In der heutigen Zeit spielt Umweltschutz eine sehr große Rolle, weswegen es spannend ist zu erfahren, wie viel Strom die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S verbrauchen und wie sich das auf die Umwelt auswirkt. Hierzu gibt es eine interessante Studie.

Laut einer Studie des Natural Resources Defense Council, eine in den USA ansässige Non-Profit-Organisation, die sich für das Klima einsetzt, verbrauchen sowohl die Playstation 5 als auch die Xbox Series X/S im Schnitt zwischen 160 und 200 Watt. Das ist mehr, als die letzte Generation an Konsolen. Interessanterweise ist das in etwa der Stromverbrauch, den auch der angeschlossene Fernseher benötigt.

PS5 und Xbox Series X/S verbrauchen sehr viel Strom

Hier seht ihr den Stromverbrauch der aktuellen und der letzten Konsolengeneration:

PlayStation 5: 50-220 Watt

Xbox Series X: 45-220 Watt

Xbox Series S: 25-100 Watt

Nintendo Switch: 10-18 Watt

PlayStation 4 Pro: 75-160 Watt

PlayStation 4 Slim: 55-110 Watt

PlayStation 4: 90-150 Watt

Xbox One X: 65-180 Watt

Xbox One S: 35-90 Watt

Xbox One: 70-120 Watt

Welche Auswirkungen auf die Umwelt hat das? Spielen 100.000 Besitzer einer PS5 15 Stunden lang „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“, dann würde der ausgestoßene Kohlenstoff der Website CNET zufolge etwa 230 Tonnen entsprechen oder, wie von der Environmental Protection Agency EPA angegeben, dem Äquivalent von 45 Autos, die ein Jahr lang gefahren werden. Eine Stunde Gameplay „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ kommt dem Aufladen eines Smartphones gleich – 18 Mal hintereinander. Bei der Xbox Series X/S sieht es sehr ähnlich aus.

Generell spielt die Grafik eine wichtige Rolle. Je grafisch aufwändiger ein Spiel ist, desto mehr Strom verbraucht die Konsole und desto schädlicher ist es für die Umwelt.

Dafür verbrauchen sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X/S im Standby-Betrieb nur extrem wenig Strom, sogar weniger als 1 Watt. Dennoch gibt es hier noch viel zu tun, um den Stromverbrauch für künftige Generationen zu verbessern.