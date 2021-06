Ratchet & Clank: Rift Apart – Die komplette Trophäenliste – Alle Erfolge für die Platin-Trophy

Ihr wollt in Ratchet & Clank: Rift Apart alle Trophäen sammeln und die begehrte Platin-Trophäe in euren Besitz bringen? Wir haben für euch die komplette Trophäenliste und verraten, wie schwer die Trophäenjagd überhaupt ist.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Die komplette Trophäenliste

Insgesamt müsst ihr in „Ratchet & Clank: Rift Apart“ 47 Trophäen sammeln, um das Spiel zu 100 Prozent abzuschließen. Als finale Auszeichnung erhaltet ihr die begehrte Platin-Trophy. So sieht die Aufteilung der PS5-Trophäen aus:

1 x Platin

3 x Gold

7 x Silber

36 x Bronze

Wie schwer ist Rift Apart-Platin? Gute Nachrichten für Trophäensammler: Insomniac Games macht es euch nicht allzu schwer. Genauer gesagt, ist die Platin-Trophäe in Rift Apart sogar leichter als in vorherigen Ablegern, denn es gibt keine Trophäe, die einen bestimmten Schwierigkeitsgrad erfordert und den Herausforderungsmodus müsst ihr ebenfalls nicht durchspielen. Alle Trophäen können bequem in einem Run gesammelt werden. Verpassbare oder sehr zeitaufwendige Trophäen gibt es glücklicherweise nicht.

Die meisten Trophäen erhaltet ihr bereits in der Hauptstory, anschließend gibt es noch einige Auszeichnungen für optionale Ziele oder das Sammeln von Collectibles . Meistens werdet ihr durch den Einsatz eurer Waffen belohnt, beispielsweise durch das Kaufen und Aufrüsten der Schießeisen sowie bestimmte Herausforderungen wie genügend Kopfschüsse mit dem Kopfjäger.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Die Platin-Trophäe

Meister des Multiversums: Sammle alle Trophäen

Gold-Trophäen

Zwei Nefariousse mit einer Klappe: Besiege Doktor und Imperator Nefarious.

Besiege Doktor und Imperator Nefarious. Voll ausgerüstet: Kaufe alle Waffen.

Kaufe alle Waffen. UnfassBÄR niedlich: Finde alle CraiggerBears.

Silber-Trophäen

Nicht aufzuhalten: Schließe eine Goldpokal-Arenaplex-Herausforderung ab.

Schließe eine Goldpokal-Arenaplex-Herausforderung ab. Wie sehe ich aus? Erlange Rüstung für Kopf, Torso und Beine und lege sie an.

Erlange Rüstung für Kopf, Torso und Beine und lege sie an. In allen Winkeln: Sammle fünf Gold-Bolts.

Sammle fünf Gold-Bolts. Sie werden so schnell groß: Bringe eine Waffe auf Stufe fünf.

Bringe eine Waffe auf Stufe fünf. Becherhalter inklusive: Rüste eine Waffe vollständig auf.

Rüste eine Waffe vollständig auf. Volles Arsenal: Fülle ein Waffenrad.

Fülle ein Waffenrad. Unfug im Visier: Erlange die R.I.D.A.

Bronze-Trophäen

Gespalten: Werde in Nefarious City getrennt.

Werde in Nefarious City getrennt. Suchfüßlersuche: Besiege den Suchfüßler

Besiege den Suchfüßler Sieg! Schließe eine Arenaplex-Herausforderung ab.

Schließe eine Arenaplex-Herausforderung ab. Hey, Lombax-DJ: Spiele drei Songs auf Zurkie’s Jukebox.

Spiele drei Songs auf Zurkie’s Jukebox. Kristall ist mein Ding: Beschaffe Phasenquarz.

Beschaffe Phasenquarz. Nicht weglaufen: Erreiche das Archiv.

Erreiche das Archiv. Er ist auf freiem Fuß! Befreie Safti.

Befreie Safti. Robo-Tröster: Lerne den Flicker kennen.

Lerne den Flicker kennen. Futter ahoi! Füttere Blubber.

Füttere Blubber. Zurück an den Absender: Versenke das Mutterschiff auf Sargasso.

Versenke das Mutterschiff auf Sargasso. Knochenjob: Beschaffe die Dimensionskarte.

Beschaffe die Dimensionskarte. Aufseher-Posten: Brich ins Gefängnis ein und wieder aus.

Brich ins Gefängnis ein und wieder aus. Da steckt mehr dahinter: Betritt eine verborgene Dimensionsfalte.

Betritt eine verborgene Dimensionsfalte. Modischer Strahl: Erlange ein Rüstungsteil.

Erlange ein Rüstungsteil. Wie das glänzt! Sammle einen Gold-Bolt.

Sammle einen Gold-Bolt. Quantenmechanik: Repariere eine Dimensionsanomalie.

Repariere eine Dimensionsanomalie. Glitch findet einen Weg: Schließe alle Glitch-Herausforderungen ab.

Schließe alle Glitch-Herausforderungen ab. Wechselhaftes Wesen: Triff jeden Blizon-Kristall auf Blizar und Cordelion.

Triff jeden Blizon-Kristall auf Blizar und Cordelion. BOING! Hüpfe auf die Paradeballons von Big Al, Clank und Qwark.

Hüpfe auf die Paradeballons von Big Al, Clank und Qwark. Entspannung pur: Finde die Bürger von Nefarious City bei den Thermalquellen.

Finde die Bürger von Nefarious City bei den Thermalquellen. Chillen à la Lombax: Schalte den Fernseher in Rivets Versteck ein.

Schalte den Fernseher in Rivets Versteck ein. Sponsoren-Alarm: Führe fünf Tricksprünge auf einer Grind-Schiene aus.

Führe fünf Tricksprünge auf einer Grind-Schiene aus. Eisbrecher: Greife fünf eingefrorene Gegner im Nahkampf an.

Greife fünf eingefrorene Gegner im Nahkampf an. Eine Kugel reicht: Erledige zwei Gegner mit einem einzigen Querschläger-Schuss.

Erledige zwei Gegner mit einem einzigen Querschläger-Schuss. Rückgaberecht: Erledige 10 Gegner durch zurückgeworfene Schüsse mit dem Leerereaktor.

Erledige 10 Gegner durch zurückgeworfene Schüsse mit dem Leerereaktor. Lochstanzer: Erziele 20 Kopftreffer mit dem Kopfjäger.

Erziele 20 Kopftreffer mit dem Kopfjäger. Stimmungskanone: Setze 50 Mr. Partypilze ein.

Setze 50 Mr. Partypilze ein. Extrem-Gartenarbeit: Besiege 30 Gegner, während sie in Formschnitten stecken.

Besiege 30 Gegner, während sie in Formschnitten stecken. Ist der kuschlig! Finde einen CraiggerBear.

Finde einen CraiggerBear. Massenaussterben: Erledige fünf Grunthoren.

Erledige fünf Grunthoren. Unten bleiben: Besiege 30 abgeworfene Köpfe von Nefarious-Soldaten.

Besiege 30 abgeworfene Köpfe von Nefarious-Soldaten. Und noch schneller: Führe bei Höchsttempo mit den Hoverstiefeln einen Tricksprung aus.

Führe bei Höchsttempo mit den Hoverstiefeln einen Tricksprung aus. Zerstörungspläne: Sammle einen Spionbot.

Sammle einen Spionbot. Freundschaftsdienst: Sammle 10 Zurpsteine für Trudi.

Sammle 10 Zurpsteine für Trudi. Süßer, süßer Sieg: Sammle Honig für Köchin Tulio.

Sammle Honig für Köchin Tulio. Könnte kaputt sein: Sammle drei Lorbs.