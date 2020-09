PS5-Preis schon morgen bekannt?

Heute am 8. September 2020 wurde die Xbox Series S mitsamt Preis enthüllt. Die „Next-Gen-Performance in der kleinsten Konsole ever“ soll tatsächlich 299 US-Dollar kosten. Nun ist die Frage, wann Sony endlich den Preis der PS5 enthüllt.

Wahrscheinlich ist es nur noch eine Frage von wenigen Tagen, bis Sony mit dem Preis der PS5 nachrückt. Bereits in dieser Woche hieß es laut dem Einzelhändler SimplyGames, dass die Vorbestellungen der Konsole „jeden Tag“ online gehen können, was eine entsprechende Enthüllung der Kosten voraussetzt.

PS5-Preis morgen bekannt?

Jetzt, da der Preis der Xbox Series S enthüllt wurde, steht Sony womöglich unter Zugzwang.

Insider sind sich sicher, dass Sony nicht mehr sehr lange warten wird, ehe sie den Preis der PS5 kommunizieren. GAME Guildford, ein Retailer aus Großbritannien schreibt beispielsweise, dass Sony eine große Ankündigung für morgen, den 9. September 2020 vorbereite.

Wo auch immer sie diese Information herhaben, musste das entsprechende Twitter-Posting wohl wieder offline genommen werden. Ein weiteres Indiz darauf, dass an der Annahme der Community etwas dran ist?

Das Netz schläft bekanntlich nicht und hat die Info aufgesagt wie ein trockener Schwamm.

Fraglich bleibt, ob Sony wirklich in dieser Woche mit der entsprechenden Info um die Ecke kommt. Sie hatten immerhin kommuniziert, dass die Infos in dieser Woche lediglich mit der PlayStation VR zusammenhängen. Sie gaben diesbezüglich zu verstehen, dass es keine PS5-News geben würde. Hier erfahrt ihr mehr:

Doch die Tatsache, dass Microsoft nun mit der Xbox Series S vorgelegt hat, könnte sie zum Umdenken bewegen. Wahrscheinlich wurde die Ankündigung schon vor längerer Zeit vorbereitet und sie haben, wie sie in der Vergangenheit zu verstehen gaben, auf den ersten Schritt von Microsoft gewartet. Deshalb ist eine baldige Enthüllung mehr als denkbar. Wir sind gespannt und sehen, was diese Woche noch so alles passiert.