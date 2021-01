Trubel um PS5-Bestellungen: Saturn wird von Verbraucherzentrale Sachsen abgemahnt

Ein riesiges Durcheinander, das bereits ab September 2020 rund um die Bestellung sowie Lieferung der PS5 gestartet war. Tausende Besteller der neuen Sony-Konsole warten bis heute auf ihr Exemplar.

Offenbar haben viele Onlinehändler während der bisher stattgefundenen drei Verkaufswellen der PlayStation 5 deutlich mehr Kontingent angeboten als in ihren Lagern überhaupt zur Verfügung stand. Wer die Konsolen bereits vor Wochen bestellt und in vielen Fällen sogar direkt den vollen Kaufbetrag gezahlt hatte, der ist mittlerweile verständlicherweise ziemlich sauer.

Nun hat sich sogar die Verbraucherzentrale Sachsen in das Thema eingehakt und die Handelskette Saturn abgemahnt. Bemängelt wird vor allem der Ablauf der Vorbestellungen und die bereits getätigten Vorauszahlungen.

„Erst durch den Versand der Ware oder eine Versandbestätigung will saturn.de hier einen Vertrag geschlossen sehen“, so Wagner weiter.

„Ein Blick in die AGB von saturn.de verrät, dass mit der Zahlung gar kein Vertrag zustande käme“, stellt Sten Wagner, Rechtsexperte von der Verbraucherzentrale Sachsen klar.

Zwar steht in den AGBs von Saturn geschrieben, dass die bereits getätigten Geldbeträge im Fall der Nichtlieferung an den Kunden zurücküberwiesen werden. Jedoch ist nicht genauer geregelt, um welchen Zeitraum es sich dabei maximal handeln kann. Schließlich warten viele Kunden bereits seit geschlagenen drei Monaten auf ihre bezahlte Lieferung. Dass Kunden durch die schlechte Kommunikationspolitik seitens Saturn, den ausbaufähigen Bestellverlauf und die weiter anhaltende Wartezeit mittlerweile verärgert sind, ist dabei nur allzu verständlich.

Die Verbraucherzentrale schreibt in ihrer Stellungnahme: „Dieser Umgang mit Kunden ist nicht nur unfreundlich, sondern nach Auffassung der Verbraucherzentrale intransparent und unwirksam.“

Schließlich könne der Kunden nach einer Zahlungsaufforderung seitens Saturn, in der der Versand der Ware bei Zahlungseingang angekündigt wird, davon ausgehen, dass ein Vertrag geschlossen wurde.

„Denn die Zahlung des Kaufpreises macht aus Sicht des Kunden nur Sinn, wenn bereits ein Kaufvertrag zustande gekommen ist, der Grundlage für seine Zahlung ist – üblicherweise will kein Kunde Geld zahlen, also die eigene Leistungspflicht erfüllen, ohne einen Anspruch auf die Gegenleistung zu haben“, so der Verbraucherschutz Sachsen.