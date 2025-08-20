PS5 wird teurer – neue Preise angekündigt, was du wissen musst!

Die PlayStation 5 hat seit ihrer Einführung im Jahr 2020 die Gaming-Welt im Sturm erobert. Als Teil der neunten Konsolengeneration bietet sie beeindruckende Hardware-Features wie eine speziell angepasste SSD für ultraschnelles Datenstreaming und eine AMD-GPU, die Auflösungen von bis zu 4K bei 120 FPS ermöglicht. Der Tempest Engine sorgt zudem für ein immersives 3D-Audioerlebnis.

Nun hat Sony Interactive Entertainment angekündigt, dass die Preise für alle PS5-Modelle ab morgen steigen werden. Die Basis-PS5, die Digital Edition und die PS5 Pro werden jeweils um etwa 50 Euro teurer. Diese Erhöhung bringt den Preis der PS5 Pro auf nahezu 800 Euro.

Preiserhöhung: Was ändert sich?

Warum steigen die Preise der PS5? Laut PlayStation führen allgemeine Marktentwicklungen, unter anderem gestiegene Produktionskosten, zu dieser Preiserhöhung. Trotz der Preissteigerung bleiben die Spielepreise vorerst unverändert, und es gibt keine Hinweise darauf, dass kommende Titel wie Ghost of Yotei teurer als die üblichen 70 Euro sein werden.

Die neuen Preise für die PlayStation 5 Modelle ab morgen sind wie folgt:

Modell Preis PlayStation 5 549,99 € PlayStation 5 Digital Edition 499,99 € PlayStation 5 Pro 749,99 €

Ein Blick auf die Konkurrenz

Wie reagieren andere Konsolenhersteller? Auch andere große Namen der Branche haben kürzlich Preiserhöhungen angekündigt. Nintendo plant, für die kommende Switch 2 Konsole 450 Euro zu verlangen, und Microsoft hat bereits die Preise für die Xbox Series X und S erhöht. Diese Erhöhungen spiegeln den allgemeinen Trend wider, dass Gaming-Hardware teurer wird.

Interessant ist, dass Xbox nach anfänglichem Widerstand der Community gegen 80-Euro-Spiele zurückgerudert ist und sich nun auf Hardware-Preiserhöhungen konzentriert. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Gaming-Community einen starken Einfluss auf Unternehmensentscheidungen hat.

Der Einfluss auf die Gaming-Community

Was bedeutet das für dich als Gamer? Die steigenden Preise stellen viele leidenschaftliche Videospielenthusiasten vor Herausforderungen. Die zusätzlichen Kosten für Konsolen könnten dazu führen, dass einige von dir den Kauf überdenken oder verschieben. Gleichwohl bleibt Gaming eine der dominierenden Formen der Unterhaltung, und die Nachfrage nach neuen Konsolen und Spielen ist nach wie vor hoch.

Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Preiserhöhungen langfristig auf die Verkaufszahlen auswirken werden. In der Zwischenzeit könntest du die Gelegenheit nutzen, noch heute eine PS5 zu kaufen, bevor die neuen Preise in Kraft treten.

Was hältst du von den Preissteigerungen? Teilen deine Gedanken in den Kommentaren mit!