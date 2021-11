Red Dead Redemption erhält Remaster, ganz so wie die GTA Trilogy – Gerücht

Es befindet sich angeblich ein Remaster von Red Dead Redemption in Entwicklung. Das will die gut informierte Quelle Chris Klippel vom Rockstar Mag erfahren haben. Dabei soll Rockstar Games nicht bloß die Auflösung hochschrauben, sondern „Red Dead Redemption“ ganz so wie die GTA Trilogy in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Remaster von Red Dead Redemption wohl in Arbeit

Bereits am 11. November 2021 erscheint die Neuauflage der GTA Trilogy in der so genannten Definitive Edition. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn nun da Rockstar Games auf den Remaster-Zug aufgesprungen ist, hat man offenbar auch Lust bekommen, „Red Dead Redemption“ wieder zurückzubringen.

Laut Rockstar Mag arbeitet Rockstar an einem Remaster vom originalen Red Dead Redemption. Der erste Release des Spiels ist bereits etwa 10 Jahr her, und es ist nicht gut gealtert. Aus diesem Grund wird wohl mehr als nur die Auflösung hochgeschraubt. So können wir mit einer grafischen Überarbeitung wie bei der GTA Trilogy rechnen: Neue Charakter-Modelle, bessere Texturen, schönere Beleuchtungstechnik, eine belebtere Spielwelt, etc.

Rockstar Mag gilt als verlässliche Quelle, die bereits mehrere Enthüllungen zu Rockstar-Spielen wahrheitsgemäß vorweg genommen hat – Zum Beispiel die Inhalte vom Cayo Perico Heist in GTA Online.

Wann soll das RDR-Remaster erscheinen? Dazu hält das Rockstar Mag keine Infos bereit. Anscheinend liegen Ankündigung und Release noch in weiter Ferne.

Für welche Plattformen erscheint das Remaster? Es werden PS5, Xbox Series X und PC genannt. Von einer Nintendo Switch-Version ist anders als bei der GTA Trilogy (noch) keine Rede.

Es gab bereits Gerüchte zu einem Remaster des Western-Abenteuers

Kotaku hat bereits in der Vergangenheit von einem angeblichen Red Dead Redemption-Remaster berichtet. Das Gerücht hält sich bis heute. Damals wurden unter anderem Dialoge aus dem ersten Teil als Grundlage für das Gerücht gesehen, die sich in den Spieldaten von Red Dead Redemption 2 befanden und mit einem Glitch entdeckt wurden. Damals hatte man noch angenommen, das Remaster würde als DLC zum 10. Jubiläum des ersten Teil in Red Dead Redemption 2 veröffentlicht werden. Dazu kam es nicht, wie wir heute wissen.

Entwicklung von GTA 6 angeblich sehr chaotisch

Auch auf die Entwicklung zu GTA 6 äußerte sich Rockstar Mag. So würde sich das Spiel wohl in der Produktionshölle befinden. Die Entwicklung sei sehr chaotisch und wurde vor 2 Jahren angeblich sogar komplett neu gestartet.