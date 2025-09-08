Repariere die Bank in Sinner’s Road – So meisterst du Silksongs härteste Herausforderung

Die Herausforderung, die Sinner’s Road Bank in Hollow Knight: Silksong zu reparieren, hat viele Spieler zur Verzweiflung gebracht. Team Cherry scheint es uns nicht leicht machen zu wollen, irgendwo eine Pause einzulegen.

Wie reparierst du die Bank in Sinner’s Road?

Warum ist die Bank in Sinner’s Road so kompliziert? Diese Bank befindet sich mitten in einem von Hunden bevölkerten Gebiet und erfordert einige Vorbereitungen, bevor du dich entspannen kannst. Du musst 60 Rosenkränze sammeln, idealerweise in Form einer konsumierbaren Kette oder eines Halsbandes, bevor du dich auf den Weg machst.

Starte am Halfway Home und nimm den Aufzug, bevor du über die klapprigen Plattformen in die Sinner’s Road springst. Weiche den Hunden im langen Korridor aus, indem du die Käfige nutzt, und gelange schließlich zur zentralen Kammer.

Der Weg zur Bank

Wieso benötigst du einen Umweg zur Bank? Anstatt direkt nach rechts zur Bank zu gehen, solltest du an der Wand hochspringen und in den auf der Karte markierten Raum gehen. Arbeite dich durch die Käfer und Sprungpuzzles, bis du zurück in der zentralen Kammer bist.

Ein wichtiger Schritt ist, nicht direkt in den Bankraum zu gehen. Klettere weiter hoch, bis du zwei Metallkästen mit Stacheln auf der rechten Seite siehst. Lass dich fallen und betätige den Hebel, um einen Käfig zu öffnen, den du nutzen kannst, um zum Bankraum zurückzukehren.

Der finale Sprung

Müssen alle Schritte penibel befolgt werden? Ja, denn Team Cherry hat die Bank auch nach der Investition deiner Rosenkränze kaputt gemacht. Es lohnt sich trotzdem, sie hier auszugeben, da du wahrscheinlich an den folgenden Sprungpuzzles scheitern wirst.

Springe an der Wand hoch und nach links. Ganz oben gibt es eine zerbrechliche Wand, die zu einem Sprungpuzzle führt. Es ist ziemlich schwierig, aber du kannst die Stacheln diagonal schlagen, um durch einige der härteren Stellen zu kommen.

Das Ende der Herausforderung

Was passiert, wenn du es schaffst? Wenn du diesen Hindernisparcours überwindest, kannst du die Zahnräder schlagen, um sie zu entsperren und die Bank freizuschalten. Ja, wenn du stirbst, musst du zurücklaufen. Ja, jedes Mal. Ja, es gibt einen Boss, der zurückkehrt. Nein, ich weiß nicht, was wir getan haben, um das zu verdienen. Es tut mir leid.

Das Abenteuer in Hollow Knight: Silksong erfordert Geduld und Geschicklichkeit. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Herausforderungen Team Cherry für uns bereithält. Was denkst du über diese kniffligen Herausforderungen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!