Evil 8 Village“ liegt nicht mehr fern. Am 7. Mai 2021 erscheint das Spiel für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Google Stadia und PC. Die Wartezeit versüßt (soweit man es bei einem Horror-Game so nennen kann) Capcom uns mit neuen Infos, Gameplay, einer zweiten Demo und einer Beta zu RE:Verse.

Außerdem wird im April ein neues Showcase zu RE8 ausgestrahlt, in dem wir weitere Einblicke in das Spiel und seine Gefahren wie die Antagonistin Lady Dimitrescu erwarten dürfen. „RE:Verse“ wird ebenfalls behandelt. Leider gibt es bislang keinen genauen Termin für das Showcase, wir halten euch aber auf dem Laufenden.