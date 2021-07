Quake-Reboot für Xbox Series X in Produktion? – Gerücht

Arbeiten id Software und MachineGames an einem Reboot von Quake? Es gibt neue Gerüchte, dass die beiden Studios an einem Reboot für die Xbox Series X arbeiten. Sie stammen von dem bekannten Leaker Shpeshal Nick, der in der Vergangenheit schon häufiger richtig lag mit seinen Leaks. Könnte also etwas dran sein an den Gerüchten?

Im XboxEra-Podcast enthüllt Nick ein paar Dinge über den potenziellen Reboot. Die wichtigsten Infos umfassen die Hauptfigur, die erstmals auf einen weiblichen Charakter wechselt, sowie die Spielmodi. Es soll zu einem Verbund aus Singleplayer und Multiplayer kommen.

Und das war es dann auch schon an dieser Stelle. Zudem sei es nichts, worüber er definitiv Bescheid wisse, sondern viel mehr etwas, worüber er eine Nachricht erhalten habe.

Nicht viele Hinweise auf Quake-Reboot

Demnach sollten wir die Gerüchte wohl erst einmal mit Vorsicht genießen. Aber was denken wir? Wäre solch ein Reboot wünschenswert?

Ein brandneues Quake-Abenteuer, ein Reboot, der die alten Stärken der Reihe einfängt und in die Neuzeit transportiert (wie DOOM 2016), wäre sicherlich für viele Boomer-Shooter-Fans eine spannende Angelegenheit. Allerdings müssen wir hier wirklich noch etwas abwarten, bis es diesbezüglich mehr Hinweise gibt, bevor wir in blinde Euphorie verfallen. Aktuell ist die Sachlage noch recht mager.

Dennoch: So oder so wäre es sicherlich eine perfekte Zeit für solch ein Videospiel. Immerhin zeigt 3D Realms aktuell, dass die Zeit der klassischen Shooter noch nicht vorüber ist. Sie basteln unter anderem an einem FPS, der sich der Quake-Engine bedient: Wrath: Aeon of Ruin. Und Ion Fury, das in der Build-Engine (Duke Nukem 3D) produziert wurde, bewies eindrucksvoll, dass ein großer Shooter-Bedarf in der Gaming-Community vorherrscht, die mit den historischen Spielen wie Quake, DOOM oder „Duke Nukem 3D“ ganz einfach aufgewachsen sind. Dieser Bedarf kann mit solchen Games gestillt werden.

Obendrauf kommt der Gedanke, dass id Software mit dem DOOM-Reboot und MachineGames mit dem Wolfenstein-Reboot die ideale Vorerfahrung für solch ein Quake-Reboot mitbrächten und mit der Neuauflage der Marken eine gewisse Voraussetzung geschaffen haben. Sicher könnten auch einige Gameplay-Aspekte vom kompetitiven Multiplayer-Shooter Quake Champions übernommen werden. Würde es deshalb Sinn ergeben? Absolut. Es wäre mit Sicherheit ein außerordentliches Unterfangen, das für viel Wind in der FPS-Community sorgen würde. Wir warten mal ab, ob wir noch mal etwas davon hören. Und wenn dem so kommt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.

Übrigens könnt ihr „Quake 2“ jetzt mit RTX-on spielen. Falls ihr das mal ausprobieren möchtet, schaut mal hier vorbei:

Bethesda: Indizierung von Quake 2 aufgehoben, Spiel erscheint heute in Deutschland