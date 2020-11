PS5: Kein vorgezogener Launch, E-Mail von MediaMarkt war nur Fake

Vor wenigen Tagen kam das Gerücht auf, dass der Versand der PS5 für alle Vorbesteller im Onlineshop von MediaMarkt aufgrund des Lockdowns in verschiedenen Ländern vorgezogen werden könnte. Ausgangsbasis für dieses vages Gerücht war eine angebliche E-Mail von MediaMarkt, in der Kunden darüber informiert wurden, dass die PS5 bereits am 12. und nicht erst am 19. November verschickt werde.

Nur eine Fake-Mail!

Das Branchenmagazin GamesWirtschaft fragte daraufhin bei MediaMarkt nach und bekam von einer Sprecherin des Unternehmens die folgende Antwort:

„Bei dieser Mail handelt es sich um eine Fake-Mail. Wir orientieren uns bei der Auslieferung der PlayStation 5 an unsere Vorbesteller an dem offiziellen Release-Datum am 19. November 2020“

Wir hatten parallel bei Otto nachgefragt und erhielten auch hier die Bestätigung, dass der offizielle Release-Tag weiterhin der 19. November 2020 sei.

Somit erlaubte sich jemand mit der Fake-Mail einen Scherz, der offensichtlich den gewünschten Effekt erreichte. Schließlich teilte sich die News über einen angeblich vorgezogenen Launch wie ein Lauffeuer im Internet. Vorbesteller müssen sich also weiterhin in Geduld üben. Sonderlich lange lässt die PS5 aber auch hierzulande nicht mehr auf sich warten. Schließlich ist es am heutigen Donnerstag in exakt zwei Wochen so weit und Vorbesteller können ihre Konsole in den eigenen Händen halten.