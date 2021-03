Resident Evil 8 Village: Multiple Pfade und größere Waffenauswahl lassen eurem Spielstil freien Lauf

Actionreich vorpreschen, unentdeckt vorbeischleichen oder einfach nur vor Angst in die Hose machen? Resident Evil 8 Village wird euch mit diversen Gameplay-Features freien Lauf bei eurem Spielstil lassen. So werden alternative Pfade geboten und die Waffenauswahl fällt gegenüber dem Vorgänger deutlich umfangreicher aus.

Ihr habt die Wahl, wie ihr vorgeht

In einem kürzlich ausgestrahlten Stream zeigten die beiden Game Directors zu RE8 einige interessante Neuerungen, die uns im Horror-Survival-Game erwarten. Wir fassen euch die wichtigsten Infos kompakt zusammen.

„Resident Evil 8 Village“ wird anscheinend nicht so stringent wie der Vorgänger Resident Evil 7. Es soll mehrere Stellen im Spiel geben, die euch die Wahl zwischen mehreren Pfaden lassen. Dadurch könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr euch Gegnern entgegenstellt oder einer Auseinandersetzung aus dem Weg geht, indem ihr euch ganz Stealth-like vorbeischleicht.

Mehr Action und Waffen

Generell wird jedoch ein größerer Action-Fokus als im direkten Vorgänger „Resident Evil 7“ verfolgt. So wird im Laufe des Spiels eine wesentlich größere Auswahl an Waffen geboten als noch bei Familie Baker. Die meisten davon werdet ihr vermutlich beim Händler kaufen können, der an mehreren Stellen im Spiel (glücklicherweise Safe-Zones) anzutreffen ist und des Öfteren sein Angebot erweitert.

Bei ihm gibt es nicht nur durchschlagkräftige Wummen und diverse Upgrades für eure Geschosse zu kaufen, sondern auch Munition, Heilitems, Crafting-Rezepte und ein paar Besonderheiten, zu denen die Entwickler zurzeit keine weiteren Informationen geben möchten.

Es liegt an euch, wie ihr spielt: Das deutlich umfangreichere Waffenarsenal und die alternativen Wege bieten euch die Möglichkeit, einen individuellen Spielstil zu nutzen. Versenkt ihr gerne Blei in eure Gegner oder setzt ihr lieber auf Stealth?

© Capcom

Resident Evil 8 nicht unbedingt für Neulinge geeignet

Für die Handlung von „Resident Evil 8 Village“ werden Vorkenntnisse vorausgesetzt, wie die leitenden Entwickler des Horror-Spiels mitteilen. Interessierte sollten also einige vorherige Teile gespielt haben, um der Story komplett folgen zu können. Das betrifft vor allem „Resident Evil 7“, denn RE8 schließt an dessen Ende an. Außerdem kehren Ethan Winters als Protagonist sowie einige andere Charaktere aus RE7 zurück.

Ein komplett neuer Charakter gibt sich immerhin ganz prominent die Ehre. Lady Dimitrescu beeindruckt nicht nur mit ihrer übermenschlichen Größe, sondern auch mit ihrer unberechenbaren Ausstrahlung. Das Schloss der Antagonistin konnten wir bereits in der Maiden-Demo erkunden – eine weitere Demo, die einen Abschnitt des finalen Spiels beinhaltet, wird noch kommen. Dann können wir uns ein noch besseres Bild von „Resident Evil 8 Village“ machen.

Resident Evil 8 Village: Alle Infos zum Preload, PS5-Speichergröße bekannt

DualSense-Features werden unterstützt

Die PS5-Version wird Gebrauch von den Features des DualSense-Controllers machen. Je nach Waffe werden die adaptiven Trigger einen angepassten Widerstand aufweisen. Außerdem wird haptisches Feedback unterstützt, genauere Informationen ließen die Entwickler allerdings noch offen.

„Resident Evil 8 Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC.