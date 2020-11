Am gestrigen Donnerstag, den 19. November ist die PS5 hierzulande offiziell erschienen. Doch was für einige ein ziemlich glücklicher Tag war, entwickelte sich für andere zu einem wahren Geduldsspiel, das in großen Teilen noch weiter anhält.

Zum einen war das Kontingent an verfügbaren PS5-Konsolen auch in der 3. Welle bei allen Händlern verschwindend gering und zum anderen schauen derzeit sogar noch Vorbesteller der 1. und 2. Welle in die Röhre. Weshalb viele Vorbesteller zurecht ziemlich verärgert sind, haben wir in diesem Beitrag noch einmal zusammengefasst.

Umfrage für PS5-Vorbesteller

Aber jetzt seid ihr gefragt: Wir würden die gesamte Situation rund um die Vorbestellerphase der PS5 gerne etwas genauer betrachten und bitten euch deshalb an unserer Umfrage teilzunehmen. Vor allem möchten wir von euch gerne wissen, wer den Kaufpreis für seine PlayStation 5 bereits komplett bezahlt oder zumindest einen Teil angezahlt hat, und bislang noch nicht einmal eine Versandbestätigung erhalten hat.

Schreibt uns eure gesamten Erfahrungen bezüglich der PS5-Vorbestellung außerdem gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare, damit wir und andere Vorbesteller ein umfassenderes Bild zu dem für viele katastrophalen Launch der PlayStation 5 erhalten.

Umfrage für Vorbesteller: Habt ihr eure PS5 bereits erhalten? Umfrage für Vorbesteller: Habt ihr eure PS5 bereits erhalten? Nein, ich habe bis jetzt nicht einmal eine Versandbestätigung erhalten (komplett bezahlt/Anzahlung) Nein, ich habe bis jetzt nicht einmal eine Versandbestätigung erhalten (nicht bezahlt) Ja, ich habe meine PS5 pünktlich erhalten (Amazon) Ja, ich habe meine PS5 pünktlich erhalten (Otto) Ja, ich habe meine PS5 pünktlich erhalten (Saturn/MediaMarkt) Ja, ich habe meine PS5 pünktlich erhalten (GameStop) Ja, ich habe meine PS5 pünktlich erhalten (Alternate) Ja, ich habe meine PS5 pünktlich erhalten (Euronics) Ja, ich habe meine PS5 pünktlich erhalten (Cyberport) Ja, ich habe meine PS5 pünktlich erhalten (Proshop) Ja, ich habe meine PS5 pünktlich erhalten (Expert) Ja, ich habe meine PS5 pünktlich erhalten (Müller) Ja, ich habe meine PS5 pünktlich erhalten (Conrad) Nein, sie ist noch unterwegs (Amazon) Nein, sie ist noch unterwegs (Otto) Nein, sie ist noch unterwegs (Saturn/MediaMarkt) Nein, sie ist noch unterwegs (GameStop) Nein, sie ist noch unterwegs (Alternate) Nein, sie ist noch unterwegs (Euronics) Nein, sie ist noch unterwegs (Cyberport) Nein, sie ist noch unterwegs (Proshop) Nein, sie ist noch unterwegs (Expert) Nein, sie ist noch unterwegs (Müller) Nein, sie ist noch unterwegs (Contrad)