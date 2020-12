Update vom 9. Dezember 2020: Das Warten geht für viele Vorbesteller bei MediaMarkt und Saturn weiter. Mittlerweile sind wir beinahe in der Mitte des Dezembers angekommen, womit der offizielle Release der PS5 bereits fast einen Monat zurückliegt. Eine PS5 haben aber noch immer längst nicht alle Vorbesteller der ersten Wellen erhalten, obwohl der Kaufpreis für die Konsole von einem Großteil der User bereits vor einigen Wochen überwiesen wurde.

Auch wir warten weiterhin auf unsere Konsolen, die wir am 25. September bestellt und wenige Tage später bezahlt hatten. Als Lieferzeit wurde „bis 19. November 2020“ angegeben. Doch bis heute haben wir diesbezüglich keine neuen Informationen seitens MediaMarkt oder Saturn erhalten. Lediglich eine E-Mail vom 6. November informierte uns darüber, dass aufgrund der sehr hohen Nachfrage keine Lieferung zum Erscheinungsdatum am 19. November 2020 zugesichert werden könne. Seitdem gab es keine weiteren Informationen bezüglich unserer Bestellungen.

Auch über den Support von Saturn konnten wir bislang leider keine weiteren Informationen zu dem aktuellen Bestellstatus in Erfahrung bringen. Die Mitarbeiter können/dürfen generell keine Details herausgeben.

Auch bei MediaMarkt erhielten wir diese Meldung. Seitdem gab es keine weitere Mittelung seitens Mediamarkt bezüglich der aktuellen Liefersituation. © PlayCentral.de

Habt ihr eure PS5 (MediaMarkt/Saturn) mittlerweile erhalten?

Wir möchten von euch gerne erfahren, ob ihr als Vorbesteller der PS5 via MediaMarkt oder Saturn mittlerweile eure PS5 erhalten habt? Schreibt uns dazu gerne alle wichtigen Informationen wie Zeitpunkt der Bestellung, Bestellnummer, Modell der PS5, Bundesland, Stadt etc. in die Kommentare am Ende dieses Artikels, damit wir uns gemeinsam ein Bild von der aktuellen Liefersituation rund um die PS5 bei MediaMarkt und Saturn machen können.

Einer unserer Redakteure hat die PS5 über Saturn am 25.09.2020 bestellt und bereits komplett bezahlt. Geliefert wurde die Konsole bis jetzt allerdings nicht. © PlayCentral

Update vom 3. Dezember 2020: Via Twitter haben MediaMarkt und Saturn ein weiteres Statement bezüglich der verzögerten Auslieferung der PS5 geteilt. Auch in unserer Redaktion warten derzeit noch Redakteure auf ihre PlayStation 5, die bei MediaMarkt sowie Saturn vorbestellt und vor Monaten komplett bezahlt wurde. Bis jetzt gab es seitens des Unternehmen allerdings keine konkreten Aussagen, wann mit den Konsolen zu rechnen ist.

Wirklich beschwichtigen kann da auch nicht der zweite Tweet, der allgemeiner wohl kaum gehalten sein könnte:

Liebe @mediamarkt_de & @SaturnDE Kund*innen, wir verstehen die Enttäuschung über die verzögerte Auslieferung der #PS5 & bedauern dies sehr. Wir stehen weiterhin in engem Austausch mit dem Hersteller. Bei Neuigkeiten werden wir euch unverzüglich informieren. — MediaMarktSaturn (@MediaSaturn) December 3, 2020

Originalmeldung vom 21. November 2020: Weiterhin ist die Situation von Vorbestellern, die ihre PS5 während der 1. oder 2. Welle bei Saturn oder MediaMarkt geordert hatten, unübersichtlich bis deprimierend. Stand jetzt hat anscheinend ein Großteil der Spieler bislang keine Versandbestätigung ganz zu schweigen eine PlayStation 5 erhalten.

Nehmt an unserer Umfrage teil

In unserer Umfrage, die wir am gestrigen Freitag auf PlayCentral gestartet haben, gaben 52 Prozent (572 Stimmen) aller Teilnehmer an, dass sie bis jetzt keine Versandbestätigung erhalten, dafür ihre Bestellung aber bereits komplett bezahlt oder zumindest eine Anzahlung dafür geleistet haben. 6 Prozent gaben an, dass keine Versandbestätigung ankam, der Kaufpreis aber auch noch nicht bezahlt wurde. 14 Prozent erhielten unserer Umfrage nach ihre PS5, die sie bei Saturn oder MediaMarkt bestellt hatten, pünktlich. Bei 5 Prozent aller Befragten befindet sich die bestellte PS5 (Saturn/MediaMarkt) derzeit auf dem Versandweg.

Hinweis: Wie sind eure Erfahrungen bezüglich der PS5-Vorbestellungen? Nehmt gerne ebenfalls an unserer Umfrage teil oder schreibt uns unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.

Umfrage für Vorbesteller: Habt ihr eure PS5 bereits erhalten?

Wie ist die aktuelle Lage bei Saturn/MediaMarkt?

Mittlerweile ist Samstag, der 21. November und somit sind schon einige Tages seit dem PS5-Launch ins Land gezogen. Saturn Deutschland hat auf der offiziellen Facebook-Seite ein offizielles Statement zu der derzeitigen Situation geteilt, unter dem betroffene Kunden ihre Fragen zur PS5 stellen sollen:

„Leider konnten wir zum Verkaufsstart der PS5 nicht jeden direkt mit einer Konsole versorgen. Doch egal, ob per Lieferung oder zur Selbstabholung, wir tun unser Bestes, dass jeder so schnell wie möglich seine Konsole bekommt. Die Nachfrage ist sehr hoch und wir stehen hierzu mit dem Hersteller in einem engen Austausch, um schnellstmöglich alle Vorbestellungen auszuführen. Wir wollen die Konsole für alle Hobby-Zocker, für alle Pro-Gamer, für euch alle.“

Letztendlich unterscheidet sich dieses Statement auch nicht sonderlich von den Aussagen, die Kunden in den vergangenen Tagen per Mail oder am Telefon von Mitarbeitern erhalten haben. Wann die bislang noch offenen Bestellungen endlich abgearbeitet werden, wird in dem Post hingegen nicht mitgeteilt. Die gesamte Situation bleibt also weiterhin recht unübersichtlich und für alle Kunden ziemlich ärgerlich.

Habt noch ein wenig Geduld

Wir raten trotzdem allen Vorbestellern noch bis mindestens Anfang nächster Woche an ihrer Bestellung festzuhalten und diese nicht zu stornieren. Zwar kann es noch einige Tage bis Wochen dauern, ehe die PS5 bei euch ankommt, doch immerhin erhaltet ihr ein Exemplar der begehrten Konsolen. Derzeit sieht es nämlich ganz danach aus, dass die 3. Welle am 19. November die letzte Möglichkeit war, um in diesem Jahr überhaupt noch an eine PlayStation 5 zu gelangen. Wer hier kein Glück hatte, der muss wohl mindestens einige Wochen bis Monate warten, um eine neue Chance zu erhalten.

eBay als letzte Möglichkeit? Nein!

Die letzte Möglichkeit für besonders ungeduldige Spieler und einem dicken Geldbeutel stellt derzeit eigentlich nur noch die Auktionsplattform eBay dar. Allerdings werden die Konsolen hier zu völlig überteuerten Preisen angeboten. Deshalb können wir euch diese „Alternative“ nicht mit gutem Gewissen empfehlen bzw. raten euch sogar klar davon ab. Spart euer Geld lieber für die neuen PS5-Kontingente und gebt nicht hunderte Euros aus, wenn es nicht unbedingt sein muss.

