PS5 Preorder-Debakel: Vorbesteller sind richtig sauer!

Heute ist der 19. November 2020 und damit der offizielle Launch-Tag der PS5 in Europa. Schaut man sich allerdings auf Facebook, Twitter, Reddit und Co. um, ist die Grundstimmung bei einem großen Teil der Spieler eher negativ, schließlich hat bis jetzt lange nicht jeder eine PS5 erhalten. Vor allem viele Vorbesteller, die sich im September oder Oktober (1. oder 2. Welle) blitzschnell eine PS5 sichern konnten, haben jetzt einen Grund richtig sauer zu sein.

Schlechte Kommunikation & geringes Kontingent

Der Grund dafür ist die mangelnde Kommunikation vieler Onlinehändler, die alles andere als kundenfreundlich ist. So haben viele Spieler ihre Konsole direkt oder wenige Tage nach dem Bestellvorgang komplett bezahlt oder zumindest eine Anzahlung geleistet, während bislang weder die Konsole geliefert, noch irgendwelche Informationen den Versandstatus betreffend mitgeteilt wurden. Auch in unserer Redaktion hat ein Redakteur seine PS5 über MediaMarkt geordert, während ein anderer über Saturn bestellte. Das Geld wurde Ende September bzw. Anfang Oktober vollständig überwiesen und kurz darauf gab es eine Bestätigung für den Bezahlvorgang.

Die letzte Information zu der Bestellung kam schließlich am 6. November, also vor 13 Tagen, in Form einer E-Mail von MediaMarkt und Saturn, dass die Lieferung aufgrund der sehr hohen Nachfrage nicht zum Erscheinungsdatum am 19. November 2020 zugesichert werden kann. Bis heute gibt es keine weitere Mitteilung, ganz zu schweigen von einer Versandbestätigung. Wann die Konsolen also geliefert werden, ist vollkommen ungewiss.

Wie viele Vorbesteller derzeit über die Kommunikation der Onlinehändler verärgert sind, zeigen einige Tweets unterhalb dieser Zeilen.

Nie wieder #MediaMarkt!

Man bestellt in der ersten Welle und bekommt die Playstation 5 nach denen, die in der zweiten bestellt haben. WIESO MACHT MAN DENN EINE #VORBESTELLUNG?#PS5 — Dejost (@iamdejost) November 17, 2020

Einfach nur enttäuscht von #Saturn und #mediamarkt einfach nur schlecht! Hatte die PlayStation 5 im AUGUST vorbestellt quasi vor der ersten offiziellen Welle, aber nein da ist was schief gelaufen sowie bei Saturn bei der zweiten Welle. Wen wollen die veraschen?! #PS5 — David (@david__ru) November 13, 2020

Da bestelle ich mir zum ersten mal zum Release eine #PS5 vor, bezahle sie direrkt, nehme extra Urlaub am Release Tag, freue mich wie Schnitzel darauf und dann ist #mediamarkt zu unfähig mir zu sagen das ich heute anscheinend leer ausgehen werde. Toller Kundenservice.. 😡😢 — Pain (@xPainee) November 19, 2020

Gibt es außer mir immer noch Leite ohne Versandsbestätigung durch Media Markt? 🙁 #ps5 #lieferverzug #mediamarkt — Jana. Banana 🌺 (@Fies02107652) November 19, 2020

Sagt das mal @mediamarkt_de das geliefert werden muss die bekommen es einfach nicht auf die Kette. Und auf eine Rückmeldung zum Status der bereits seit September bezahlten Konsole hat man auch keine Chance. — Stefan Heck (@Lagers4life) November 19, 2020

Warum bekommen es @EURONICS, @GameStop, @amazonDE & @otto_de hin den #PS5 Vorbestellern mitzuteilen ob / wann sie ihre Konsole bekommen aber der europaweit agierente "Branchenprimus" @SaturnDE @mediamarkt_de stellt sich wie ein Amateur an, der Schweigen für die beste Lösung hält? — Sir Tobey (@fail0r) November 19, 2020

Hey @SaturnDE, wie siehts aus? Darf ich heute noch mitfeiern oder wie lange soll ich warten? — Robert McKenzie (@Den_Kenzie_Doch) November 19, 2020

Ein katastrophaler PS5-Launch aus Sicht der Kunden

Mindestens genauso ärgerlich ist die Kommunikation der großen Onlineshops am heutigen Release-Tag der PS5. Bereits vor Tagen kündigten Händler wie Amazon und Otto an, dass am 19. November 2020 neues Kontingent zur Verfügung stehen wird, eine genaue Uhrzeit wurde dabei nicht genannt. Während bei GameStop schon um Mitternacht PS5-Konsolen angeboten und verkauft wurden (nach wenigen Minuten ausverkauft), startete die dritte Welle bei Euronics, Expert und Co. mit völlig überforderten Seiten, wie wir es schon bei den vorherigen zwei Wellen beobachten konnten.

Bei Otto bekamen potenzielle Käufer nicht einmal mit, dass die PS5 wieder verfügbar war. Lediglich auf Twitter hieß es plötzlich auf die Frage eines Nutzers, dass das Kontingent schon wieder vergriffen sei. Bei MediaMarkt möchte man sich laut einer Sprecherin des Unternehmens hingegen erst einmal auf den Versand der vorbestellten Konsolen konzentrieren (wann auch immer das sein wird). Lediglich bei Amazon scheint der Ansturm noch bevorzustehen, wann das sein wird, wurde bislang aber nicht kommuniziert.

Wie sind eure aktuellen Erfahrungen? Schreibt uns gerne unterhalb in die Kommentare.