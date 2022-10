Resident Evil 4 – Ominöser Händler bringt neue Tauschmechanik

Resident Evil 4 hat ein legendäres Ressource-Managementsystem. Der Aktenkoffer von Leon S. Kennedy will gut sortiert sein, damit wir so viele Items wie möglich mitbekommen.

Ein übersichtliches Crafting-System zeigt uns im Remake auf, welche Gegenstände wir kombinieren können, um die Versorgung unseres Heldens zu gewährleisten.

Doch nicht nur das kehrt im Remake zurück. Der ominöse Händler (Merchant) ist ebenfalls wieder mit von der Partie, der unseren Aktenkoffer zu füllen weiß.

Er hat einmal mehr schlagkräftige Argumente im Gepäck, die wir ihm nur zu gerne abnehmen. Leon will immerhin ausgerüstet sein, wenn er die Tochter des Präsidenten rettet?

Resident Evil 4 mit neuen Mechaniken

Wie gehabt fordert der Händler Bares gegen diverse Annehmlichkeiten. Doch etwas ist neu. Es gibt jetzt eine Art Tauschmechanik. Heißt, er nimmt euch nicht nur eure hart verdienten Peseten ab. Er ist im Remake ganz scharf auf eure Edelsteine.

Neben der bekannten Währung Peseten (ptas.) kommt die Währung Edelsteine (Gems) hinzu. Die Glitzersteinchen können unter dem „Tauschen“-Reiter gegen besondere Items eingetauscht werden.

In diese Kategorie fallen unter anderem folgende Gegenstände:

Schatzkarte des Dorfs für 1x Gem

für 1x Gem Gelbe Kräuter für 3x Gem

für 3x Gem Pistole: Punisher für 5x Gem

für 5x Gem Gelber Diamant für 3x Gem

für 3x Gem Laservisier für 10x Gem

Falls ihr bei der Suche der Schätze im Dorf nicht weiterkommt, könnte euch die Schatzkarte dienlich sein. Und die gelben Diamanten sind auch sehr spannend. Sie werden in „bestimmte Schätze eingesetzt“. Sie sind also eine Art Schlüssel?

Was bringen Gelbe Kräuter? Und falls ihr euch jetzt fragt, was die gelben Kräuter zu bedeuten haben: sie erhöhen euer maximales Leben. Wenn ihr sie mit anderen Kräutern kombiniert (rot, grün), kann der Effekt sogar noch verstärkt werden.

Das ist aus dem Original bekannt, da es in RE4 keine blauen Kräuter gibt. Erstmals wurden die gelben Kräuter jedoch in „Resident Evil: Gaiden“ verbaut. Davon ab sehen wir das Gelbe Kraut tatsächlich gar nicht, was es für die, die RE4 und Gaiden nicht kennen, jetzt zu einem besonderen Antlitz macht.

Der Händler in „Resident Evil 4“ hat besondere Schätze im Angebot. © Capcom

Was verkauft der Händler? Schon jetzt erhalten wir einen kleinen Einblick in die Waren des Händlers. Er bietet unter anderem Folgendes an:

Bolzenwerfer (Bolt Thrower) für 10.000 ptas.

(Bolt Thrower) für 10.000 ptas. Schrotflinte „W-870“ für 12.000 ptas.

für 12.000 ptas. Sniper „SR M1903“ für 12.000 ptas.

für 12.000 ptas. Visier (für Sniper) für 4.000 ptas.

(für Sniper) für 4.000 ptas. Erstehilfespray (First Aid Spray) für 5.000 ptas.

(First Aid Spray) für 5.000 ptas. Koffer-Upgrade (7×12) für 10.000 ptas.

(7×12) für 10.000 ptas. Rezept: Bolzen (Recipe: Bolts) für 6.000 ptas.

Die Items können beim Händler zudem verändert und verbessert werden, um sie stärker zu machen oder einfach, damit sie sich an den jeweiligen Spielstil anpassen. Das kostet euch ebenfalls ein paar Peseten. Hier gibt es nichts umsonst!

Was haltet ihr von der neuen Tauschmechanik im Spiel? Ist sie sinnvoll oder eher nicht? An anderer Stelle erfahrt ihr, wie viel Spielzeit ihr beim Remake von Resident Evil 4 einplanen müsst. Und hier, was die Collector’s Edition für euch bereithält.