Sony startet PSVR Spotlight, keine News zur PS5!

Auf dem offiziellen PlayStation Blog hat Sony PS VR Spotlight angekündigt, in der es diese Woche um neue Spiele, Einblicke in demnächst erscheinende Spiele und eine Aktion rund um VR im PS Store für die PS4 geht. News zur PS5 wird es in diesem Zusammenhang allerdings nicht geben, wie Sony in dem Blogeintrag extra betont.

PlayStation VR: Minecraft erhält diesen Monat VR-Unterstützung für die PS4

Spotlight-Sonderaktion für PS VR im PS Store

Ab Mittwoch, den 9. September, beginnt außerdem eine Aktion für PS VR im PS Store. Bei dieser Sonderaktion könnt ihr voll in die Welt eintauchen, die diese Plattform ermöglicht – mit einer Reihe von Titeln, die zu einem ermäßigten Preis für eine begrenzte Zeit erhältlich sind.

Dazu gehören Titel wie:

● Arizona Sunshine

● Astro Bot Rescue Mission

● Blood & Truth

● Borderlands 2 VR

● Everybody’s Golf VR

● Farpoint

● Firewall Zero Hour

● L.A. Noire: The VR Case Files

● Superhot VR

● Tetris Effect

● Until Dawn: Rush of Blood

Ab Mittwoch, den 9. September, könnt ihr euch die vollständige Liste ansehen, sobald der Verkauf gestartet hat.

Die Spotlight-Aktion PS VR läuft bis zum 24. September, um 00:59 Uhr.