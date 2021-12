PS5: Sammlerstück für Star Wars-Fans – Seagate Beskar Ingot Drive im Test

Auch wenn ihr vielleicht eure PlayStation 5 schon mit einer internen M.2 SSD aufgerüstet habt, noch mehr Speicherkapazität für die stetig wachsende Spielebibliothek kann man einfach immer gebrauchen. Die einfache Lösung: Stillt den Speicherhunger mit einem externen USB-Laufwerk, von dem ihr PS4-Spiele startet und PS5-Games, die ihr im Moment nicht zockt, zwischenlagert.

Seagate Beska im Test

Mit dem neuen Seagate Beskar Ingot Drive bekommt ihr nicht nur 2 TB an schnellem HDD-Speicher, sondern auch ein echtes Sammlerstück in dem ikonischen Design eines mandalorischen Beskar-Barrens, inklusive dem imperialen Siegel. Ob sich die Anschaffung auch für Spieler*innen eignet, die keine Star-Wars-Fans sind, klären wir im Test.

Plug and Play an PS5

Ausgestattet mit einem fixen USB 3.2 Gen. 1-Anschluss, verbindet ihr das Beskar Ingot Drive über einen der beiden SuperSpeed USB Typ-A-Ports auf der Rückseite der PS5. Eine zusätzliche Stromversorgung wird nicht benötigt. Das externe Laufwerk wird sofort korrekt als FireCuda Gaming Hard Drive mit einer Bruttokapazität von 2 TB erkannt und kann jetzt als Erweiterter USB-Speicher formatiert werden.

© PlayCentral.de

Hinweis: Habt das Laufwerk mit der USB-A-Buchse an der Frontseite verbunden, wird die HDD zwar auch erkannt, ihr erhaltet aber eine Fehlermeldung, sobald ihr die Formatierung beginnt. Der frontseitig verbaute USB-A-Port ist nur Hi-Speed-kompatibel und erreicht nicht die benötigte Datentransfergeschwindigkeit der SuperSpeed-Anschlüsse, die bis zu 10 Gbit/s beträgt.

© PlayCentral.de

Nach dem kurzen Formatierungsvorgang steht euch das Laufwerk als Erweiterter USB-Speicher mit etwas mehr als 1,8 TB Nettokapazität zur Verfügung und ihr könnt nicht genutzte Spiele und Apps aus dem Konsolenspeicher sowie dem M2-SSD-Speicher verschieben und euch so ordentlich Platz schaffen.

Ein Tipp: Legt das externe Laufwerk standardmäßig als Installationsort für PS4-Spiele fest, dann erspart ihr euch das manuelle Verschieben.

© PlayCentral.de

Bewährte FireCuda-Technik

Wie ihr bereits beim Anschließen an eure PS5 bemerkt habt, wird als Modell die Bezeichnung FireCuda Gaming Hard Drive angegeben. Das liegt daran, dass unter der edlen „The Mandalorian“-Optik die bewährte FireCuda-Technik von Seagate ihre Dienste versieht.

Ein Geschwindigkeitscheck auf dem PC mit der sehr guten Open Source-Software CrystalDiskMark in der aktuellen Version 8.0.4 ergibt ein erwartungsgemäßes Ergebnis von 130 bis 140 MB/s beim Schreiben, respektive Lesen von Daten. Das ist mehr als ausreichend, um PS4-Games ohne merklichen Performance-Unterschied direkt vom externen Datenträger spielen zu können.

Das gilt sowohl für PS5 als auch PS4, an der sich das Seagate Laufwerk ebenfalls problemlos betreiben lässt. Besitzt und nutzt ihr beide PlayStation-Generationen, lässt sich das externe Laufwerk abwechselnd an beiden Geräten nutzen. Einfach einstecken und loslegen, so macht das Spaß.

Als weiteren Praxis-Geschwindigkeitstest haben wir abschließend mit Deathloop ein PS5-Spiel aus dem internen Konsolenspeicher auf die Seagate Gaming HDD verschoben. Die gut 28 GB an Daten benötigten etwas unter sechs Minuten für den Transfer von PS5 auf die HDD sowie auch wieder zurück auf die Konsole. Ein ordentlicher Wert, der nur von schnellen SSD-Laufwerken, wie ihr sie zum Beispiel in unserer großen Übersicht findet, deutlich unterboten wird.

© Seagate

Es werde RGB-Licht

Neben dem schicken Star Wars-Design, verfügt das robuste 167 Gramm Leichtgewicht noch als optisches Schmankerl über eine RGB-Beleuchtung, die im Auslieferungszustand passend zur Mandalorian-Aufmachung einen stahlblauen Lichtstreifen im Betrieb aufleuchten lässt. Wenn ihr es bunter mögt, dann ladet euch das kostenfreie Seagate Toolkit herunter und stellt ein individuelles LED-Muster mit zusätzlichen Effekten, wie Blinken, Atmen oder ein Farbdurchlauf quer durch das gesamte Spektrum, zusammen.

Wichtig: Das solltet ihr euch aber überlegen, bevor ihr das Laufwerk für den Dauereinsatz an eurer PS5 formatiert. Danach ist ein Anschluss an einen PC mit einer Neuformatierung verbunden, der Erweiterte PS5-Speicher wird an einem Windows-PC nicht erkannt.

© PlayCentral.de

Fazit von Ulrich Wimmeroth

Edle Optik und sehr gute Performance: Das Seagate Beskar Ingot Drive mit FireCuda Gaming HDD-Innenleben ist ein echter Hingucker und anscheinend ein absoluter Hit bei Star Wars-Fans, wenn man einen Blick auf die aktuell erschreckend geringe Verfügbarkeit wirft. Benötigt ihr ein externes Laufwerk für PS4 und PS5, macht ihr mit der schnellen und qualitativ hochwertigen HDD von Seagate garantiert nichts falsch und sichert euch dazu noch ein Sammlerstück.

Allerdings gibt es auch etwas zu meckern: Das Gerät ist mit einem USB-Anschluss des Typs Micro-B ausgestattet. Das alleine wäre jetzt noch kein Grund zur Beanstandung, aber das beiliegende USB-Micro-B auf Typ-A-Kabel ist nur knapp einen halben Meter lang, was definitiv zu kurz sein könnte, wenn ihr das Laufwerk ein Stück weit neben eurer PS5 platzieren wollt. Ein gängiges USB-C-Kabel hätte wohl jeder noch in der Schubladen, so müsst ihr eine längere Verbindung erst kaufen.