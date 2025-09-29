PS5 Slim überrascht mit mattem Design – kleinerer Speicher sorgt für Kritik

Die neue PS5 Slim Digital Edition hat in Europa für Aufsehen gesorgt. Die Konsole, die leise eingeführt wurde, weist einige signifikante Änderungen auf, die sowohl im Inneren als auch im äußeren Design sichtbar sind. Besonders bemerkenswert ist die Umstellung von einer glänzenden auf eine matte schwarze Plastikoberfläche im zentralen Bereich der Konsole. Dies könnte viele erfreuen, die sich über Staub und Kratzer auf der vorherigen glänzenden Oberfläche beschwert haben.

Eine der umstrittensten Änderungen betrifft jedoch die Speichergröße. Das neue Modell verfügt über eine kleinere 825GB SSD im Vergleich zu der vorherigen 1TB Version, und das ohne eine Anpassung des Preises von 500 Euro. Für viele, die sich über den ohnehin schon knappen Speicherplatz der PS5 beschwert haben, ist dies ein Rückschritt, da große Spiele heutzutage viel Speicherplatz benötigen.

Die technischen Änderungen der neuen PS5 Slim

Welche internen Änderungen gibt es? YouTuber Austin Evans hat das neue Modell, das als CFI-2216 bekannt ist, genauer unter die Lupe genommen. Neben der Reduzierung der SSD-Kapazität um 27 Prozent fand er heraus, dass die PS5 Slim Digital Edition etwa 120 Gramm leichter ist. Dieses geringere Gewicht resultiert aus einer dünneren Metallabschirmung und einem optimierten Kühlkörperdesign.

Beeinflussen diese Änderungen die Leistung? Trotz der internen Anpassungen bleiben die Leistung, die Wärmeentwicklung und der Stromverbrauch der Konsole nahezu identisch mit den vorherigen Modellen. Spieler werden im Betrieb keinen Unterschied feststellen, was die Benutzererfahrung betrifft.

Reaktionen der Community und zukünftige Aussichten

Wie reagieren die Käufer auf die Änderungen? Die Entscheidung, den Speicher zu verkleinern, ohne den Preis anzupassen, stößt auf gemischte Reaktionen. Viele potenzielle Käufer in Europa könnten sich fragen, ob die Vorteile der neuen Designänderungen die Nachteile des reduzierten Speicherplatzes ausgleichen.

Was bedeutet das für die Zukunft der PS5? Bisher gibt es keine Informationen darüber, ob dieses Modell auch in anderen Regionen verfügbar sein wird. Es bleibt abzuwarten, ob Sony das Feedback der europäischen Käufer berücksichtigt und möglicherweise zur 1TB SSD zurückkehrt.

Was hältst du von der neuen PS5 Slim Digital Edition? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren unten!